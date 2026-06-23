¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026

Portugal choca contra Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Portugal se dispone a enfrentar un nuevo reto. No será sencillo medirse contra una Uzbekistán que ha dado gratas señales de buen rendimiento colectivo, sobre todo en la última línea, a pesar de que en su estreno oficial en una Copa del Mundo cayó frente a Colombia. Claro está que, definitivamente, los focos se centrarán en el intento de reivindicación de Cristiano Ronaldo con los suyos y aficionados.

La programación de la FIFA ha fijado el partido de la segunda jornada del Grupo K para HOY, martes 23 de junio, a las 12:00 horas de Perú / 19:00 horas de Europa. La frecuencia de transmisión del lance será DSports / DGO en todo Latinoamérica al igual que DAZN.

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Cristiano Ronaldo fue neutralizado por la RD Congo. - Crédito: REUTERS

Portugal encara su segundo partido en la fase de grupos con la urgencia de sumar su primera victoria, tras igualar 1-1 ante la República Democrática del Congo. La posesión sin eficacia generó críticas y aumentó la presión sobre el equipo de Roberto Martínez, que enfrenta a Uzbekistán con poco margen de error.

El encuentro representa una oportunidad clave para corregir el rumbo y disipar dudas. Para lograrlo, Portugal debe transformar el dominio en goles, acelerar en ataque y evitar la previsibilidad, buscando romper defensas cerradas con mayor precisión y paciencia en los metros finales

Uzbekistán, por contra, no llega en mejores condiciones al duelo crucial. El debut en la gran cita trajo consigo una caída 3-1 a manos de Colombia, lo que la obliga a buscar puntos para mantener opciones en el grupo. Los ‘leones blancos’ apostarán por un bloque ultradefensivo, esperando incomodar al rival con orden y repliegue, estrategia que ya complicó a los lusos.

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La clave será combinar defensa sólida y acierto en las pocas oportunidades ofensivas. Si la seleçao anota temprano, el esquema uzbeko se tambalea; si el marcador se mantiene parejo, el partido podría volverse desfavorable para los europeos.

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

¿A qué hora juegan del Portugal vs Uzbekistán?

El enfrentamiento iniciará a las 12:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 14:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Canal TV para ver Portugal vs Uzbekistán

La transmisión del partido en Perú y Sudamérica estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. En México, los usuarios podrán verlo únicamente por ViX Premium. Para quienes estén en Estados Unidos, la señal disponible será FOX, mientras que Telemundo y Peacock ofrecerán la opción en español. En España, la exclusiva corresponde a la plataforma DAZN.

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Simultáneamente, Infobae realizará una cobertura en vivo, con previa, jugadas clave, declaraciones y resultados de otros partidos del grupo y el torneo. De esta manera, los fanáticos tendrán acceso tanto a la televisión, como a servicios digitales y seguimientos en línea para no perderse ningún aspecto relevante del enfrentamiento.

Alineaciones probables del Portugal vs Uzbekistán

- Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov.