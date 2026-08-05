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Marcos Blanco se quebró al hablar de la selección peruana masculina: “Nadie sabe lo que se vivió en el proceso”

El seleccionador peruano se emocionó al enviar un mensaje a la hinchada antes del estreno en la Copa Sudamericana 2026 y aseguró que el esfuerzo de sus dirigidos merece una mayor visibilidad

El entrenador de la 'Bicolor' no pudo contener la emoción en la previa del debut ante Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Video: Dosis de Voleibol)
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La selección peruana masculina de vóley está lista para iniciar un nuevo desafío internacional con su participación en la Copa Sudamericana 2026, certamen que se disputa en Cochabamba, Bolivia. Sin embargo, en la antesala del debut frente a Chile, el protagonismo no estuvo únicamente en lo deportivo. El entrenador Marcos Blanco protagonizó un emotivo momento al quebrarse durante una entrevista.

Minutos antes, el estratega argentino había hablado sobre las dificultades estructurales que enfrenta el vóley masculino en el país y los obstáculos que ha encontrado desde que asumió la dirección técnica de la ‘bicolor’. Pero cuando llegó el momento de dirigirse a los hinchas, la emoción terminó por imponerse.

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Tras hacer una pausa para recomponerse, Blanco dejó un mensaje de confianza en el trabajo que viene realizando el plantel. “Solo decirle a la gente que se queden tranquilos, que estos chicos han trabajado mucho y que van a poner todo el esfuerzo en la cancha para sacar el resultado adelante. Queremos la clasificación, sabemos que tenemos que ir partido a partido”, expresó.

Después de unos segundos, el entrenador explicó el motivo de sus lágrimas. Blanco aseguró que la emoción nació al recordar todo el camino recorrido por el grupo durante los últimos meses, un proceso que, según afirmó, pocas personas conocen desde adentro.

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Marcos Blanco se emocionó hasta las lágrimas tras hablar de los desafíos que enfrenta la selección peruana de vóley masculino.
Marcos Blanco se emocionó hasta las lágrimas tras hablar de los desafíos que enfrenta la selección peruana de vóley masculino. Crédito: Captura

El técnico argentino destacó el compromiso de los jugadores y de sus familias, quienes han acompañado el proyecto pese a las dificultades que atraviesa el voleibol masculino peruano. Para él, ese esfuerzo no recibe el reconocimiento que merece y muchas veces queda opacado por la mayor exposición de otras disciplinas o de la rama femenina.

Me emociona porque nadie sabe lo que se vivió en el proceso. Los que están adentro, la familia de todos los chicos, es totalmente diferente a lo que es el femenino. Es un mundo totalmente diferente y las luces entiendo por dónde pasan, pero estos chicos merecen otro espacio y otras luces”, manifestó.

Un llamado para darle más visibilidad al vóley masculino

Más allá del resultado que pueda conseguir Perú en la Copa Sudamericana, Marcos Blanco considera que una buena campaña podría convertirse en una oportunidad para impulsar el crecimiento del vóley masculino en el país. En ese sentido, expresó su deseo de que el rendimiento de la selección sirva para atraer mayor atención hacia esta disciplina.

“Ojalá que les vaya bien a ellos en la cancha en estos días, porque si les va bien a ellos, creo que las luces también se pueden prender para otros sectores, que me parece que lo necesitan, porque si no nunca se va a generar ese cambio en el vóley masculino en Perú”, señaló.

El seleccionador insistió en que el desarrollo del vóley masculino requiere un esfuerzo conjunto y que el apoyo del público puede ser un factor importante para seguir impulsando el proyecto. A su juicio, los jugadores han demostrado un compromiso absoluto durante la preparación y ahora esperan trasladar ese trabajo a la cancha.

El director técnico de la selección peruana de vóley masculino, Marcos Blanco, aborda la situación actual y los desafíos estructurales del voleibol en Perú. (Video: Dosis de Voleibol)

Perú inicia un nuevo desafío internacional

Las declaraciones de Marcos Blanco llegan en la previa del estreno de la selección peruana frente a Chile, partido que marcará el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. La ‘bicolor’ integra el Grupo A junto al cuadro chileno, Argentina y Bolivia, con el objetivo de ubicarse entre los dos primeros lugares para acceder a las semifinales del torneo.

Mientras Perú se prepara para afrontar este importante reto continental, el emotivo mensaje de su entrenador dejó en evidencia que, más allá de la competencia, el principal anhelo del cuerpo técnico pasa por darle al vóley masculino la visibilidad y las oportunidades que considera necesarias para consolidar su crecimiento.

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