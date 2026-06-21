Las pausas de hidratación en el Mundial con las que la FIFA afirma que quiere blindar la salud de los futbolistas: ¿qué dice la ciencia?

El uruguayo Agustín Canobbio durante un pausa de hidratación en el partido contra Arabia Saudí. (AP Foto/Lynne Sladky)

El fútbol siempre ha sido mucho más que el deporte rey y lo demuestra cada cuatro años en sus Mundiales. Es política (como se vio en el de 1978 durante la dictadura argentina), es entretenimiento (que se lo digan a Shakira), espejo de sociedades e, inevitablemente, nido de polémicas. Una de las de este año gira en torno a un asunto, a priori, más mundano: la pausa de hidratación.

Esta Copa del Mundo viene marcada por ser la edición más extensa de la historia de la FIFA y por las extremas condiciones climáticas a las que se enfrentarán los jugadores y aficionados. De hecho, en varias ciudades de México, Estados Unidos y Canadá se registrarán temperaturas que rondarán los 35 grados.

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La pausa para hidratación fue aprobada por la FIFA en 2014 con el objetivo de proteger la salud de los jugadores. Sin embargo, ha sido en el Mundial 2026 cuando la medida se ha elevado a un un carácter obligatorio y universal. De esta manera, se estableció que todos los encuentros tuvieran un descanso obligatorio de tres minutos a la mitad de cada tiempo.

Durante el tiempo de receso, que dura tres minutos exactos y tiene lugar en los minutos 22 de cada parte, los futbolistas podrán beber agua o bebidas isotónicas, reducir la temperatura corporal y recibir asistencia médica básica. Del mismo modo, los entrenadores podrán dar indicaciones tácticas rápidas que reformulen el ritmo del partido.

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No obstante, estos cooling breaks han despertado la crítica tanto de los aficionados como de algunos profesionales, como el exfutbolista Jürgen Klopp, que ha definido estos recesos como “una jaula dorada para los patrocinadores”. Parte de las quejas también se excusan en que esta nueva medida de la FIFA no tiene en cuenta el clima o si un estadio cerrado cuenta con aire acondicionado, como está siendo el caso de muchos. Muchos, por tanto, opinan que las pausas responden más a razones publicitarias y económicas que de salud.

Luka Modric, Josko Gvardiol y Luka Vuskovic de Croacia durante una pausa para hidratación. (Hannah Mckay/Reuters)

La deshidratación, un hándicap en el rendimiento de los futbolistas

Al margen de la polémica, desde el punto de vista de la salud, la hidratación se entiende como un factor esencial en el rendimiento de los futbolistas, especialmente durante partidos jugados en condiciones cálidas. En 2018, la prestigiosa ‘Revista Internacional de Ciencias del Deporte’ publicaba un artículo en el que demostraba que la pérdida de líquidos a través del sudor durante los partidos podía llegar a ser considerable, llegando incluso a afectar negativamente el rendimiento físico y la capacidad de recuperación.

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Durante los partidos analizados en la Ligue 1, científicos de la Universidad de León observaron pérdidas medias de alrededor del 2% del peso corporal a pesar de la ingesta de líquidos, lo que evidencia que la reposición realizada durante el juego suele ser insuficiente para compensar totalmente la sudoración.

El portero Jan Oblak se refresca con agua durante un partido bajo el calor extremo. (Reuters)

La deshidratación superior al 2% del peso corporal se ha vinculado con una disminución significativa en la capacidad física, como reducción en la distancia cubierta y en la intensidad de los sprints, así como en la capacidad de respuesta cognitiva. Además, los jugadores que realizan mayor cantidad de actividad a alta intensidad, como los centrocampistas y extremos, experimentan mayores pérdidas de peso y, por tanto, están en un mayor riesgo de deshidratación.

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El riesgo de deshidratación es mayor en climas cálidos y húmedos, donde las pérdidas por sudor pueden llegar a duplicarse respecto a condiciones frescas. Además, la cantidad de líquido ingerido durante el partido suele ser insuficiente: en este estudio, los jugadores repusieron menos del 50% del total de líquidos perdidos, lo que subraya la importancia de elaborar estrategias de hidratación individualizadas.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Una pérdida que va más allá del agua

No solo la cantidad, sino también la calidad de la hidratación es importante. Los jugadores pierden, además de agua, electrolitos esenciales que deben reponerse, especialmente en posiciones y perfiles de mayor demanda física.

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“Los jugadores deben cuidar la hidratación para reponer el agua y el sodio que se pierde con el sudor. Beber agua sola en contextos extremadamente calurosos o húmedos, o según en qué futbolista, puede descompensar los niveles de minerales, por lo que se recurre a soluciones avanzadas isotónicas”, asegura el nutricionista Mario del Rey en un vídeo publicado en Youtube.

La evidencia resalta que, si bien la hidratación durante los tiempos de pausa y el entretiempo es fundamental, estas intervenciones muchas veces no son suficientes, por lo que el experto aboga por estas pausas adicionales de hidratación, especialmente en condiciones climáticas adversas. Igualmente, es imprescindible que los clubes y cuerpos técnicos elaboren y supervisen planes de hidratación individualizados, teniendo en cuenta las necesidades propias de cada posición y jugador.

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