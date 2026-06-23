Perú Deportes

¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026

Los ‘leones blancos’ se presentan como el nuevo obstáculo de una ‘seleçao’ que ha despertado preocupaciones por su incapacidad de generar buenas sensaciones en campo contrario. Revisa los horarios del enfrentamiento

Guardar
Google icon
Portugal choca contra Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. - Crédito: AFP
Portugal choca contra Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Portugal se dispone a enfrentar un nuevo reto. No será sencillo medirse contra una Uzbekistán que ha dado gratas señales de buen rendimiento colectivo, sobre todo en la última línea, a pesar de que en su estreno oficial en una Copa del Mundo cayó frente a Colombia. Claro está que, definitivamente, los focos se centrarán en el intento de reivindicación de Cristiano Ronaldo con los suyos y aficionados.

La programación de la FIFA ha fijado el partido de la segunda jornada del Grupo K para HOY, martes 23 de junio, a las 12:00 horas de Perú / 19:00 horas de Europa. La frecuencia de transmisión del lance será DSports / DGO en todo Latinoamérica al igual que DAZN.

PUBLICIDAD

Cristiano Ronaldo fue neutralizado por la RD Congo. - Crédito: REUTERS
Cristiano Ronaldo fue neutralizado por la RD Congo. - Crédito: REUTERS

Portugal encara su segundo partido en la fase de grupos con la urgencia de sumar su primera victoria, tras igualar 1-1 ante la República Democrática del Congo. La posesión sin eficacia generó críticas y aumentó la presión sobre el equipo de Roberto Martínez, que enfrenta a Uzbekistán con poco margen de error.

El encuentro representa una oportunidad clave para corregir el rumbo y disipar dudas. Para lograrlo, Portugal debe transformar el dominio en goles, acelerar en ataque y evitar la previsibilidad, buscando romper defensas cerradas con mayor precisión y paciencia en los metros finales

Uzbekistán, por contra, no llega en mejores condiciones al duelo crucial. El debut en la gran cita trajo consigo una caída 3-1 a manos de Colombia, lo que la obliga a buscar puntos para mantener opciones en el grupo. Los ‘leones blancos’ apostarán por un bloque ultradefensivo, esperando incomodar al rival con orden y repliegue, estrategia que ya complicó a los lusos.

PUBLICIDAD

La clave será combinar defensa sólida y acierto en las pocas oportunidades ofensivas. Si la seleçao anota temprano, el esquema uzbeko se tambalea; si el marcador se mantiene parejo, el partido podría volverse desfavorable para los europeos.

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

¿A qué hora juegan del Portugal vs Uzbekistán?

El enfrentamiento iniciará a las 12:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 14:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Canal TV para ver Portugal vs Uzbekistán

La transmisión del partido en Perú y Sudamérica estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. En México, los usuarios podrán verlo únicamente por ViX Premium. Para quienes estén en Estados Unidos, la señal disponible será FOX, mientras que Telemundo y Peacock ofrecerán la opción en español. En España, la exclusiva corresponde a la plataforma DAZN.

Simultáneamente, Infobae realizará una cobertura en vivo, con previa, jugadas clave, declaraciones y resultados de otros partidos del grupo y el torneo. De esta manera, los fanáticos tendrán acceso tanto a la televisión, como a servicios digitales y seguimientos en línea para no perderse ningún aspecto relevante del enfrentamiento.

Alineaciones probables del Portugal vs Uzbekistán

- Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov.

Temas Relacionados

Selección de PortugalMundial 2026Selección de Uzbekistánperu-deportesClasificación de Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Cristiano Ronaldo

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se vuelven a encontrar en una serie de vida o muerte en el campeonato peruano. Conoce todos los detalles de este primer encuentro decisivo

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Se jugará la recta final de la fase de grupos: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal saldrán en busca de su clasificación a los octavos de final

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 2

Alianza Lima cayó ante Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal venció a CNI. Conoce la ubicación de tu club favorito luego del final de la jornada

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 2

América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición: “Es el ‘9′ que quieren"

El club colombiano quiere al delantero peruano y prepara otra propuesta para la entidad ‘crema’, con la que tiene contrato hasta fin de año y que recientemente fichó a Gianluca Lapadula

América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición: “Es el ‘9′ que quieren"

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Alianza Lima y Sporting Cristal sostuvieron partidos de visita, mientras que Universitario descanso durante esta jornada. Conoce cómo les fue

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”

Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Trabajadores con cáncer no podrán ser despedidos por su diagnóstico: ¿qué cambia con el nuevo reglamento?

Roberto Sánchez formaliza pedido para anular votos de peruanos en el extranjero emitidos en 119 oficinas consulares

Tiktoker arrestado por destruir árbol navideño anuncia postulación a alcaldía de Chiclayo: “Me vengo preparando hace meses”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez revela que Christian Domínguez publicó mensaje de su hija sin permiso: “Solo recibió un ‘disculpa’”

Melanie Martínez revela que Christian Domínguez publicó mensaje de su hija sin permiso: “Solo recibió un ‘disculpa’”

Mirella Paz rompe en llanto por su padre condenado a 24 años: “Hemos presentado la casación y no nos responden”

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán en medio de amenazas de reglaje de extorsionadores: “¿Que me metan plomo?”

Magaly Medina advierte que amenazas alcanzan a su abogado: revelan datos de su familia y mencionan a Roberto Guizasola como ‘amigo del jefe’

Magaly Medina expone amenazas de muerte, atentado con bomba y revela que denunció el caso ante la Policía, Fiscalía e INPE: “Tenemos tu marcaje”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 2

América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición: “Es el ‘9′ que quieren"

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2