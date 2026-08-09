Susel Paredes revela qué hará con los trenes gestionados por Rafael López Aliaga de ser elegida alcaldesa de Lima

Paredes critica la gestión de trenes y obras viales de López Aliaga| Foto: Composición Infobae

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La candidata a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación, Susel Paredes, detalló cuáles serían sus acciones respecto a los trenes gestionados por Rafael López Aliaga si resultara elegida para dirigir la capital peruana. Según sus declaraciones a RPP Noticias, Paredes afirmó que su gestión priorizaría un enfoque técnico y legal en el uso de esos trenes, señalando que la competencia para su operación corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Durante la entrevista, Paredes respondió a diversas inquietudes sobre el futuro de las obras impulsadas en la gestión de Rafael López Aliaga.

MML subastará concesión del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

El destino de los trenes gestionados por la anterior administración

Otras de las interrogantes es el futuro de los trenes traídos durante la gestión de Rafael López Aliaga. Susel Paredes aclaró que estos equipos son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no de la municipalidad. Asimismo, cuestionó el procedimiento seguido por López Aliaga para traer los trenes, indicando que se incurrieron gastos significativos en el traslado marítimo pese a tratarse de una donación.

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“Es como si te regalan un caballo de carrera. ¿Yo qué hago con mi caballo de carrera si no puedo tenerlo? Estos trenes, que han sido supuestamente donados, igual, si haya sido donación, nos ha costado un montón de plata a los limeños, porque ha habido que traerlos en barcos", explicó en diálogo con el citado medio.

La candidata afirmó que, de llegar a la alcaldía, su decisión sería entregar los trenes al MTC para que ese organismo realice los estudios técnicos necesarios y defina su posible utilidad en el sistema de transporte limeño.

“Las vías ferroviarias están concesionadas y requieren adaptación; además, solo hay una vía y se necesita construir otra para el retorno”, explicó Paredes.

Recalcó que la actividad ferroviaria no es competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que cualquier análisis sobre la viabilidad de esos trenes debe recaer en las autoridades del sector transporte. Paredes sugirió que los órganos de control, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría, deberían revisar la legalidad de los gastos realizados por la gestión de López Aliaga en este asunto.

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Así lucen los vagones de los trenes donados por Estados Unidos a Perú. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Vía Expresa Sur en la mira

Respecto a la Vía Expresa Sur, Paredes enfatizó la necesidad de convocar al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos para corregir los defectos detectados en la obra, la cual no se ejecutó con expediente técnico y ya ha registrado consecuencias fatales.

“Es una obra necesaria, pero está mal hecha y ya ha producido muertes”, expresó la candidata, quien subrayó la importancia de diseñar cruces inclusivos y garantizar la seguridad de los peatones.

En relación con la seguridad y la coordinación con otras entidades del Estado, Susel Paredes sostuvo que la función principal de combatir el crimen corresponde a la Policía Nacional del Perú y no a las Fuerzas Armadas. Rechazó la propuesta de crear una policía municipal, al considerar que requeriría una reforma constitucional y que la Policía Nacional no permitiría tal modificación.

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