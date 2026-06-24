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Shirley Arica revela que Ivo Ezeta y Pablo Heredia estarán en su fiesta de cumpleaños: “Cada uno en su box”

La modelo dejó en claro que está soltera. Negó beso con su ex y asegura que no le falló al actor argentino

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La modelo dejó en claro que está soltera. Negó beso con su ex y asegura que no le falló al actor argentino | Magaly TV La Firme

La modelo peruana Shirley Arica confirmó que tanto Ivo Ezeta como Pablo Heredia asistirán a su próxima fiesta de cumpleaños, marcada por las recientes especulaciones en torno a su vida sentimental. Durante su participación en el programa de Magaly Medina el 23 de junio, la influencer respondió a los rumores surgidos tras la difusión de imágenes en las que se le atribuía un acercamiento con su expareja Ezeta, seguido de un momento con Heredia.

Arica se presentó en el set de Magaly TV La Firme un día después de que el espacio de espectáculos difundiera imágenes donde, según el programa, se la veía besando a su exnovio Ivo Ezeta. Esta situación generó controversia, ya que poco después la modelo fue captada compartiendo un momento con Pablo Heredia, actor argentino y compañero de ‘La Granja VIP’. Frente a estas versiones, la modelo aclaró: “No hubo ningún beso, estamos bailando sí”, en declaraciones recogidas por Magaly Medina.

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Al final de la entrevista, Arica anunció públicamente que celebrará una fiesta el viernes 26 de junio, en la que sus seguidores podrán participar.

Pantalla de televisión con el programa Magaly TV La Firme. Dos presentadoras y un video de club nocturno donde se señala a Shirley Arica
El programa peruano Magaly TV La Firme emite un reportaje sobre las actividades nocturnas de Shirley Arica, presentando a sus conductoras y una escena de club.
Al respecto, Magaly Medina ironizó sobre la posibilidad de que ambos hombres asistieran al evento, a lo que la modelo respondió con humor: “Los dos van a ir”, asegurando que cada uno contará con su propio espacio en el local. “El box 1 se va para Ivo y el box 3 para Pablo. Así que esta fiesta no se la pueden perder”, afirmó, provocando risas entre los presentes en el estudio.

La modelo reiteró durante toda la entrevista que actualmente se encuentra soltera y no mantiene relación sentimental con ninguno de los involucrados. Además, subrayó que no considera inapropiado coincidir con su expareja en determinados lugares, dado que comparten círculos sociales y laborales.

Dos mujeres sentadas en un estudio de televisión frente a pantallas, una de cabello rojizo con top negro, otra de cabello castaño con top fucsia, un títere amarillo a un lado
Shirley Arica conversa con Magaly Medina en el estudio de "Magaly TV La Firme" sobre su vínculo con Ivo Ezeta.

Shirley Arica conversó con Pablo Heredia tras imágenes con Ivo Ezeta

La influencer precisó que el establecimiento donde fue captada junto a Ivo Ezeta pertenece a una red de locales frecuentados por el entorno del modelo, motivo por el cual las coincidencias resultan habituales.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su categórica negativa a las versiones que sugerían un beso entre ambos: “Se lo juro, no hubo ningún beso, estamos bailando sí”, sostuvo ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

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Durante la conversación, Arica insistió en que el video difundido solo refleja una situación de diversión grupal. Remarcó que bailar con una persona no implica necesariamente una relación afectiva. “Un bailecito no se le niega a nadie… no veo un beso, no veo ni pico, ni chape, ni nada”, agregó.

Tras convertirse en protagonista de un nuevo ampay, Shirley Arica negó haber besado a su ex y aseguró que solo compartió un momento entre amigos. También reveló detalles de la conversación que tuvo con Pablo Heredia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La modelo también compartió que, tras la emisión del ampay, Pablo Heredia se comunicó con ella para conversar sobre las imágenes. Según relató, optó por explicarle directamente lo ocurrido para evitar malos entendidos. “Ya hemos hablado, igual yo le he explicado que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo… soy coqueta por naturaleza”, sostuvo en la entrevista.

A lo largo de la nota, Magaly Medina recalcó la importancia de que la modelo aclarara estos hechos para evitar especulaciones en su entorno personal y profesional. Por su parte, Shirley Arica reafirmó su interés en celebrar su cumpleaños de manera pública y transparente, sin ocultar detalles sobre la lista de invitados ni sobre su situación sentimental actual.

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