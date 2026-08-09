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Caso ‘La Bella Luz’: abogado de Naldy Saldaña denuncia demoras en el proceso contra César Sánchez

La defensa legal advirtió que la lentitud del trámite eleva el riesgo de que se pierdan indicios clave o que el denunciado salga del país antes de nuevas diligencias

Mujer de cabello rubio con un micrófono cerca de su boca y una imagen circular superpuesta de un hombre sonriente
Naldy Saldaña se pronuncia en una entrevista televisiva mientras una imagen de Óscar Custodio aparece en segundo plano.
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El abogado de Naldy Saldaña, Israel Castillo, denunció que el proceso fiscal contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez, presenta demoras que generan preocupación en la defensa de la joven cantante.

El representante legal advirtió, según un informe del noticiero 24 Horas, los posibles riesgos que podrían afectar la investigación, como la destrucción de evidencias y una eventual fuga del país por parte del denunciado.

Castillo señaló que el proceso legal se encuentra en una etapa inicial, bajo la tipificación del artículo 176 del Código Penal, que contempla penas de seis a nueve años de prisión por el presunto delito de tocamientos indebidos.

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El abogado cuestionó que la investigación no haya considerado agravantes, como la coacción, pese a la existencia de grabaciones que, según la defensa, evidencian esta circunstancia. “Si no hay consentimiento, estamos hablando de un delito”, afirmó Castillo en el reporte de 24 Horas.

Una mujer con cabello rubio y una sudadera roja sostiene un micrófono con el logo de Magaly TV. En un círculo, un hombre sonríe
Naldy Saldaña teme que César Sánchez Chavesta no comparezca ante la justicia porque su paradero sigue sin conocerse.

El letrado anticipó que solicitarán una ampliación de la denuncia para incorporar el agravante de acoso, ya que, a su juicio, el caso presenta un concurso de delitos. “Estaríamos hablando de ocho años más, hablamos de diecisiete años, entonces estaríamos hablando de penas duras”, sostuvo el abogado durante su intervención, citada por el medio televisivo.

Investigación preliminar

De acuerdo con el informe de 24 Horas, la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer abrió una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta por los hechos denunciados por Saldaña. La defensa insistió en que el caso no se reduce a un incidente aislado, ya que existiría continuidad en los actos denunciados. “Este es un delito continuo, no es un delito que se ha dado un solo día”, afirmó Castillo, quien solicitó que se amplíe la declaración de su patrocinada.

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Entre las diligencias próximas, la defensa mencionó la realización de una inspección técnico policial en el lugar donde se registraron las grabaciones de seguridad. Esta medida busca sustentar la versión de la denunciante con pruebas objetivas, mientras se evalúa la amplitud de los hechos y la posible responsabilidad del acusado.

Claudia Salazar difunde pruebas de que Óscar Custodio sabía del acoso en La Bella Luz. Magaly TV La Firme
Claudia Salazar difunde pruebas de que Óscar Custodio sabía del acoso en La Bella Luz. Magaly TV La Firme

El abogado de Saldaña adelantó que analiza estrategias legales no solo contra el exdirector, sino también contra los propietarios de La Bella Luz, por no activar los protocolos internos frente a casos de acoso laboral. Según lo recogido por 24 Horas, la defensa considera que la empresa pudo haber incurrido en omisiones graves al no aplicar las medidas de protección previstas por la normativa vigente.

“Vamos a ampliar en el tema del acoso”, manifestó Castillo durante la entrevista difundida por el medio, posicionando el caso en una dimensión que involucra tanto a personas como a la organización musical.

Elementos probatorios

Respecto a la situación de Naldy Saldaña, el abogado relató que su defendida experimenta un estado emocional complejo, propio de quien enfrenta un proceso legal y mediático de esta magnitud. “La veo un poquito cuestionada en su decisión, porque es una decisión fuerte ir contra una empresa, someterse a la opinión de la gente”, detalló Castillo en declaraciones a 24 Horas.

Mujer rubia sonriente en primer plano y un círculo con tres personas, incluyendo una mujer y un hombre, frente a una decoración de cumpleaños
Naldy Saldaña posa mientras sus padres, en la foto insertada, se pronuncian por denuncia de acoso contra director de La Bella Luz.

La investigación cuenta con una pericia psicológica practicada a Saldaña, que la defensa considera fundamental para acreditar la afectación sufrida. Este elemento será determinante al momento de evaluar la gravedad de los hechos y la eventual responsabilidad penal de los implicados.

Según el reporte de 24 Horas, la defensa de Saldaña insiste en la urgencia de que la fiscalía actúe con mayor celeridad, para evitar riesgos procesales y garantizar que el caso avance conforme a la legislación. El abogado reiteró la inquietud por la posibilidad de que el denunciado destruya pruebas o abandone el país, lo que podría dificultar el acceso a la justicia para la cantante.

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