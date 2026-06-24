Transferencia de Gobierno en el Perú: cómo se realiza y por qué depende de la proclamación electoral

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, hacen gestos antes de un debate televisado, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La Transferencia de Gobierno en el Perú constituye un proceso formal e institucional en el que la gestión saliente entrega a la administración electa toda la información oficial y la rendición de cuentas correspondiente. Este procedimiento tiene como finalidad principal garantizar la continuidad del Estado, la transparencia y el acceso a datos verificados para la nueva autoridad. La Contraloría General de la República (CGR) regula y supervisa este proceso para asegurar que la transición se realice conforme a las disposiciones legales vigentes.

Durante la transferencia, la administración saliente debe presentar reportes detallados sobre su gestión, incluyendo documentación sobre el estado financiero, contratos en ejecución, obras públicas, y los principales retos y logros de la gestión. El objetivo es que la nueva gestión cuente con un panorama real y actualizado de la situación del país. Según la Contraloría General de la República, este procedimiento se activa una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama oficialmente al ganador de los comicios presidenciales.

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Formación de equipos y revisión de información

Para ejecutar la transferencia, tanto la gestión saliente como la nueva conforman equipos de trabajo integrados por funcionarios de alto nivel y representantes de los organismos de control. Estos equipos se encargan de revisar minuciosamente el estado de las finanzas públicas, el avance de obras de infraestructura, los contratos vigentes y el funcionamiento de los servicios públicos. El propósito es evitar que se presenten vacíos de información o interrupciones en la prestación de los servicios esenciales para la ciudadanía.

La supervisión de los órganos de control garantiza que la información trasladada refleje la realidad administrativa y financiera, minimizando riesgos de irregularidades y facilitando la toma de decisiones fundamentadas por parte de las nuevas autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos clave que resalta la Contraloría General de la República es la obligación de entregar información clara, completa y verificable. Esto incluye inventarios de bienes, informes de auditoría, procedimientos administrativos pendientes y cualquier otro documento relevante. Además, se buscan mecanismos que permitan una transición ordenada y eviten que la nueva administración enfrente obstáculos inesperados en sus primeros días de gestión.

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Duración y etapas del proceso de transferencia

El proceso de Transferencia de Gobierno en el Perú tiene una duración estimada de entre cuatro y seis semanas. Este periodo inicia formalmente tras la proclamación oficial del presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones y se extiende hasta la ceremonia de toma de mando el 28 de julio. En este lapso se realizan reuniones periódicas entre los equipos de ambas administraciones, se comparten documentos oficiales y se levantan actas de cada sesión.

De acuerdo con información de la Contraloría General de la República, la transferencia incluye varias etapas: la preparación de informes por parte del gobierno saliente, la revisión y validación de la documentación por los representantes del gobierno entrante y la elaboración de un acta de transferencia final. Esta última recoge el estado general de la administración y las recomendaciones para la gestión entrante.

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La entrega formal de información y cuentas públicas por parte de la administración saliente constituye un procedimiento esencial para asegurar la continuidad institucional en la gestión del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la transparencia y la supervisión

La transparencia es uno de los principios rectores de la Transferencia de Gobierno. La Contraloría General de la República, como ente supervisor, verifica que la información entregada sea veraz y que no existan omisiones que puedan perjudicar el inicio de la nueva gestión. Se busca evitar que existan “zonas grises” o datos ocultos que pongan en riesgo la administración de los recursos públicos y la prestación de servicios básicos.

Un aspecto relevante es la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación como observadores del proceso. La Contraloría General de la República publica reportes periódicos y habilita canales de denuncia para detectar posibles irregularidades o incumplimientos. El seguimiento público resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.

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Representantes debaten acaloradamente en una sala del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el escrutinio de actas observadas de las Elecciones 2026, con montones de documentos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol del JNE y la ONPE en la proclamación de resultados

La transferencia efectiva depende de la proclamación oportuna de los resultados electorales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juegan un papel esencial en este punto, ya que la proclamación oficial del ganador es el punto de partida para la transferencia. Retrasos en este proceso pueden afectar la organización y el desarrollo de la transición, generando incertidumbre institucional y afectando la planificación de la nueva gestión.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el único órgano electoral autorizado para proclamar al ganador en una segunda vuelta electoral. Esta función exclusiva le otorga la responsabilidad de validar los resultados finales, resolver impugnaciones y emitir las actas de proclamación, asegurando la legitimidad del proceso y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, autoridades y especialistas en administración pública han subrayado la importancia de que ambos organismos aceleren los procedimientos de escrutinio y proclamación. La transferencia solo puede desarrollarse plenamente cuando existe certeza sobre quién asumirá el mando, lo que exige eficiencia y celeridad en los procedimientos electorales.

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Continuidad del Estado y recomendaciones finales

Asegurar la continuidad del Estado es uno de los objetivos centrales de la Transferencia de Gobierno. La entrega ordenada de información y la colaboración entre equipos técnicos permiten que los servicios públicos no se interrumpan y que la nueva administración pueda iniciar su gestión con conocimiento pleno de la situación nacional. Distintas organizaciones especializadas han coincidido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar prácticas opacas o ineficientes en este proceso.

Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal

Por este motivo, la responsabilidad de la Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales es fundamental. Ambas instituciones deben priorizar la proclamación de resultados para garantizar que la transferencia se realice en los plazos previstos y con la mayor transparencia posible. La celeridad y la claridad en este procedimiento son la base para una transición ordenada y una nueva etapa de gestión democrática en el país.

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