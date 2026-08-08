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PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Expresidente también defendió la gracia presidencial que le otorgó al exdictador Alberto Fujimori en la víspera del 24 de diciembre de 2017. “Fue una iniciativa mía”, dijo

Pedro Pablo Kuczynski - Alejandro Toledo
Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo en una fotografía de archivo. Foto: PPK
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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se mostró a favor de que la mandataria Keiko Fujimori conceda una gracia presidencial a Alejandro Toledo, quien se encuentra recluido en el Penal Barbadillo cumpliendo dos condenas de prisión por corrupción.

“Ahora Toledo que tiene 80 y pico, 82 creo, yo le gano yo voy a cumplir 88. Yo creo que él no debe morir en la cárcel, debe poder irse a su casa en Camacho”, declaró PPK en entrevista con RPP Noticias.

En la misma entrevista, Kuczynski defendió el indulto que otorgó al exdictador Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Alegó que, si bien tuvo “malas consecuencias” para él, el otorgamiento de la gracia presidencial fue iniciativa tuya.

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“Yo le di una medida de gracia a Alberto Fujimori. Con malas consecuencias para mí, pero yo en la campaña del 2016 ya hablaba de que no podía estar tanto tiempo en la cárcel con un cáncer y todo. Y eso fue una iniciativa mía. Obviamente que Kenji, su hijo, me lo pidió, etcétera, pero yo lo había anunciado meses antes”, apuntó.

14/07/2026 July 14, 2026, Lima, PERU: LIMA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.CONTINUA EL JUICIO CONTRA EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA DINOES POR EL CASO DE COLUSION EN LAS OBRAS DE LA INTEROCEANICA POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
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Defensor del Pueblo se pronuncia

El Defensor del PuebloJosué Gutiérrez, respaldó el pedido de prisión domiciliaria para el expresidente Alejandro Toledo y cuestionó a los magistrados que han rechazado esa medida, a quienes acusó de mostrar “insensibilidad absoluta” ante el deterioro de salud del exmandatario.

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En conferencia de prensa, Gutiérrez invocó la Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024, que modificó el artículo 22 del Código Penal y habilita el arresto domiciliario por razones humanitarias para personas mayores de 80 años. “Ya no reviste mayor pregunta, sino la aplicación de la ley por parte de los magistrados, máxime si el deterioro de su salud es irreversible”, afirmó.

Toledo, de 81 años, presentó ese pedido ante el Poder Judicial, pero tanto el juzgado de primera instancia como la Sala de Apelaciones lo rechazaron. Ambas instancias argumentaron que la norma requiere una sentencia consentida para poder aplicarse. La defensa del exmandatario niega que la ley establezca ese requisito.

El abogado Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y representante legal de Toledo, anunció que continuará con las acciones legales ante el Poder Judicial. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó para el 14 de septiembre la audiencia de calificación del recurso de casación presentado por la defensa. En esa instancia, el tribunal definirá si el pedido tiene sustento jurídico suficiente para convertirse en línea jurisprudencial. De superar ese filtro, se deberá programar una nueva audiencia para el análisis del caso concreto, lo que podría extender el proceso por varios meses.

Un hombre de cabello oscuro y traje azul habla a un micrófono. Detrás, una mujer y una bandera. Un recuadro circular muestra el rostro de un hombre con cabello canoso
Josué Gutiérrez, con traje oscuro, interviene en una comparecencia pública mientras una imagen de Alejandro Toledo se superpone en un círculo.

Desde el penal de la DIROES, Toledo había concedido una entrevista en la que reveló padecer problemas cardíacos, cáncer y episodios de sangrado. “Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y, te quiero ser franco, estoy sangrando”, declaró el exmandatario, quien cumple condena en el marco del caso Interoceánica. En esa misma entrevista, pidió a la presidenta Keiko Fujimori que agilice el trámite de su solicitud de gracia presidencial y afirmó que no quiere morir en prisión.

Su esposa, Eliane Karp, reclamó públicamente una medida humanitaria en favor de Toledo, aunque no puede viajar a Perú debido a la alerta roja de Interpol que pesa en su contra. El propio Toledo explicó que Karp tampoco pudo despedirse de su madre, Eva Fernenbug, recientemente fallecida. “Mi señora no puede moverse. Está en Israel y no puede desplazarse a enterrar a su madre, ni yo tampoco”, señaló.

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