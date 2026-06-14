Horacio Calcaterra rompió su silencio sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Jerarquía y experiencia”

El volante argentino habló del presente de la 'U' y del arribo del 'Bambino'. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes afronta uno de los momentos más exigentes de su historia reciente tras un primer semestre del 2026 que dejó a la afición con sabor a deuda. El club ‘crema’, que no logró alzarse con el Torneo Apertura tras perder terreno en las fechas decisivas, se vio obligado a reaccionar ante un bajón que puso en jaque su ambición de pelear por el título nacional. Bajo esa presión, la dirigencia concretó un golpe de mercado: el fichaje de Gianluca Lapadula, cuya llegada solo espera la oficialización para ponerse a las órdenes del técnico Héctor Cúper.

La decisión de apostar por el ‘Bambino’ no fue casualidad ni producto de una simple oportunidad. Según lo comentó el periodista Gustavo peralta, el DT argentino priorizó la contratación de otro delantero extranjero y dejó de lado la negociación con Raúl Ruidíaz, quien también figuraba en la agenda de la directiva.

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Mientras la expectativa en Ate crece por la inminente llegada del ítalo-peruano, Horacio Calcaterra se pronunció sobre el impacto que tendría sumar a un futbolista de su talla. “¿Llegada de Gianluca Lapadula? Todos los que vengan seguramente van a ser para aportar. ‘Lapa’ es jugador de experiencia y jerarquía, si es que se da obviamente que nos va a ayudar mucho”, valoró el mediocampista ante la prensa.

En paralelo, la salida de Sekou Gassama del plantel abrió el espacio necesario para que la dirigencia de la ‘U’ acelerara gestiones. La operación se resolvió tras semanas de conversaciones y la desvinculación de Lapadula con Spezia Calcio de Italia, dejando al atacante listo para integrarse al equipo en los próximos días con un vínculo estimado por un año y medio.

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Gianluca Lapadula viene de anotar 6 goles y dar 2 asistencias en 19 partidos la última temporada. - créditos: Difusión

La decisión de Héctor Cúper marcó un punto de inflexión en la planificación deportiva del club. Aunque Ruidíaz era una posibilidad real, la preferencia del técnico por un delantero de mayor envergadura, algo que ya consideró en otros clubes en los que trabajó. Esto aparte del caso de José Rivera, que tampoco cuenta para el entrenador ‘gaucho’.

Horacio Calcaterra sobre el bajón de Universitario

El primer semestre del 2026 resultó especialmente complejo para Universitario, que venía de ganar cinto torneos cortos y acumular tres títulos nacionales, vio cómo su rendimiento se desplomó en el tramo final del Apertura, perdiendo toda opción de consagrarse antes del cierre del certamen, donde el ganador fue su clásico rival, Alianza Lima. Ante este panorama adverso, Horacio Calcaterra fue autocrítico y sincero: “No fue el semestre que queríamos, pero ya mañana nos reencontramos a hacer una buena pretemporada y prepararnos para el Clausura”.

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El mediocampista, con pasado en la selección peruana, llamó a la calma y a la autocrítica. “¿Qué reflexión? Seguir trabajando. Veníamos de ganar muchos campeonatos cortos, muchos títulos; a veces esas cosas pasan, hay que darle vuelta a la página, entrenar y trabajar”, manifestó ‘Calca’, quien se mostró convencido de que el grupo puede recuperar el nivel y competir por el campeonato en la segunda mitad del año.

Universitario buscará recomponer su imagen y volver a ser protagonista en el Torneo Clausura. La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores coinciden en la necesidad de redoblar esfuerzos para revertir la mala racha y devolverle a la hinchada la ilusión de pelear por el título nacional.

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Horacio Calcaterra sobre su futuro en Universitario

En medio del recambio y los rumores de mercado, el futuro de Horacio Calcaterra también apareció en la agenda mediática. Diversos sectores han especulado sobre la posible salida del mediocampista en el próximo mercado de pases, pero el propio jugador fue enfático sobre su situación actual: “¿Posibilidad de salir? Por ahora no me han comunicado nada, así que yo mañana me presento con el plantel, no sé nada de eso”.