Deportes

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough( Estados Unidos). El inicio está programado para las 6:00 p. m.

Guardar
Google icon
Una imagen dividida en dos partes muestra la bandera de Escocia a la izquierda y la bandera de Marruecos a la derecha, con el texto "V.S." en el centro.
La imagen muestra una composición de las banderas de Escocia y Marruecos, separadas por el texto "V.S.", lo que indica un posible enfrentamiento o comparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes en Boston por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, una zona que quedó más abierta de lo esperado después del empate 1-1 entre los marroquíes y Brasil.

Escocia llega como líder con tres puntos tras vencer a Haití y tiene la posibilidad de acercarse a una clasificación inédita a eliminatorias, mientras que Marruecos busca confirmar las buenas sensaciones que dejó ante la Canarinha. “Somos ambiciosos y tenemos fútbol”, expresó el entrenador marroquí Mohamed Ouahbi, consultado por EFE tras el empate frente al equipo brasileño.

El resultado de Marruecos ante Brasil no fue una sorpresa menor. Los Leones del Atlas son campeones de África de forma administrativa y vienen de ser semifinalistas en Catar 2022, donde ganaron un grupo exigente con Bélgica, Croacia y Canadá, invictos y con siete puntos. Ante Escocia, el equipo africano intentará encaminar su clasificación apoyado en figuras como Bono, Brahim Díaz, Achraf Hakimi e Ismael Saibari, autor del gol contra Brasil y nacido en Terrassa. En ese debut, además, Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección en jugar un partido mundialista con once futbolistas nacidos en el extranjero.

Escocia, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años, busca superar por primera vez la fase de grupos. Aunque el equipo de Steve Clarke, liderado por Scott McTominay, no mostró su mejor versión ante Haití, consiguió su primera victoria mundialista en 36 años y llega con ventaja a este duelo clave. El único antecedente entre ambas selecciones fue en Francia 1998, cuando Marruecos goleó 3-0 a Escocia, aunque las dos quedaron eliminadas en la fase de grupos.

09:17 hsHoy

El partido Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium/Gillette Stadium, con inicio a las 6:00 p. m. hora local de Boston (Estados Unidos).

En otros países será a esta hora:

  • Colombia 5:00 p. m.
  • Argentina 7:00 p. m.
  • Perú 5:00 p. m.
  • México 4:00 p. m. CDMX
  • España 12:00 a. m. del sábado 20 de junio

Temas Relacionados

Escocia vs MarruecosSelección Escocia Mundial 2026Selección Marruecos Mundial 2026Escocia Mundial 2026A qué hora juega Escocia vs MarruecosMundial 2026

Últimas noticias

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

En redes sociales se difundió una imagen que se propuso invertir la tradición de escoger a los mejores jugadores de la primera fecha de la fase de grupos

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Millonarios oficializó la salida de Nicolás Giraldo, Diego Novoa, Jorge Cabezas Hurtado y Alex Castro, de cara a la Liga BetPlay 2026-II y la Copa Colombia

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

A propósito del cumpleaños 80 del equipo Embajador, el futbolista argumentó que por la hinchada, los títulos e historia, Millonarios es el más grande del país

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia

Juan y Sebastián Valencia vivieron una experiencia inolvidable en el debut de la Selección Colombia del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia

La Selección Colombia rompió un récord estadístico ante Uzbekistán: no pasaba desde la Copa del Mundo de 1986

Las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz no solo le dieron la victoria a la Tricolor en el debut mundialista, también la llevaron a cumplir una hazaña que no ocurría desde hace 40 años

La Selección Colombia rompió un récord estadístico ante Uzbekistán: no pasaba desde la Copa del Mundo de 1986

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los errores más frecuentes en la dietas bajas en carbohidratos para perder peso

Los errores más frecuentes en la dietas bajas en carbohidratos para perder peso

El económico truco que ayuda a desarmar nudos musculares y aliviar molestias

Por qué sentir cansancio y tener las piernas hinchadas al final del día puede ser una señal de alarma

La ciencia encontró el momento del día en que el cerebro tomaría mejores decisiones

Qué alimentos conviene refrigerar, cuáles pierden calidad y cuáles son las claves para conservar cada uno

INFOBAE AMÉRICA

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo

Woody tiene apellido y ni Tom Hanks lo sabía: las teorías secretas detrás del sheriff en Toy Story

“Pagué un precio muy alto”: Robert Downey Jr. recordó la etapa más difícil de su vida y cómo logró reconstruirse

“No quería interpretar a un juguete, pero estoy muy feliz de haber sido el primero”: Dolph Lundgren y su historia con He-Man

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La inédita historia de Haití: de su triunfo perdido contra Brasil al periplo de jugar fuera del país para clasificar al Mundial

Trabajó en la SIDE, enamoró a Messi y cautivó a todos con sus asados: la increíble historia del cocinero de la selección argentina

El fuerte cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar en el Mundial 2026: el gesto provocador tras el 6-0

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación