Perú obtuvo 306 medallas en certamen internacional de innovación femenina y lidera el número de proyectos inscritos

Perú obtuvo 306 medallas en la KIWIE 2026: 120 de oro, 132 de plata y 54 de bronce. Composición: Infobae

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Cuatro instituciones académicas, centros de investigación y empresas peruanas llevaron propuestas de innovación a uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la inventiva femenina. La participación nacional volvió a captar la atención del certamen por el volumen de proyectos inscritos y por los resultados obtenidos frente a delegaciones de distintos continentes.

La presencia peruana en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea (KIWIE 2026) reunió desarrollos orientados a la salud, el cuidado ambiental, la industria y otras áreas de interés científico y tecnológico. La coordinación de la delegación estuvo a cargo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

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El certamen reunió iniciativas procedentes de 19 países y permitió que investigadoras, universidades e instituciones presentaran soluciones con distintos niveles de aplicación. En ese escenario, las propuestas peruanas obtuvieron reconocimientos en varias categorías y sumaron premios especiales otorgados por entidades internacionales.

De acuerdo con la información difundida por el Indecopi, el Perú consiguió 306 medallas durante la edición 2026 de la competencia, resultado que ubicó nuevamente a la representación nacional entre las delegaciones con mayor presencia dentro del evento.

Perú encabezó la participación por número de proyectos

Según la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, la delegación peruana presentó el 67,7 % del total de proyectos inscritos en la competencia. En total, el evento reunió 452 invenciones provenientes de 19 países.

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La representación nacional estuvo integrada por 20 universidades, un instituto de investigación, un instituto de formación industrial y dos empresas. Las propuestas abordaron soluciones para sectores como salud, industria, medio ambiente y otros ámbitos de aplicación tecnológica.

El balance final dejó 306 medallas para el Perú, distribuidas en 120 preseas de oro, 132 de plata y 54 de bronce. El resultado correspondió a la evaluación realizada durante la decimonovena edición de la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea.

Dos proyectos peruanos recibieron premios especiales

Dos innovaciones peruanas recibieron premios especiales internacionales por desarrollos en salud e inteligencia artificial aplicada a la odontología. Indecopi

Además del número de medallas obtenidas, dos desarrollos nacionales recibieron distinciones especiales entregadas por organizaciones participantes del certamen.

La Universidad Científica del Sur obtuvo el Premio Especial del Ministry of Intellectual Property gracias al desarrollo de un espéculo vaginal anatómico desechable con un sistema integrado de liberación de lidocaína. El dispositivo fue diseñado para ofrecer mayor comodidad y reducir el dolor durante los exámenes ginecológicos.

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Por su parte, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán recibió el Premio Especial de la Dongduk Women’s University por un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar radiografías dentales y generar reportes clínicos como apoyo al diagnóstico odontológico.

Entre las instituciones participantes, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga obtuvo 24 medallas de oro, cifra que la ubicó entre las delegaciones peruanas con mejor desempeño dentro del certamen. Además, presentó 57 inventos durante la competencia.

La Universidad Privada del Norte consiguió 23 medallas de oro y participó con 48 proyectos. Ambas instituciones concentraron parte importante de las preseas doradas alcanzadas por la delegación nacional.

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El conjunto de universidades, centros de investigación y empresas permitió reunir una amplia diversidad de propuestas, con iniciativas enfocadas en aplicaciones científicas y tecnológicas para distintos sectores.

KIWIE promueve la participación femenina en la innovación

La delegación nacional presentó el 67,7 % de los 452 proyectos inscritos por 19 países. Patenta

La Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea, conocida por sus siglas KIWIE, constituye un espacio dedicado a la difusión y reconocimiento de la inventiva desarrollada por mujeres.

El encuentro es organizado cada año por la Asociación de Mujeres Inventoras de Corea, con el respaldo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA).

El objetivo del certamen consiste en incrementar el interés por las actividades de invención desarrolladas por mujeres y fortalecer las condiciones para su desarrollo mediante la exhibición internacional de nuevos proyectos.

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El Indecopi informó que coordinó la organización y gestión de la participación peruana en la edición 2026 de la competencia. La delegación estuvo integrada por mujeres inventoras y equipos mixtos interesados en representar al país mediante la presentación de sus desarrollos.

Con esta participación consecutiva, el Perú mantiene su presencia como el único país de América Latina dentro de la KIWIE, de acuerdo con la información difundida por la entidad. El organismo señaló que continuará impulsando oportunidades para investigadoras e inventoras peruanas mediante su presencia en escenarios internacionales orientados al desarrollo científico, tecnológico y productivo.