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Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

El joven líder de la agrupación de cumbia propuso que la exvocalista regrese al grupo y prometió cambios para proteger a las integrantes tras la denuncia contra César Sánchez Chavesta

Óscar Custodio, fundador de la Orquesta La Bella Luz, anuncia que cede la dirección general a su hijo. Óscar Jr. asume el cargo, pide disculpas por errores pasados y promete una nueva etapa para la agrupación. Video: YouTube
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Óscar Junior, el nuevo líder de La Bella Luz, se refirió a la crisis que atraviesa la agrupación tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. En medio de la controversia, el joven cantante de 22 años ofreció un mensaje directo a la exintegrante y anunció una serie de cambios en la gestión del grupo, con el objetivo de recuperar la confianza del público y garantizar un entorno seguro para todas las integrantes.

Durante una conferencia de prensa convocada para abordar la situación interna de la orquesta, Óscar Junior se refirió públicamente, por primera vez, a la denuncia que generó una ola de indignación y puso en tela de juicio las políticas de la agrupación respecto al bienestar de sus trabajadores. Evitó profundizar en la situación de su tío, César Sánchez Chavesta, y centró su discurso en los pasos a seguir para reconstruir la imagen de La Bella Luz.

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“Lo primero que tengo que decir es que Naldy Saldaña la debe estar pasando mal, tiene todo el apoyo, todo nuestro respaldo (…) Ya va a haber otro tipo de ley de trabajo y si en algún momento ella quisiera volver a la orquesta de ‘La Bella Luz’ las puertas de la orquesta están abiertas para ella”, afirmó ante los medios.

Óscar Junior ofrece respaldo a Naldy Saldaña y anuncia nueva etapa en La Bella Luz
Óscar Junior ofrece respaldo a Naldy Saldaña y anuncia nueva etapa en La Bella Luz

La declaración de Óscar Junior fue recibida con atención, ya que representa el primer gesto público de reconciliación y respaldo hacia Naldy Saldaña desde que la cantante hiciera pública su denuncia. Además, el nuevo líder de la agrupación reconoció el impacto que el caso ha tenido tanto en la artista como en la reputación del grupo. “Le prometo y le prometo a todas las chicas, familiares, que estén tranquilos, que van a tener mucha seguridad, como se los dije hoy, mi padre me ha encargado la orquesta y será otra Bella Luz”, señaló, remarcando su compromiso de transformar la cultura interna y ofrecer mayores garantías para las mujeres que formen parte del proyecto artístico.

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La Bella Luz y el anuncio de sus nuevos protocolos

El anuncio de una nueva “ley de trabajo” dentro de la orquesta implica la implementación de protocolos más estrictos y un enfoque renovado en la protección de las trabajadoras. Óscar Junior explicó que su prioridad será fortalecer la seguridad y el bienestar de quienes integran el equipo, con especial atención a la prevención del acoso y la creación de un ambiente laboral respetuoso. Este planteamiento responde a las críticas recibidas tras la denuncia de Naldy Saldaña, quien sostuvo que fue víctima de acoso mientras trabajaba en la agrupación.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.
La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

La intervención de Óscar Junior se produjo semanas después de que la denuncia de Saldaña saliera a la luz y provocara la separación definitiva de César Sánchez Chavesta del grupo. El escándalo generó una crisis interna y una fuerte presión social para que la orquesta revise y mejore sus políticas internas. En este contexto, el joven líder pidió una nueva oportunidad para La Bella Luz y solicitó a los seguidores que permitan demostrar los cambios con hechos. “Lo hemos venido demostrando y lo vamos seguir demostrando con mucho trabajo, muchas personas, porque por una persona que cometa el error no significa que estén pagando todos, no tenemos la culpa de eso”, expresó.

Óscar Junior hizo hincapié en que detrás de la agrupación existe un equipo humano diverso que depende de la continuidad del proyecto musical para mantener a sus familias. “No solo son los integrantes, hay un equipo detrás, los camarógrafos, la gente de staff, la gente de sonido, la gente de luces, la seguridad, merecemos seguir trabajando, cometimos el error sí, pero de los errores se aprende”, concluyó. De esta manera, buscó poner en valor el esfuerzo colectivo y la importancia de no responsabilizar a todos los trabajadores por las acciones atribuidas a una sola persona.

Un hombre joven con un micrófono, un hombre mayor con un micrófono, una mujer sentada, una botella de agua y el logo de la Orquesta La Bella Luz.
Óscar Junior, nuevo director de La Bella Luz, habla en una conferencia de prensa sobre el cambio de mando y la denuncia de Naldy Saldaña, acompañado de otros miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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