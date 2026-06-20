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Piden la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado”

La polémica por el papel del astro en el Mundial 2026 causó una fuerte polémica entre los aficionados y exjugadores que debaten sobre el atacante de 41 años

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Cristiano Ronaldo parece que no tiene el respeto de sus compañeros por las declaraciones de uno de ellos, acerca de su papel en Portugal - crédito Marco Bello/REUTERS
Cristiano Ronaldo parece que no tiene el respeto de sus compañeros por las declaraciones de uno de ellos, acerca de su papel en Portugal - crédito Marco Bello/REUTERS

La crítica de Kevin-Prince Boateng a Cristiano Ronaldo abrió otro frente sobre el capitán portugués, en medio de las dudas que rodean a Portugal tras su empate 1-1 con la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Boateng dijo que Ronaldo debería ceder su lugar para abrir espacio a otros deportistas y que, a su juicio, eso ayudaría al juego de Portugal: “¿Puedo ser sincero? Si Ronaldo fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado y dejaría brillar a los jóvenes".

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En esa misma intervención en SBS Sport, el alemán añadió otro argumento sobre el peso del delantero en el funcionamiento colectivo: “Portugal es un mejor equipo sin él. Hay mucha presión cuando está en el centro del campo porque todos quieren pasarle el balón”.

La polémica interna y la reacción de la afición

La controversia creció después de unas declaraciones atribuidas a João Neves, su compañero en Portugal: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”.

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Esas palabras provocaron una reacción inmediata en redes sociales. Parte de la afición las interpretó como una falta de respaldo hacia Ronaldo en lo que podría ser su última Copa del Mundo. Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, Rafael Leão y el propio Neves empezaron a recibir críticas en sus perfiles, justo en medio del dolor por el empate contra la República Democrática del Congo.

Portugal empezó a fracturarse por diferencias de algunos jugadores con Cristiano Ronaldo y su liderazgo - crédito Pedro Nunes/REUTERS
Portugal empezó a fracturarse por diferencias de algunos jugadores con Cristiano Ronaldo y su liderazgo - crédito Pedro Nunes/REUTERS

De acuerdo con información de la agencia EFE, muchos de esos mensajes reclamaban “más respeto” hacia Ronaldo y pedían que el equipo jugara más en función de su capitán, que disputa su sexto mundial consecutivo y es una de las estrellas para buscar la primera estrella.

Frente a ese clima, Cristiano Ronaldo optó por mensajes públicos de cohesión. En una de sus publicaciones escribió: “Siempre unidos”. El delantero también difundió otra publicación con un mensaje personal: “Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Son ustedes los que estáis ahí; hablar es fácil y, encima, que os roben así no es fácil”.

El contundente mensaje de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica por el debut de Portugal - crédito @cristiano/Instagram
El contundente mensaje de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica por el debut de Portugal - crédito @cristiano/Instagram

Portugal llegará a su próximo partido ante Uzbekistán con el foco puesto en corregir su rendimiento y apagar el debate fuera del campo. Ronaldo, por su parte, ha buscado que la atención del grupo vuelva al terreno de juego y no en las redes sociales, para mantener la unidad en el grupo y con la afición.

El empate que abrió las dudas sobre Portugal

El cruce con la República Democrática del Congo, disputado en Houston, Texas, dejó a Portugal bajo examen. Según SBS Sport, el equipo no logró ampliar su ventaja tras el 1-1 final y terminó cediendo el empate después de un tiro de esquina.

Ese resultado abrió interrogantes más amplios sobre el momento del equipo. Ni la guía de Cristiano Ronaldo bastó para sostener el rendimiento del equipo y que el seleccionador Roberto Martínez ya analiza variantes para el próximo partido ante Uzbekistán, el 23 de junio en Houston por el grupo K.

Con goles de João Neves y Yoane Wissa, los africanos consiguieron un buen resultado en Houston y dejaron mal parados a los lusos, con Cristiano Ronaldo a la cabeza - crédito TyC Sports

Sumado a eso, la Selección Colombia picó en punta gracias a esa igualdad contra los africanos, ya que superó a los uzbekos por 3-1 en Ciudad de México y es líder de la zona con tres puntos, con la opción de clasificar a dieciseisavos de final frente a los congoleños y llegar tranquilo a la última fecha.

Portugal cerrará la fase de grupos contra los colombianos el sábado 27 de junio en el estadio de Miami, conocido como el Hard Rock Stadium por temas comerciales, y en donde se dará uno de los compromisos con mayor interés en el Mundial 2026.

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