Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

La imagen muestra una composición de las banderas de Escocia y Marruecos, separadas por el texto "V.S.", lo que indica un posible enfrentamiento o comparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes en Boston por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, una zona que quedó más abierta de lo esperado después del empate 1-1 entre los marroquíes y Brasil.

Escocia llega como líder con tres puntos tras vencer a Haití y tiene la posibilidad de acercarse a una clasificación inédita a eliminatorias, mientras que Marruecos busca confirmar las buenas sensaciones que dejó ante la Canarinha. “Somos ambiciosos y tenemos fútbol”, expresó el entrenador marroquí Mohamed Ouahbi, consultado por EFE tras el empate frente al equipo brasileño.

El resultado de Marruecos ante Brasil no fue una sorpresa menor. Los Leones del Atlas son campeones de África de forma administrativa y vienen de ser semifinalistas en Catar 2022, donde ganaron un grupo exigente con Bélgica, Croacia y Canadá, invictos y con siete puntos. Ante Escocia, el equipo africano intentará encaminar su clasificación apoyado en figuras como Bono, Brahim Díaz, Achraf Hakimi e Ismael Saibari, autor del gol contra Brasil y nacido en Terrassa. En ese debut, además, Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección en jugar un partido mundialista con once futbolistas nacidos en el extranjero.

Escocia, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años, busca superar por primera vez la fase de grupos. Aunque el equipo de Steve Clarke, liderado por Scott McTominay, no mostró su mejor versión ante Haití, consiguió su primera victoria mundialista en 36 años y llega con ventaja a este duelo clave. El único antecedente entre ambas selecciones fue en Francia 1998, cuando Marruecos goleó 3-0 a Escocia, aunque las dos quedaron eliminadas en la fase de grupos.