Perú reactiva el Fondo de Estabilización Fiscal: el Gobierno busca estabilizar los precios de los combustibles

El video presenta una cobertura noticiosa sobre las acciones del gobierno frente al incremento de los precios del combustible. Un trabajador de estación de servicio atendiendo un taxi amarillo, y escenas diurnas y nocturnas de gasolineras con vehículos. El informe aborda la medida gubernamental y la reactivación del fondo de estabilización fiscal.

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El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció esta semana que el Gobierno reactivará el Fondo de Estabilización Fiscal para contener el alza de los combustibles, una decisión que busca moderar el impacto del encarecimiento internacional del crudo sobre la economía nacional. El relanzamiento de este mecanismo coincide con la reorganización del directorio de Petroperú, la empresa estatal de hidrocarburos, que comenzará a operar bajo nueva conformación desde este viernes.

Según informó el propio ministerio de Economía, la medida responde a la necesidad de amortiguar el efecto que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente están teniendo sobre los precios del petróleo. El ministro Cuba explicó que, a diferencia de otros países de la región, Perú mantiene margen para implementar un fondo de estabilización fiscal de este tipo. La gestión anterior no puso en marcha esta herramienta, mientras que el actual Ejecutivo se propone hacerlo en el corto plazo.

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El relanzamiento del fondo busca, en palabras del ministro, “moderar el impacto del aumento del crudo en los grifos”, ante la escalada de precios registrada en las últimas semanas. El esquema prevé la intervención estatal cuando el valor internacional del petróleo exceda una banda predefinida, con el objetivo de evitar que los consumidores carguen de lleno con el costo del encarecimiento.

Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo esquema para contener la inflación

La estructura del Fondo de Estabilización Fiscal contempla dos bandas, una superior y una inferior, dentro de las cuales debería moverse el precio local de los combustibles. Cuando el valor internacional supere el límite superior, el Estado utilizará recursos del fondo para devolver el precio al rango previsto. Esta intervención pretende frenar el traslado directo del incremento internacional a los surtidores peruanos.

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Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las declaraciones del ministro Elmer Cuba, el impacto del alza del petróleo sobre la inflación ha sido tangible en los primeros meses del año. En enero, la inflación subyacente se ubicaba en 1,5%, pero luego del aumento de los combustibles, la cifra ascendió a 4% en marzo. El ministro detalló que la inflación anual de Perú ya alcanza el 4%, de los cuales 2,5 puntos porcentuales se atribuyen directamente al encarecimiento de los combustibles. “Sin ese factor, la inflación estaría en 1,5%”, puntualizó Cuba.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presenta a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El anuncio del Ejecutivo también incluyó la reorganización del directorio de Petroperú, que iniciará funciones desde este viernes. Esta medida complementa el relanzamiento del fondo y busca dotar de mayor transparencia y eficiencia a la gestión de la principal empresa estatal del sector energético.

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Alza sostenida en los precios de los combustibles

El aumento del petróleo internacional se ha reflejado en los precios de los combustibles en diversos puntos de venta del país. En un grifo ubicado en la intersección de las avenidas México y Luna Pizarro, en el distrito limeño de La Victoria, la gasolina premium se ofrecía a 20,49 soles por galón, la regular a 19,69, el diésel a 23,99 y el GLP a 6,54 soles.

La percepción de los consumidores recogida en ese establecimiento da cuenta de un alza persistente. Un cliente señaló que la gasolina premium, que había llegado a costar 15 soles, ahora se vende a 20 soles por galón. Otros precios, que rondaban entre 12 y 13 soles, actualmente se mantienen entre 18 y 19 soles. Otro testimonio apuntó que, aunque los grifos mantienen los tanques llenos, los precios no descienden para el público. Según ese consumidor, el valor final se ha sostenido y los aumentos solo benefician a los establecimientos.

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El Gobierno espera que la reactivación del fondo logre estabilizar los precios y alivie la presión sobre los consumidores en un contexto internacional volátil. La intervención estatal busca evitar que los sectores más vulnerables enfrenten un encarecimiento desproporcionado de los combustibles, con el consiguiente impacto en el costo de vida.

Una estación de servicio en Perú exhibe los precios de gasohol regular y premium, diésel, GLP y GNV en sus surtidores digitales, junto a un tótem del aplicativo Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas adicionales y perspectivas

El ministro Elmer Cuba subrayó que la administración anterior no contempló la reactivación del fondo, lo que limitó la capacidad de respuesta ante la reciente crisis energética. La decisión actual pretende anticiparse a posibles incrementos adicionales del petróleo, dada la persistencia del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los mercados globales.

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Perú se posiciona así como uno de los pocos países de la región en mantener margen fiscal para este tipo de intervenciones. El relanzamiento del mecanismo fiscal y la reorganización del directorio de Petroperú se presentan como un paquete de medidas orientadas a sostener la estabilidad macroeconómica y proteger el poder adquisitivo de la población.

Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de la inflación y el precio de los combustibles seguirá bajo monitoreo, mientras el Gobierno evalúa nuevas acciones para mitigar el impacto externo sobre la economía nacional. El ministro Cuba reiteró que el objetivo central es mantener la inflación en niveles controlados y evitar distorsiones de precios que perjudiquen a los hogares peruanos.

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