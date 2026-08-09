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Motos eléctricas necesitan placa y SOAT, pero no pueden ser inscritas en Sunarp: expertos alertan falta de regulación y riesgos de seguridad

El consultor en transporte Gaetano Manfredi advierte que la ausencia de normas impide la formalización y rastreo de motos eléctricas, lo que afecta la seguridad vial y expone a usuarios a peligros por falta de homologación y sistemas de recarga adecuados

Conductores de motos eléctricas serán multados por usar ciclovías.
Conductores de motos eléctricas serán multados por usar ciclovías.
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La venta y circulación de motos eléctricas en el Perú crece rápidamente, pero la normativa no acompaña ese avance. Actualmente, estos vehículos necesitan placa y SOAT, pero no pueden ser inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) por la ausencia de un marco legal claro.

El consultor en transporte Gaetano Manfredi señaló que la falta de dispositivos legales y de una política integral ha generado un vacío que pone en riesgo tanto a conductores como a peatones.

“No ha habido por parte del Ministerio de Transporte ni por parte de Produce dispositivos legales. Una ley, por último un decreto de urgencia, hubiera podido paliar esta situación en donde se exigía a los importadores y a las fábricas que ensamblan esta moto generar un número de chasis, un número de motor eléctrico para poder homologarla y obviamente clasificarla”, afirmó Manfredi a Exitosa Noticias.

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Advirtió que la clasificación de los vehículos es fundamental, ya que actualmente existen scooters que superan los 50 km/h y motos grandes que pueden alcanzar los 140 km/h, sin ningún tipo de control.

El especialista subrayó que la falta de identificación y homologación impide cualquier tipo de fiscalización. “No hay cómo identificar nada, porque no hay placa, no hay chasis, no hay homologación. Entonces, hablan de transporte sostenible. Yo he ido a varios eventos de transporte sostenible, pero acá el Estado es el gran ausente”, cuestionó.

Manfredi explicó que la ausencia de normas también genera confusión sobre las velocidades permitidas y el tipo de vía donde pueden circular estos vehículos.

“Las motos eléctricas pequeñas que tienen aro de ocho o nueve pulgadas no pueden andar a más de veinticinco kilómetros por hora porque no tienen la capacidad de frenado para andar a cincuenta kilómetros por hora, pero están andando en la vía reservada a bicicleta. Pretender que la moto eléctrica vaya en el carril vehicular normal también es peligroso”, advirtió.

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motos eléctricas
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Seguridad vial, infraestructura eléctrica y retos para el futuro

La falta de regulación impacta no solo en la formalización, sino también en la seguridad vial. Manfredi alertó que muchos usuarios de motos eléctricas y patines no usan casco porque consideran que no es obligatorio, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves.

“Un impacto a veinte o veinticinco kilómetros por hora tranquilamente puede ser fatal. Tenemos que pensar también en la seguridad”, insistió.

Otro tema crítico es la infraestructura de recarga. “Estamos poniendo a repentallo la seguridad de las personas, porque los motociclistas de motos eléctricas y de patines a veces no tienen casco... Además, necesitamos sistemas de recarga eléctrica. Esa moto se recarga en el enchufe de la casa, en el enchufe de la oficina”, explicó.

Sin embargo, la sobrecarga de los tomacorrientes puede provocar recalentamientos y hasta incendios. “He visto oficinas donde cargan tres motos en un enchufe. Este enchufe está diseñado para una carga de uno punto cinco kilovatios, cuatro kilovatios, y le están cargando ocho”, ilustró.

Manfredi recomendó instalar electrolineras y sistemas de recarga con cables de mayor sección y protección diferencial, además de consultar con empresas suministradoras de energía antes de adaptar la red eléctrica de edificios y condominios.

“Estos sistemas, estos wall box, estos sistemas electrolinera, es lo mejor que puede haber. Pero para poder alimentar una electrolinera, necesitas una línea de tensión, una línea de tensión diseñada para eso”, puntualizó.

Finalmente, el experto advirtió que el crecimiento del parque de vehículos eléctricos incrementará la demanda de electricidad, que hoy en día en Perú proviene en gran parte de fuentes térmicas.

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