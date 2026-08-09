Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 9 de agosto de 2026

Una mano sostiene un teléfono inteligente que muestra la aplicación Facilito de Osinergmin con precios de combustible en un mapa, con una estación de servicio en Lima, Perú, de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El precio de los combustibles en Perú representa una preocupación diaria para conductores, transportistas y consumidores. Durante una entrevista para 24 horas mediodía, Carlos Herrera Descalzi, el valor de la gasolina, GLP, GNV y diésel varía según el tipo de combustible, la región y la demanda del mercado local. Esta situación impacta tanto en el presupuesto familiar como en los costos del transporte público y privado.

Según lo discutido en la emisora estatal, la plataforma digital Facilito es una de las herramientas más útiles para que los usuarios comparen los precios en tiempo real y tomen decisiones informadas antes de abastecer sus vehículos. Esta opción se consolida como referencia clave para entender las variaciones y elegir el punto de venta más conveniente.

PUBLICIDAD

Un mapa físico de Perú muestra diversas etiquetas con precios de combustibles por región, acompañado de un bolígrafo y un recibo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio de la gasolina

En la ciudad de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,99 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se encuentra en una franja de 18,79 a 24,29 soles por galón. El diésel B5 S-50 UV, fundamental para el transporte público y de carga, presenta precios entre 22,42 y 26,79 soles por galón. Estas cifras, reportadas por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran la amplitud de costos que puede enfrentar un automovilista en la capital peruana.

En las provincias, los precios tienden a elevarse aún más. Por ejemplo, en Cusco, el gasohol regular parte de 18,67 soles y alcanza los 21,99 soles, mientras que en Ica el valor inicial es de 17,29 soles. En Lambayeque, el gasohol premium ronda los 18,89 soles y en Tacna el diésel se ubica en 22,10 soles. Esta realidad obliga a los usuarios a comparar tarifas y planificar sus recorridos con mayor detalle para evitar pagos innecesarios.

PUBLICIDAD

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 17,99 – S/ 21,49 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 18,79 – S/ 24,29 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 22,42 – S/ 26,79 por galón en Lima

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el gasohol parte de S/ 19,99 y llega a S/ 21,99.

En Ica , el gasohol regular inicia en S/ 18,89.

En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 20,48

En Tacna, el diésel está en S/ 24,35

Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a los logos de Osinergmin y la app Facilito en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 9 de agosto de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 17,85

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,89

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,19

San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 19,99

Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 18,99

Rimac: el Diésel está en S/ 22,94

Comas: el Diésel está en S/ 21,75

Carabayllo: el Diésel está en S/ 20,99

Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar precios con Facilito?

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ofrece el portal y la app Facilito, que permite a los usuarios verificar el precio actualizado de los combustibles en cualquier estación autorizada.

Pasos para usar Facilito:

Ingresar a la web de Facilito o descargar la app oficial en dispositivos móviles.

Seleccionar el tipo de combustible: gasolina, GLP, GNV o diésel .

Ingresar la ubicación o permitir el acceso a la geolocalización.

Revisar el listado de precios por estación, ordenados por cercanía o precio.

Ventajas principales:

Actualización diaria de los precios.

Información sobre la ubicación exacta y horarios de atención.

Herramientas para filtrar por tipo de combustible y comparar entre estaciones.

Cuatro boquillas de surtidores de combustible, identificadas como gasohol, diésel, GLP y GNV, muestran la oferta de carburantes en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias clave entre gasolina, GLP, GNV y diésel

Cada uno de estos combustibles responde a necesidades distintas y presenta características propias. La elección depende del tipo de vehículo, el uso y la eficiencia que se busca.

PUBLICIDAD

Características principales:

Gasolina: Es el combustible más común para autos particulares. Su precio suele estar por encima del GLP y el GNV, y es preferido por quienes buscan mayor potencia y rendimiento en motores convencionales.

GLP (Gas Licuado de Petróleo): Se usa tanto en automóviles convertidos como en transporte público. Es más económico que la gasolina y reduce ciertos contaminantes.

GNV (Gas Natural Vehicular): Predomina en taxis, transporte urbano y flotas empresariales por su bajo costo y menor impacto ambiental. Su instalación requiere una conversión especial en el motor.

Diésel: Lo emplean principalmente vehículos de carga pesada, transporte interprovincial y maquinaria industrial. Destaca por su eficiencia en trayectos largos y su rendimiento en motores de alto torque.

Un mapa de Perú muestra la distribución de combustibles y precios referenciales de Petroperú en Lima, Cusco e Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes usan cada tipo de combustible?

Gasolina: Autos particulares, SUV y motos.

GLP: Flotas de taxis, autos particulares convertidos y algunas unidades de transporte público.

GNV: Taxis, buses urbanos y flotas de empresas de logística.

Diésel: Camiones, buses interprovinciales, maquinaria agrícola e industrial.

Factores que afectan los precios de los combustibles

Carlos Herrera Delcasi, exministro de Energía y Minas, declaró para 24 Horas Mediodía que los precios de la gasolina, GLP, GNV y diésel fluctúan por varias razones:

Variación internacional: El costo de referencia del petróleo y derivados en los mercados internacionales influye directamente en el precio local.

Tipo de cambio: La cotización del dólar frente al sol impacta en la importación de combustibles.

Impuestos y regulaciones: Existen tasas e impuestos específicos para cada tipo de combustible.

Oferta y demanda: La cantidad de estaciones, la demanda local y la logística de distribución modifican el precio final.

Una estación de servicio Petroperú en Perú muestra surtidores de combustibles y paneles digitales con los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en un día nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos útiles para el consumidor:

El precio puede variar entre distritos y regiones, incluso en una misma ciudad.

Las estaciones con mayor volumen de ventas suelen competir con mejores precios.

Es recomendable consultar Facilito antes de cargar combustible para identificar las estaciones más económicas.

Utilidad práctica de Facilito y consejos para ahorrar

El sistema Facilito permite a los consumidores:

Comparar precios en tiempo real y evitar pagar sobreprecios.

Localizar estaciones con promociones o descuentos.

Identificar tendencias de aumento o reducción de precios.

Recomendaciones de uso:

Revisar los precios al menos una vez por semana.

Considerar la distancia hacia la estación más barata para evaluar si el ahorro compensa el viaje.

Validar que la estación esté autorizada por Osinergmin y cumpla con los estándares de seguridad.

Un mapa estilizado de Perú muestra los precios de combustibles en varias ciudades, reflejando el aumento mediante una gráfica ascendente y la aplicación Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y desventajas de cada combustible

Gasolina: Mayor disponibilidad, pero precio elevado y mayor impacto ambiental.

GLP: Costo reducido y menor emisión de partículas, aunque la red de estaciones es más limitada.

GNV: Precio más bajo, menor contaminación, pero requiere inversión inicial en la conversión del vehículo.

Diésel: Excelente rendimiento en vehículos pesados, aunque enfrenta restricciones ambientales en zonas urbanas.

Comparativo de precios (referencia 2026):

Gasolina 95: Entre 21 y 24 soles por galón.

GLP: Entre 8 y 10 soles por galón equivalente.

GNV: Entre 1,80 y 2,20 soles por metro cúbico.

Diésel: Entre 19 y 22 soles por galón.

Consejos adicionales para el usuario

Consultar periódicamente la web y la app Facilito para conocer los precios más recientes.

Evaluar la posibilidad de convertir el vehículo a GLP o GNV para reducir gastos a largo plazo.

Comparar los costos de conversión, mantenimiento y rendimiento antes de elegir el tipo de combustible.

Dato destacado: Las conversiones a GLP y GNV suelen recuperarse en menos de un año si el uso es intensivo.

El acceso a información transparente, como la que ofrece Facilito, contribuye a la protección del bolsillo de los consumidores y al fomento de una competencia saludable entre estaciones de servicio.