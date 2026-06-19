Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

La selección de barras y estrellas se perfila para ser protagonista en este Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La efervescencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se traslada al Seattle Stadium, donde las selecciones de Estados Unidos y Australia medirán fuerzas en la segunda fecha del Grupo D. Tras un debut de ensueño en el que el conjunto de las barras y las estrellas firmó una imponente victoria por 4-1 frente a Paraguay en Los Ángeles, los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan con el ánimo por las nubes y la firme intención de asegurar su presencia en los octavos de final ante su público.

Para Estados Unidos, el partido inaugural significó la consolidación de figuras como Folarin Balogun, quien se estrenó con un doblete, y Christian Pulisic comandando el ataque.

Sin embargo, enfrente tendrán a unos Socceroos que históricamente se crecen ante la adversidad y que ya demostraron que tienen los argumentos físicos y tácticos para complicar el estilo vertical de los norteamericanos con la contundente victoria en su debut mundialista de 2 goles a 0 contra su similar de Turquía, uno de los conjuntos más esperados para esta justa.

Las expectativas para este encuentro apuntan a un choque de alta intensidad y valor estratégico, donde el liderato definitivo del grupo está en juego. Los analistas prevén un planteamiento sumamente físico por parte de Australia para frenar el mediocampo estadounidense liderado por Tyler Adams y Weston McKennie, mientras que la velocidad por las bandas será el arma principal de los locales. Con el arbitraje del experimentado Felix Zwayer bajo la lupa, el partido promete ser una batalla donde el más mínimo error definirá el rumbo de ambos en la máxima fiesta del fútbol.