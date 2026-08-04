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Tragedia en Nasca: España pide a sus turistas no sobrevolar las Líneas por motivos de seguridad

La recomendación fue emitida luego del accidente aéreo del 1 de agosto que dejó 13 fallecidos, entre ellos dos ciudadanos españoles. Mientras tanto, las autoridades peruanas continúan investigando las causas del siniestro

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

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El Gobierno de España recomendó a sus ciudadanos no realizar sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca tras el accidente de la avioneta turística que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas dos españoles. La advertencia fue incorporada en las recomendaciones oficiales de viaje al Perú y señala que las aeronaves utilizadas para esta actividad no ofrecen estándares de mantenimiento y seguridad equivalentes a los exigidos en ese país.

El pronunciamiento se conoce mientras las autoridades peruanas investigan las causas del siniestro ocurrido el pasado 1 de agosto en la región Ica. En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió de manera preventiva las operaciones de Aerodiana, empresa que operaba la aeronave accidentada, y confirmó que las grabaciones de las comunicaciones entre el piloto y la torre de control forman parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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La advertencia que emitió España tras la tragedia en Nasca

El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista
El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista

El Gobierno de España incorporó una advertencia específica para quienes planean viajar al Perú. En la sección de recomendaciones de viaje publicada por el Consulado de España en territorio peruano, las autoridades aconsejan expresamente no realizar sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca, una de las actividades más solicitadas por visitantes nacionales y extranjeros.

El pronunciamiento sostiene que las aeronaves empleadas para estos recorridos “no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles”. La recomendación permanece vigente en la actualización publicada este 3 de agosto de 2026, pocos días después del accidente que cobró la vida de trece personas.

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La advertencia forma parte del apartado dedicado al transporte aéreo dentro de las recomendaciones oficiales para quienes visitan el Perú. Si bien el documento señala que los vuelos comerciales internos suelen desarrollarse con normalidad, también advierte que pueden presentarse retrasos o cancelaciones y hace una excepción respecto a los vuelos turísticos sobre los geoglifos de Nasca, debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad operacional.

La posición del Gobierno español cobra especial relevancia porque entre las víctimas del accidente se encontraban Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52), ambos ciudadanos españoles que integraban el grupo de turistas extranjeros que viajaba a bordo de la aeronave accidentada.

Además de los dos españoles fallecidos, las autoridades confirmaron la muerte de siete turistas italianos y dos ciudadanos alemanes, además del piloto y la copiloto peruanos. Tras conocerse la tragedia, la Cancillería peruana informó que brinda asistencia a las representaciones diplomáticas de los países involucrados y coordina los procedimientos para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Cronología del siniestro

Restos carbonizados de una aeronave en llamas y humo negro se elevan desde un terreno seco con vegetación escasa y árboles
Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.

El accidente ocurrió el sábado 1 de agosto, cuando una aeronave Cessna Caravan C-208 de la empresa Aerodiana realizaba un vuelo turístico con destino a las Líneas de Nasca. La avioneta había despegado desde el aeropuerto de Pisco alrededor de las 12:10 p. m. para efectuar el tradicional recorrido aéreo sobre los geoglifos.

De acuerdo con la información oficial del MTC, aproximadamente a la 1:00 p. m., mientras sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca. Instantes después se perdió toda comunicación con la aeronave.

Minutos más tarde, la avioneta fue localizada siniestrada en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca. El impacto provocó un incendio que consumió gran parte de la estructura del avión, lo que dificultó las labores de rescate realizadas por bomberos y equipos de emergencia desplazados a la zona.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que una de las hipótesis preliminares apunta a que el piloto habría comunicado una falla mientras la aeronave aún permanecía en vuelo. No obstante, precisó que la causa del accidente todavía no ha sido establecida y que la investigación continúa a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA).

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones registradas por el sistema remoto de Corpac, las cuales serán incorporadas a las diligencias técnicas para reconstruir los últimos minutos del vuelo.

Como parte de las medidas adoptadas tras el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió preventivamente las operaciones de Aerodiana mientras verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica y revisa las condiciones de operación de la empresa.

El accidente volvió a poner bajo escrutinio los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca, una actividad que durante casi tres décadas ha registrado siete accidentes fatales y más de medio centenar de víctimas mortales. Mientras continúan las investigaciones en el Perú, la advertencia emitida por el Gobierno español marca una de las primeras respuestas internacionales tras la tragedia que conmocionó al sector turístico y a las familias de los pasajeros fallecidos.

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