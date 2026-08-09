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Escapó de la cárcel, se hizo pasar por muerto y terminó asesinado por un menor de edad: ¿Quién era Careca?

Jean Carlos Zegarra Cuadros conducía un automóvil con una mujer cuando un motociclista los interceptó y se desató un tiroteo en la cuadra dos, donde se recogieron casquillos y el vehículo quedó perforado

Reportaje sobre el brutal asesinato de alias 'Careca' en las calles del Callao. El principal sospechoso, un menor de edad con antecedentes apodado 'Dominic', fue capturado tras un enfrentamiento. Las autoridades critican al sistema judicial por haberlo liberado anteriormente. - Panamericana
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Jean Carlos Zegarra Cuadros, conocido como Careca, fue asesinado en la avenida José Gálvez, en el Callao, tras recibir al menos veinte disparos. El hecho ocurrió cuando conducía su vehículo acompañado de una mujer que sería su pareja. El ataque se produjo en plena vía pública y estuvo marcado por la violencia, dejando evidencia de un intercambio de disparos y la intervención de un presunto menor de edad como autor directo del crimen.

Careca acumuló un extenso historial delictivo. Fue capturado en 2010 por su vinculación con asaltos a agentes bancarios y, en 2013, protagonizó una fuga del penal de Lurigancho. Durante ese intento de evasión, utilizó un método inusual: se hizo pasar por muerto y logró que en su ficha de la Reniec figurara como fallecido. Esta maniobra le permitió eludir la acción policial durante un periodo considerable.

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En 2017, Zegarra Cuadros volvió a ser arrestado, esta vez por su implicancia en el asalto a un vehículo. Después de un tiempo en prisión, recuperó la libertad. A pesar de los antecedentes, continuó vinculado a actividades delictivas, lo que lo mantuvo bajo el radar de las autoridades.

Motocicleta de color oscuro volcada sobre el suelo, con neumáticos y una matrícula rectangular visible en la parte trasera
Una motocicleta caída sobre el asfalto ilustra la escena del crimen donde fue asesinado Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, en La Perla, Callao. (Exitosa)

El crimen

La tarde del asesinato, Careca circulaba por la cuadra dos de la avenida José Gálvez, acompañado por una mujer. Un motociclista lo interceptó y se desencadenó un tiroteo que, de acuerdo con el recuento de veinticuatro horas, dejó el automóvil con al menos veinte impactos de bala. En el lugar se hallaron numerosos casquillos y la pareja de la víctima permaneció junto al vehículo durante las primeras diligencias policiales, con la ropa manchada de sangre.

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La ferocidad del ataque quedó reflejada en el número de disparos y en la rápida intervención de la policía, que cercó la zona para recabar pruebas y testimonios. La presencia de cámaras de videovigilancia permitió identificar a uno de los presuntos atacantes, conocido como ‘Dominic’, quien resultó herido en el brazo durante el enfrentamiento.

Alias Dominic, un joven de 17 años, fue capturado poco después del ataque. La policía lo detuvo cerca del lugar de los hechos, donde habría abandonado la motocicleta utilizada en el crimen. Las imágenes de videovigilancia evidencian que resultó herido y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención médica antes de ser dado de alta y puesto bajo custodia.

La imagen muestra un retrato de un hombre joven y una escena de calle con un vehículo blanco acordonado por cinta policial y agentes
El retrato de Giancarlo Zegarra Cuadros 'Careca' acompaña la escena del crimen en La Perla, Callao, donde fue asesinado a bordo de un vehículo con impactos de bala y con presencia policial. (Foto composición: Infobae Perú)

La Depincri de Bellavista mantiene detenido a ‘Dominic’, quien ya era investigado por su supuesta participación en el asalto millonario a lingotes de oro en la Costa Verde durante el mes de abril. Ahora, enfrenta un nuevo proceso por su presunta implicancia en el asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros.

Reacción oficial

El ministro del Interior se pronunció sobre el caso, destacando la rápida actuación de la Policía Nacional. Se subrayó la importancia de los operativos para garantizar la seguridad en áreas críticas y en rutas de tránsito ciudadano.

La captura de ‘Dominic’ y la incautación de la motocicleta forman parte de las diligencias dirigidas por la Depincri de Bellavista, que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en uno de los crímenes recientes de mayor impacto en El Callao.

Afiche de la Policía Nacional del Perú con el rostro de Giancarlo Zegarra Cuadros 'Careca', recompensa de 50.000 soles por su captura
Un afiche de la Policía Nacional del Perú solicita información sobre Giancarlo Zegarra Cuadros alias ‘Careca’, un prófugo buscado por delitos de alta lesividad. (Difusión)

La figura de alias Careca estuvo ligada a diversos episodios de violencia, fugas carcelarias y delitos de alto perfil. El ataque que terminó con su vida pone de relieve las disputas en el entorno delictivo del Callao y la participación de menores en crímenes de alto riesgo. Las autoridades insisten en la continuidad de los operativos, mientras la investigación se centra en reconstruir la secuencia del ataque y la red de implicados.

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