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Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

El ataque sueco no perdonó y controló el partido ya desde los primeros minutos. Tres puntos de oro teniendo en cuenta el empate en entre Países Bajos y Japón

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Yasin Ayari abrió y cerró el marcador para protagonizar la goleada de Suecia sobre Túnez por 5-1 en el estadio de Monterrey, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Ante 50.987 espectadores y bajo la dirección del árbitro Yael Falcón Pérez, los escandinavos, que necesitaban una victoria en su pulso con Países Bajos y Japón en el Grupo F, dieron un golpe de autoridad.

El partido se puso de cara para Suecia ya en el minuto 7, cuando Ayari recibió el balón en el borde del área tras varios rechaces y conectó un disparo con la derecha que se coló por la esquina superior derecha de la portería de Abdelmouhib Chamakh, que estaba descolocado. Suecia se puso por delante antes de que Túnez pudiera asentarse sobre el césped mexicano.

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Los tunecinos intentaron reaccionar, pero el bloque sueco se mostró compacto y peligroso en cada transición. En el minuto 29, Viktor Gyökeres recibió en profundidad, aguantó la presión de la defensa y cedió con precisión para Alexander Isak, que definió con frialdad ante Chamakh para hacer el 2-0. La pareja de delanteros, que tantos quebraderos de cabeza da en sus respectivos clubes europeos, demostró su sintonía con la camiseta de la selección.

La reacción de Túnez

Cuando el partido parecía encarrilado, Túnez lo abrió de nuevo. En el minuto 42, Hannibal Mejbri asistió a Omar Rekik, que cabeceó para recortar distancias. El 2-1 al filo del descanso devolvió algo de incertidumbre al encuentro y obligó a Suecia a replantear el inicio de la segunda parte. En la primera mitad, los escandinavos habían dominado con un 54% de posesión, cinco disparos y tres a puerta frente a los tres intentos tunecinos.

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El seleccionador sueco, Graham Potter, azuzó a sus jugadores para que aumentaran la ventaja ante el peligro de un nuevo gol tunecino. Y sus jugadores respondieron con contundencia. En el minuto 59, el capitán tunecino Ellyes Skhiri perdió el balón en su propio campo, Isak reaccionó de inmediato y cedió para Gyökeres, que remató con la derecha sin contemplaciones para restablecer la ventaja de dos goles. El 3-1 fue el golpe definitivo para las aspiraciones tunecinas.

Yasin Ayari celebra uno de sus goles frente a Túnez. (Reuters/Henry Romero)
Yasin Ayari celebra uno de sus goles frente a Túnez. (Reuters/Henry Romero)

El gol más rápido de un suplente

A partir de ahí, Túnez acusó el desgaste y la falta de ideas. Las sustituciones del seleccionador Sabri Lamouchi no lograron cambiar el rumbo del partido. Potter, en cambio, introdujo en el minuto 66 a Elliot Stroud y Lucas Bergvall por Gudmundsson y Nygren, y en el 83 dio entrada a Mattias Svanberg por Karlström. El centrocampista tardó exactamente 12 segundos en tocar el balón: Isak le puso el cuero en bandeja y Svanberg lo empujó al fondo de la red en el minuto 84 para el 4-1. El tanto estableció un nuevo récord como el gol más rápido de un suplente en la historia de los Mundiales.

El colofón llegó en el tiempo añadido. Bergvall asistió a Ayari, que desde 25 metros volvió a conectar un disparo con la derecha que se coló por la esquina para sentenciar el 5-1 en el minuto 96. El extremo del Brighton, nacido en Suecia de padre tunecino y madre marroquí, pudo haber vestido la camiseta de Túnez, pero esta noche fue el verdugo de los suyos con un doblete de gran factura.

Suecia lidera el Grupo F con tres puntos, por delante de Países Bajos y Japón, que empataron 2-2 en su propio partido de la jornada. Túnez termina la primera jornada en la última posición con una diferencia de goles de menos cuatro, y afronta sus dos próximos compromisos ante Japón y Países Bajos sin margen de error.

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