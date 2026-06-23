¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026

Portugal se dispone a enfrentar un nuevo reto. No será sencillo medirse contra una Uzbekistán que ha dado gratas señales de buen rendimiento colectivo, sobre todo en la última línea, a pesar de que en su estreno oficial en una Copa del Mundo cayó frente a Colombia. Claro está que, definitivamente, los focos se centrarán en el intento de reivindicación de Cristiano Ronaldo con los suyos y aficionados.
La programación de la FIFA ha fijado el partido de la segunda jornada del Grupo K para HOY, martes 23 de junio, a las 12:00 horas de Perú / 19:00 horas de Europa. La frecuencia de transmisión del lance será DSports / DGO en todo Latinoamérica al igual que DAZN.
PUBLICIDAD
Portugal encara su segundo partido en la fase de grupos con la urgencia de sumar su primera victoria, tras igualar 1-1 ante la República Democrática del Congo. La posesión sin eficacia generó críticas y aumentó la presión sobre el equipo de Roberto Martínez, que enfrenta a Uzbekistán con poco margen de error.
El encuentro representa una oportunidad clave para corregir el rumbo y disipar dudas. Para lograrlo, Portugal debe transformar el dominio en goles, acelerar en ataque y evitar la previsibilidad, buscando romper defensas cerradas con mayor precisión y paciencia en los metros finales
Uzbekistán, por contra, no llega en mejores condiciones al duelo crucial. El debut en la gran cita trajo consigo una caída 3-1 a manos de Colombia, lo que la obliga a buscar puntos para mantener opciones en el grupo. Los ‘leones blancos’ apostarán por un bloque ultradefensivo, esperando incomodar al rival con orden y repliegue, estrategia que ya complicó a los lusos.
PUBLICIDAD
La clave será combinar defensa sólida y acierto en las pocas oportunidades ofensivas. Si la seleçao anota temprano, el esquema uzbeko se tambalea; si el marcador se mantiene parejo, el partido podría volverse desfavorable para los europeos.
¿A qué hora juegan del Portugal vs Uzbekistán?
El enfrentamiento iniciará a las 12:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 14:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Canal TV para ver Portugal vs Uzbekistán
La transmisión del partido en Perú y Sudamérica estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. En México, los usuarios podrán verlo únicamente por ViX Premium. Para quienes estén en Estados Unidos, la señal disponible será FOX, mientras que Telemundo y Peacock ofrecerán la opción en español. En España, la exclusiva corresponde a la plataforma DAZN.
PUBLICIDAD
Simultáneamente, Infobae realizará una cobertura en vivo, con previa, jugadas clave, declaraciones y resultados de otros partidos del grupo y el torneo. De esta manera, los fanáticos tendrán acceso tanto a la televisión, como a servicios digitales y seguimientos en línea para no perderse ningún aspecto relevante del enfrentamiento.
Alineaciones probables del Portugal vs Uzbekistán
- Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov.
Más Noticias
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026
‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se vuelven a encontrar en una serie de vida o muerte en el campeonato peruano. Conoce todos los detalles de este primer encuentro decisivo
Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV
Se jugará la recta final de la fase de grupos: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal saldrán en busca de su clasificación a los octavos de final
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 2
Alianza Lima cayó ante Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal venció a CNI. Conoce la ubicación de tu club favorito luego del final de la jornada
América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición: “Es el ‘9′ que quieren"
El club colombiano quiere al delantero peruano y prepara otra propuesta para la entidad ‘crema’, con la que tiene contrato hasta fin de año y que recientemente fichó a Gianluca Lapadula
Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
Alianza Lima y Sporting Cristal sostuvieron partidos de visita, mientras que Universitario descanso durante esta jornada. Conoce cómo les fue
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD