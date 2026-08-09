Temblor hoy en Perú EN VIVO: Junín sigue temblando este domingo 9 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Nuevo sismo en Junín de 4.7
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.7 a las 10:40 horas del 9 de agosto de 2026. El evento sísmico se localizó a 25 kilómetros al noreste de Satipo, en la región Junín, con una profundidad de 114 kilómetros. La intensidad registrada en Satipo fue de nivel III. Las coordenadas del epicentro fueron latitud -11.11 y longitud -74.45.
Dos sismo en Chupaca en las últimas horas
El Instituto Geofísico del Perú informó que hoy, 9 de agosto de 2026, a las 03:26 horas, se registró un sismo de magnitud 3.7 con una profundidad de 12 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la región Junín, y la intensidad fue catalogada en nivel III para Chupaca. Más detalles pueden consultarse en el reporte oficial del IGP.
Horas antes, el mismo organismo reportó otro movimiento telúrico en la zona. El evento ocurrió el 8 de agosto de 2026 a las 23:05, con una magnitud de 4.3 y profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se localizó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, manteniéndose la intensidad en nivel III para la localidad. Ambos reportes refieren movimientos sísmicos en el departamento de Junín, sin registrarse daños materiales ni víctimas hasta el momento.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se ubica sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana origina constantes movimientos que, en ocasiones, alcanzan magnitudes destructivas. Los especialistas del IGP explicaron en Radio Nacional que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, la cual se libera en forma de sismos.
Esta característica geológica ha marcado la historia del país. Los principales eventos sísmicos registrados en el territorio han causado daños materiales y pérdidas humanas a lo largo de los siglos. El conocimiento de esta realidad impulsa campañas permanentes de información y simulacros nacionales de evacuación.
¿Cuántos años de silencio sísmico tiene Lima y el Callao?
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas afirman que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico respecto a un gran terremoto. El último evento de magnitud significativa se remonta a 1746, cuando un sismo devastó la ciudad y generó un tsunami que afectó buena parte de la costa central. Desde entonces, la región no ha experimentado un movimiento de igual magnitud.
La acumulación de energía en la zona de subducción, según los científicos, incrementa el riesgo de un nuevo gran sismo. Este periodo de silencio refuerza la necesidad de preparación ciudadana, así como la revisión constante de las normas de construcción y la infraestructura crítica en la capital y sus alrededores.
Información útil para enfrentar un sismo en Perú
Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:
- Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
- Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?
La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en una bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Silbato y cuaderno con números de emergencia.
¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?
Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
- Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
Acciones después de un sismo
Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.
- Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
- Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.
¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?
Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:
- Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.
- Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.
- Incentivos para la construcción de viviendas seguras.
Consejos prácticos para la familia peruana
La preparación familiar puede marcar la diferencia en una emergencia. Las principales sugerencias de los especialistas incluyen:
- Conversar abiertamente sobre los riesgos sísmicos y definir roles dentro del hogar.
- Mantener la mochila de emergencia en un lugar accesible.
- Practicar rutas de evacuación y puntos de encuentro fuera de la vivienda.
- Enseñar a los niños cómo actuar en caso de sismo, sin alarmarlos.
La reciente experiencia en Lima, relatada ampliamente en Radio Nacional, demuestra la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. La seguridad ante terremotos depende tanto de la infraestructura como de la preparación individual y colectiva.