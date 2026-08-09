José Peláez reflexiona sobre el rating tras el fracaso de ‘Me Caigo de Risa’: “Los números no reflejan lo que pasa dentro”

José Peláez admite el fracaso de ‘Me Caigo de Risa’: “No funcionó en la televisión peruana”

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El final de ‘Me Caigo de Risa’ marcó un momento de autocrítica en la carrera de José Peláez, quien reconoció públicamente la escasa repercusión del programa en la televisión peruana. El conductor utilizó sus redes sociales para compartir su balance sobre la experiencia, en un mensaje donde admitió que el formato no logró atraer al público esperado, aunque remarcó el valor personal y profesional que le dejó este proyecto.

Durante los últimos dos meses, Peláez estuvo al frente de la versión local de ‘Me Caigo de Risa’, una adaptación de la franquicia francesa Anything Goes que en otros países de la región, como México, consiguió una importante recepción. En el caso peruano, los números no acompañaron y el ciclo fue cancelado antes de lo previsto.

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“Me Caigo de Risa no funcionó en la televisión peruana. A estas alturas eso no es ninguna novedad, pero ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional”, compartió el presentador, quien eligió la honestidad al referirse al desenlace del ciclo.

El conductor del espacio de Latina Televisión reflexionó sobre los estándares en la pantalla chica y la medición del éxito a través del rating | Instagram

El conductor citó una frase atribuida a Winston Churchill para explicar cómo procesó el desenlace adverso. “Winston Churchill dijo que el éxito es mantenerse animado durante los varios fracasos. Nunca lo entendí tan bien como ahora”, expresó Peláez en el video publicado en su cuenta de Instagram. La referencia buscó enmarcar el fracaso dentro de un aprendizaje más amplio, donde el resultado final no define el sentido de un proyecto.

José Peláez menciona que los éxitos no se deben medir en rating

Para Peláez, el verdadero valor de un programa no se mide solo en cifras. En su mensaje, agradeció al elenco que lo acompañó en cada grabación. Entre los nombres mencionados figuran Renzo Schuller, César Ritter, Lita Pezo, Rodrigo Sánchez Patiño, Manuel Gold, Angie Arizaga, Emilram Cossío y Paloma Fiuza. “El equipo era impecable, los compañeros de lujo. Cada grabación fue una alegría y, sin embargo, los números no nos acompañaron”, afirmó el conductor, quien puso el foco en la calidad humana del equipo, más allá del desenlace comercial.

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Renzo Schuller, Yiddá Eslava, Mathías Brivio, Ethel Pozo y Christian Ysla respaldaron en redes el mensaje de José Peláez sobre 'Me caigo de risa'.

El conductor lamentó que, en la industria televisiva, los proyectos se evalúen casi exclusivamente en función de los índices de audiencia. “Vivimos midiendo el éxito por resultados externos, por números, por opiniones, por lo que dice la gente. Y a veces esos números no necesariamente reflejan lo que pasó ahí adentro. Un programa puede no funcionar, pero también puede, aun así, regalarte algunos de los mejores meses de tu vida profesional. No a pesar del resultado, sino exactamente porque el camino valió la pena igual”, manifestó Peláez.

En otro tramo de su mensaje, el presentador invitó a la reflexión colectiva acerca de los aprendizajes que deja un proceso que no alcanza las expectativas.

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El programa de humor 'Me caigo de risa Perú' debuta en Latina Televisión con 12 reconocidas figuras del espectáculo nacional en desafíos cómicos.

“Aprendí que cuando el escenario se pone inclinado, lo único que realmente importa es quiénes están a tu lado. Y eso no tiene rating, pero vale todo. Guarda esto para cuando algo que construiste no salga como esperabas y cuéntame qué aprendiste de tu último fracaso”, concluyó Peláez, quien abrió el diálogo con sus seguidores sobre la manera en que cada uno encara los resultados adversos.

Me Caigo de Risa, a pesar de su breve paso por la pantalla de Latina Televisión, dejó una huella distinta en quienes participaron del proyecto. Lo hizo a través de la convivencia, el trabajo en equipo y la posibilidad de redefinir el concepto de éxito en el medio televisivo local.