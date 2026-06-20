Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo

Brasil ha goleado a Haití por 3-0 y ha enderezado su arranque en el Mundial 2026 con una victoria que le sitúa líder del Grupo C, empatada a cuatro puntos con Marruecos, mientras Carlo Ancelotti ha encontrado una solución ofensiva con Matheus Cunha tras el 1-1 del debut.

La victoria deja a la selección brasileña en cabeza junto a Marruecos con cuatro puntos, por delante de Escocia, que suma tres, y de Haití, ya eliminada tras encadenar dos derrotas. La última jornada del miércoles decidirá las tres primeras plazas con los partidos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití.

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Brasil resolvió el encuentro antes del descanso. Cunha marcó en el minuto 23 tras aprovechar un rechace de Johny Placide a un remate de Vinícius Júnior, repitió en el 36 con una definición al espacio servida por el extremo del Real Madrid y el propio Vinícius firmó el tercero en el tiempo añadido de la primera parte tras un pase de Lucas Paquetá.

La mejora llegó después de un estreno decepcionante ante Marruecos y con cambios en el once. La principal novedad de Ancelotti fue la entrada de Cunha en lugar de Igor Thiago, una decisión que el delantero del Manchester United convirtió en un doblete decisivo.

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Muralla haitiana hasta el 1-0

Haití planteó una defensa de cinco hombres en el campo de los Philadelphia Eagles para contener a los atacantes brasileños. El equipo de Sébastien Migné logró incomodar a la Canarinha durante los primeros minutos, aunque Raphinha ya había visto cómo le anulaban un gol por fuera de juego en el minuto 11.

Matheus Cunha (9) celebra tras anotar el segundo gol de Brasil junto a sus compañeros Vinicius Júnior (7) y Lucas Paquetá (20) durante el partido contra Haití en el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek)

Con el paso del partido, la selección caribeña dejó de replegarse tanto, discutió más la posesión y llegó a pisar el área de Alisson. Ese paso al frente abrió espacios que Brasil llevaba tiempo buscando por las bandas, donde Vinícius y Raphinha ya encontraban grietas en una zaga muy poblada.

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El 1-0 cambió el tono del choque. Vinícius irrumpió en el área, Placide rechazó su remate y Cunha apareció para empujar el balón tras anticiparse al intento de despeje, en una acción de delantero centro puro que alivió la presión acumulada desde el empate del debut.

El segundo tanto confirmó la elección de Ancelotti. Vinícius filtró el pase al espacio y Cunha conectó un disparo potente a un ángulo inalcanzable para el guardameta haitiano, una jugada que sostuvo la idea de una Brasil todavía poco fluida en el juego, pero mucho más dañina cuando acelera en transición.

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El delantero brasileño Vinicius Junior celebra un gol junto a sus compañeros durante el partido de la Copa Mundial 2026 frente a Haití, en Filadelfia, EE.UU. EFE/EPA/SHAWN THEW

Antes del descanso, el atacante madridista cerró el partido. Paquetá lanzó el desmarque, Vinícius ganó la carrera y superó a Placide mientras los defensas de Haití quedaban lejos de la acción, a unos 10 metros.

Trámite y pruebas tras el descanso

La segunda parte tuvo menos tensión competitiva. Brasil administró la ventaja sin buscar una goleada mayor, aunque dispuso de ocasiones para ampliar el marcador con un disparo al larguero de Gabriel Martinelli, un mano a mano de Douglas Costa y un gol anulado a Endrick por un fuera de juego milimétrico.

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Haití rozó el gol en la segunda mitad (REUTERS/Dylan Martinez)

Haití, ya consciente de que su recorrido en el torneo termina en esta fase, mantuvo la búsqueda de un tanto que hubiera tenido valor simbólico para su afición. La selección brasileña, por su parte, aprovechó el tramo final para probar alternativas ofensivas.

La nota negativa del partido fue la lesión de Raphinha, que tuvo que abandonar el campo en la primera mitad tras resentirse del muslo derecho. Ancelotti ensayó después variantes con Rayan, Martinelli y Endrick para cubrir una baja que puede condicionar el siguiente partido de Brasil.

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