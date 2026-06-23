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Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Se jugará la recta final de la fase de grupos: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal saldrán en busca de su clasificación a los octavos de final

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Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026
Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026

La definición de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026 se jugará este fin de semana: entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio. Algunos clubes llegarán con la urgencia de sumar una victoria que les permita acceder a la siguiente ronda, mientras que otros buscarán consolidar la cima de sus grupos y garantizar una mejor posición de cara a la instancia eliminatoria. El margen de error se reduce al mínimo y cada encuentro adquiere valor decisivo.

Programación fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)

- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)

- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.
Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Canal TV para ver la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

El acceso a los partidos de la Copa de la Liga 2026 experimentará una transformación relevante para los hinchas: la Federación Peruana de Fútbolconfirmó que la transmisión se realizará en directo a través de Bicolor +, el servicio de streaming que opera desde la plataforma oficial de YouTube de la federación.

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Para quienes buscan información actualizada, Infobae Perú se encargará de ofrecer una cobertura integral de la primera fecha del campeonato. El medio brindará desde la previa y la narración minuto a minuto, hasta las mejores jugadas, los resultados completos y la tabla de posiciones tras cada jornada.

Alianza Lima - César Vallejo – Copa de la Liga – Perú – deportes – 3 junio
La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Así quedó la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

  • ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Finalizado / Grupo A)

Sábado 20 de junio

  • Academia Cantolao 4-3 San Martín (Finalizado / Grupo I)
  • FC Cajamarca 1-1 Deportivo Llacuabamba (Finalizado / Grupo C)
  • Unión Comercio 0-1 Comerciantes FC (Finalizado / Grupo J)
  • Juan Pablo II 0-0 ADA Jaén (Finalizado / Grupo B)
  • Carlos A. Mannucci 3-1 Alianza Lima (Finalizado / Grupo A)

Domingo 21 de junio

  • CD Moquegua 3-2 Bentín Tacna Heroica (Finalizado / Grupo H)
  • Unión Minas 1-2 Sport Huancayo (Finalizado / Grupo E)
  • Santos FC 2-1 Ayacucho FC (Finalizado / Grupo G)
  • Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal (Finalizado / Grupo J)
  • Cienciano 2-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado / Grupo F)

Lunes 22 de junio

  • Deportivo Binacional 4-3 Cusco FC (Finalizado / Grupo F)
  • Atlético Grau 3-2 Pirata FC (Finalizado / Grupo D)

Descansaron: Universitario de Deportes, Comerciantes Unidos, UTC, Los Chankas, Melgar y Sport Boys.

Disfruta del resumen completo del encuentro entre Carlos A. Mannucci y Alianza Lima, donde el equipo trujillano se impuso por un marcador de 3-1 en un emocionante partido de la Copa Bicentenario. - Bicolor

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