Nuevo ataque en el Callao: Sicarios disparan a conductor de combi informal

Un conductor de una combi informal fue atacado a balazos por sicarios en la Av. Benavides, en el Callao. El ataque ocurrió cuando el vehículo, con pasajeros a bordo, sufrió un desperfecto mecánico, momento que fue aprovechado por dos sujetos en motocicleta para dispararle.| Exitosa Noticias

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Un conductor de una combi informal que cubre la ruta Lima-Callao resultó herido tras ser atacado a balazos por sicarios mientras transportaba pasajeros en la avenida Benavides, antes conocida como la Colonial, en el Callao.

Según testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP), el atentado ocurrió poco después de que la unidad partió de su paradero en la plaza 2 de Mayo, al inicio de su recorrido.

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa Noticias, el incidente se produjo cuando la combi, que presentaba un desperfecto mecánico, fue interceptada en la cuadra once de la citada avenida por dos individuos que se desplazaban en motocicleta.

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Ataque armado deja herido a conductor de combi en el Callao| Foto: Flash Callao

Aprovecharon que el vehículo no arrancaba para disparar reiteradas veces contra el conductor, quien se encontraba acompañado de otra persona que intentaba ayudarlo.

“Su carro lo estaban empujando con otra persona, pero al parecer no arrancaba el carro. Entonces, al momento que han estado empujando, yo he estado a la otra cuadra y ahí se escuchó la balacera”, relató un testigo.

La Policía Nacional confirmó que el conductor fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece internado con diagnóstico reservado. El vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala: tres cerca del parabrisas y uno al costado de la ventana del conductor.

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Un atentado con arma de fuego interrumpió el recorrido de una combi, obligando a elevar el pasaje | Foto: Alerta Perú

Las autoridades solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los condominios cercanos, que captaron la huida de los agresores.

Amenazas y pagos ilegales afectan a choferes y pasajeros

Los conductores de la línea informal han alertado desde hace meses sobre la presión ejercida por al menos tres grupos delictivos que exigen dinero para permitirles operar. Tanto trabajadores como usuarios indican que, desde enero, el costo del pasaje subió de un sol a s/1.50 para cubrir los montos que solicitan estos extorsionadores.

“A inicios de este año nos pidieron cincuenta céntimos adicionales por tema de seguridad y accedimos, pero la situación no mejora. Hay pasajeros que rechazan la nueva tarifa y prefieren bajarse”, señaló una transportista.

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Según relatan quienes viajan a diario en esta ruta, personas ajenas al servicio permanecen en el paradero de la plaza 2 de Mayo y exigen dinero a los choferes antes de dejarlos avanzar.

“En el inicio de la ruta hay quienes se acercan a cobrar, les dicen ‘ya te toca’, reciben el dinero y los conductores pueden seguir. Los que no logran pagar buscan otra alternativa, y los extorsionadores observan quiénes transitan por la avenida Colonial o intentan evitar el control”, narró.

Frente a la inseguridad, algunos pasajeros consideran que la presencia de miembros del Ejército en las unidades podría ayudar a disminuir la violencia. “Puede servir, pero tienen que ser más radicales, porque miren lo que pasó hoy”, agregó.

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Esto luego del anuncio del gobierno de Keiko Fujimori sobre la presencia de los efectivos en las calles por el estado de emergencia.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar delitos o situaciones de riesgo, se puede comunicar con la PNP llamando al 105 desde cualquier teléfono.

Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): En caso de emergencias médicas, el SAMU brinda atención gratuita y puede ser contactado al 106 .

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Para incendios, rescates o situaciones que requieran asistencia de bomberos, llamar al 116.