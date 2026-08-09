Perú
Agregar Infobae enGoogle

Nuevo ataque en el Callao: Sicarios disparan a conductor de combi informal

El chofer fue llevado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece internado con diagnóstico reservado. La PNP no descarta que se trate de un caso más de extorsión

Un conductor de una combi informal fue atacado a balazos por sicarios en la Av. Benavides, en el Callao. El ataque ocurrió cuando el vehículo, con pasajeros a bordo, sufrió un desperfecto mecánico, momento que fue aprovechado por dos sujetos en motocicleta para dispararle.| Exitosa Noticias
Guardar

Un conductor de una combi informal que cubre la ruta Lima-Callao resultó herido tras ser atacado a balazos por sicarios mientras transportaba pasajeros en la avenida Benavides, antes conocida como la Colonial, en el Callao.

Según testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP), el atentado ocurrió poco después de que la unidad partió de su paradero en la plaza 2 de Mayo, al inicio de su recorrido.

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa Noticias, el incidente se produjo cuando la combi, que presentaba un desperfecto mecánico, fue interceptada en la cuadra once de la citada avenida por dos individuos que se desplazaban en motocicleta.

PUBLICIDAD

Ataque armado deja herido a conductor de combi en el Callao
Ataque armado deja herido a conductor de combi en el Callao| Foto: Flash Callao

Aprovecharon que el vehículo no arrancaba para disparar reiteradas veces contra el conductor, quien se encontraba acompañado de otra persona que intentaba ayudarlo.

“Su carro lo estaban empujando con otra persona, pero al parecer no arrancaba el carro. Entonces, al momento que han estado empujando, yo he estado a la otra cuadra y ahí se escuchó la balacera”, relató un testigo.

La Policía Nacional confirmó que el conductor fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece internado con diagnóstico reservado. El vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala: tres cerca del parabrisas y uno al costado de la ventana del conductor.

PUBLICIDAD

Un atentado con arma de fuego interrumpió el recorrido de una combi, obligando a elevar el pasaje
Un atentado con arma de fuego interrumpió el recorrido de una combi, obligando a elevar el pasaje | Foto: Alerta Perú

Las autoridades solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los condominios cercanos, que captaron la huida de los agresores.

Amenazas y pagos ilegales afectan a choferes y pasajeros

Los conductores de la línea informal han alertado desde hace meses sobre la presión ejercida por al menos tres grupos delictivos que exigen dinero para permitirles operar. Tanto trabajadores como usuarios indican que, desde enero, el costo del pasaje subió de un sol a s/1.50 para cubrir los montos que solicitan estos extorsionadores.

“A inicios de este año nos pidieron cincuenta céntimos adicionales por tema de seguridad y accedimos, pero la situación no mejora. Hay pasajeros que rechazan la nueva tarifa y prefieren bajarse”, señaló una transportista.

Según relatan quienes viajan a diario en esta ruta, personas ajenas al servicio permanecen en el paradero de la plaza 2 de Mayo y exigen dinero a los choferes antes de dejarlos avanzar.

“En el inicio de la ruta hay quienes se acercan a cobrar, les dicen ‘ya te toca’, reciben el dinero y los conductores pueden seguir. Los que no logran pagar buscan otra alternativa, y los extorsionadores observan quiénes transitan por la avenida Colonial o intentan evitar el control”, narró.

Frente a la inseguridad, algunos pasajeros consideran que la presencia de miembros del Ejército en las unidades podría ayudar a disminuir la violencia. “Puede servir, pero tienen que ser más radicales, porque miren lo que pasó hoy”, agregó.

Esto luego del anuncio del gobierno de Keiko Fujimori sobre la presencia de los efectivos en las calles por el estado de emergencia.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar delitos o situaciones de riesgo, se puede comunicar con la PNP llamando al 105 desde cualquier teléfono.
  • Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): En caso de emergencias médicas, el SAMU brinda atención gratuita y puede ser contactado al 106.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Para incendios, rescates o situaciones que requieran asistencia de bomberos, llamar al 116.

Temas Relacionados

Callaoperu-noticiasTransportistasCrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de Caldo de Gallina

Descubre los secretos de un auténtico caldo de gallina,una receta tradicional de la cocina peruana, llena de sabores intensos y un encanto inigualable. Un plato saludable para disfrutarlo en cualquier ocasión.

Receta de Caldo de Gallina

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

En conversación con Infobae Perú, Phillip Chu Joy revela cómo su pasión por los libros interactivos de la infancia inspiró su primer proyecto editorial y reflexiona sobre el verdadero valor de la comunidad en el mundo digital, más allá de la popularidad de los sorteos

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Un diputado denunció la desaparición de un celular institucional en su despacho del Congreso y otro legislador reportó la sustracción de equipos y pertenencias, lo que expuso deficiencias en la seguridad de las oficinas parlamentarias

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

El nivel de peligro por nevadas pasará de moderado a fuerte. Para el martes se prevén acumulados de hasta 7 centímetros en la sierra centro y 9 centímetros en la sierra sur

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo por sus “problemas notorios” con decir la verdad, anuncia ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así quedaron los equipos tras la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”