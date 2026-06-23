Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

La definición de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026 se jugará este fin de semana: entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio. Algunos clubes llegarán con la urgencia de sumar una victoria que les permita acceder a la siguiente ronda, mientras que otros buscarán consolidar la cima de sus grupos y garantizar una mejor posición de cara a la instancia eliminatoria. El margen de error se reduce al mínimo y cada encuentro adquiere valor decisivo.
Programación fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Canal TV para ver la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
El acceso a los partidos de la Copa de la Liga 2026 experimentará una transformación relevante para los hinchas: la Federación Peruana de Fútbolconfirmó que la transmisión se realizará en directo a través de Bicolor +, el servicio de streaming que opera desde la plataforma oficial de YouTube de la federación.
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Para quienes buscan información actualizada, Infobae Perú se encargará de ofrecer una cobertura integral de la primera fecha del campeonato. El medio brindará desde la previa y la narración minuto a minuto, hasta las mejores jugadas, los resultados completos y la tabla de posiciones tras cada jornada.
Así quedó la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 19 de junio
- ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)
- Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Finalizado / Grupo A)
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao 4-3 San Martín (Finalizado / Grupo I)
- FC Cajamarca 1-1 Deportivo Llacuabamba (Finalizado / Grupo C)
- Unión Comercio 0-1 Comerciantes FC (Finalizado / Grupo J)
- Juan Pablo II 0-0 ADA Jaén (Finalizado / Grupo B)
- Carlos A. Mannucci 3-1 Alianza Lima (Finalizado / Grupo A)
Domingo 21 de junio
- CD Moquegua 3-2 Bentín Tacna Heroica (Finalizado / Grupo H)
- Unión Minas 1-2 Sport Huancayo (Finalizado / Grupo E)
- Santos FC 2-1 Ayacucho FC (Finalizado / Grupo G)
- Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal (Finalizado / Grupo J)
- Cienciano 2-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado / Grupo F)
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional 4-3 Cusco FC (Finalizado / Grupo F)
- Atlético Grau 3-2 Pirata FC (Finalizado / Grupo D)
Descansaron: Universitario de Deportes, Comerciantes Unidos, UTC, Los Chankas, Melgar y Sport Boys.
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