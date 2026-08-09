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‘La Chola Chabuca’ respalda a Naldy Saldaña y lanza mensaje a La Bella Luz: “Queremos justicia”

En el programa del sábado 8 de agosto, Ernesto Pimentel hizo una pausa y habló del tema que ha causado conmoción en televisión nacional

‘La Chola Chabuca’ respalda a Naldy Saldaña y lanza mensaje a La Bella Luz: “Queremos justicia”
‘La Chola Chabuca’ respalda a Naldy Saldaña y lanza mensaje a La Bella Luz: “Queremos justicia”
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En la más reciente emisión de su programa sabatino, Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la ‘Chola Chabuca’, realizó un pronunciamiento que marcó la jornada para la televisión peruana.

El conductor decidió expresar su respaldo a Naldy Saldaña, la cantante que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación La Bella Luz. Durante la transmisión, Pimentel interrumpió la pauta habitual para transmitir un mensaje de solidaridad hacia la artista, quien expuso un video que generó impacto en la audiencia.

“Hoy queremos hacer un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida”, enfatizó el presentador en pleno programa.

En el programa del sábado 8 de agosto, Ernesto Pimentel hizo una pausa y habló del tema que ha causado conmoción en televisión nacional

La intervención de Pimentel surgió después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes consideradas “dolorosas” por el propio conductor, quien manifestó que estos hechos obligan a repensar las dinámicas vigentes en el medio artístico. “Las imágenes difundidas son dolorosas que nos interpelan a todos y todas para hacer una revisión sobre qué está pasando en nuestro entorno”, afirmó en vivo, abriendo un espacio para la reflexión colectiva.

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El respaldo a Saldaña no se limitó a palabras de aliento. Pimentel dirigió un mensaje personal a la cantante, valorando su trayectoria y talento: “Naldy, te abrazo, deseo para ti no solo justicia, sino saber que tu carrera y tu vida continúan porque tu talento, tu simpatía y juventud siguen intactos”. Esta declaración buscó visibilizar el impacto que situaciones como la denunciada pueden tener en la vida profesional y personal de las víctimas, al tiempo que subrayó la importancia del acompañamiento público.

Samahara Lobatón – Bryan Torres – Esta Noche – La Chola Chabuca – Perú – entretenimiento
La Chola Chabuca habla del caso Naldy Saldaña (América TV)

El mensaje directo para La Bella Luz en medio de la polémica

El pronunciamiento de Pimentel también incluyó un comentario dirigido a La Bella Luz, agrupación de la que Óscar Custodio es propietario. Custodio reconoció públicamente el error de no haber separado a su primo, César Sánchez, pese a conocer lo que ocurría dentro del grupo. Este reconocimiento llegó luego de la presión mediática y el testimonio de Saldaña, que puso en el centro del debate la responsabilidad institucional frente a situaciones de acoso y abuso en el ámbito musical.

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“A La Bella Luz es importante volver a escribir una historia que sé que les costó esfuerzo, pero que hoy los cuestionamientos son plenamente justificados. Queremos y necesitamos justicia para Naldy”, concluyó el conductor desde el set. El llamado de atención buscó movilizar a la agrupación y a otras instituciones para que adopten políticas claras de protección y respuesta ante denuncias de este tipo.
Un hombre joven con un micrófono, un hombre mayor con un micrófono, una mujer sentada, una botella de agua y el logo de la Orquesta La Bella Luz.
Óscar Junior, nuevo director de La Bella Luz, habla en una conferencia de prensa sobre el cambio de mando y la denuncia de Naldy Saldaña, acompañado de otros miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Pimentel se produjeron en un contexto de creciente debate sobre la seguridad y el respeto en el entorno artístico peruano. El caso de Saldaña ha motivado muestras de apoyo en redes sociales y ha reavivado la discusión sobre los protocolos de actuación en casos de acoso dentro de agrupaciones musicales. La visibilidad mediática del caso ha generado expectativa sobre la respuesta de las autoridades y la industria musical.

Lo ocurrido ha puesto nuevamente en relieve la urgencia de transformar las estructuras de protección hacia los artistas y trabajadores del espectáculo. La voz pública de figuras como Ernesto Pimentel puede contribuir a que más testimonios salgan a la luz y a que se fortalezcan los mecanismos de prevención y atención en el sector artístico nacional.

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