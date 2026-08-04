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Fuertes lluvias inundan Tarapoto: más de 70 familias resultan afectadas y comerciantes del mercado N° 3 reportan cuantiosas pérdidas

Defensa Civil y la Municipalidad Provincial de San Martín desplegaron personal para atender a las familias afectadas, mientras continúan las labores de evaluación en las zonas inundadas

Una intensa lluvia torrencial sorprendió a la ciudad de Tarapoto, inundando calles, viviendas y mercados. Más de 70 familias resultaron damnificadas, mientras comerciantes luchaban por rescatar su mercadería de la corriente. Las autoridades evalúan los daños. Latina Noticias
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Las intensas precipitaciones registradas en Tarapoto dejaron severas afectaciones en distintos sectores de la ciudad y obligaron a las autoridades a activar acciones de respuesta frente a una emergencia que comprometió viviendas, vías de circulación y espacios comerciales. La acumulación de agua también complicó la movilidad de la población durante varias horas.

Entre las zonas con mayores daños figura el mercado N.° 3, donde numerosos comerciantes intentaron recuperar parte de sus productos después del ingreso repentino del agua. La fuerza de la corriente también alcanzó diversas calles, lo que dificultó el desplazamiento de peatones, motociclistas y vehículos.

Los primeros balances difundidos por las autoridades indican que más de 70 familias resultaron afectadas por las inundaciones. La evaluación de daños continúa en diferentes puntos de la ciudad mientras los equipos de emergencia verifican las condiciones de las viviendas comprometidas por las lluvias.

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En paralelo, residentes de sectores afectados insistieron en la necesidad de mejorar la infraestructura de drenaje para reducir el impacto de futuros episodios similares. Uno de los reclamos se concentra en una obra vial que permanece en ejecución y que, según vecinos, influyó en la magnitud de la emergencia registrada.

Mercado N.° 3 sufrió pérdidas por el ingreso del agua

Más de 70 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en Tarapoto. Difusión
Más de 70 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en Tarapoto. Difusión

El agua ingresó con fuerza al centro de abastos y arrastró cajas de frutas, además de otra mercadería que se encontraba en los puestos de venta. La situación obligó a comerciantes a rescatar sus productos mientras la corriente recorría los pasillos del establecimiento.

Las imágenes de la emergencia también mostraron dificultades para clientes y motociclistas que intentaban transitar por el lugar. El nivel del agua redujo la circulación dentro y alrededor del mercado, donde varios puestos terminaron completamente inundados.

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La información difundida sobre la emergencia señala que los comerciantes registraron pérdidas económicas debido al deterioro de productos, especialmente frutas que quedaron bajo el agua o fueron arrastradas por la corriente.

Municipalidad intervino en el jirón Bolognesi

La Municipalidad intervino en el jirón Bolognesi, donde el colapso del drenaje agravó la emergencia. Difusión
La Municipalidad intervino en el jirón Bolognesi, donde el colapso del drenaje agravó la emergencia. Difusión

La Municipalidad Provincial de San Martín informó que movilizó personal hacia las cuadras 13 y 14 del jirón Bolognesi después de la intensa lluvia. Según la entidad, la intervención respondió a los reportes de inundaciones registrados en ese sector de la ciudad.

La comuna señaló que el temporal provocó el colapso del sistema de drenaje en una obra vial que permanece en ejecución. Esa situación permitió el ingreso del agua a numerosas viviendas y generó preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con la Municipalidad Provincial de San Martín, los equipos acudieron al lugar para evaluar los daños materiales y brindar asistencia a las familias afectadas tras el llamado efectuado por regidores y habitantes del sector.

Los residentes de la cuadra 13 del jirón Bolognesi manifestaron que las inundaciones se repiten durante cada episodio de lluvias intensas. Según indicaron, los trabajos de mejoramiento desarrollados en la zona permanecen inconclusos desde hace varios meses.

Los vecinos sostuvieron que las deficiencias del sistema de drenaje incrementaron el impacto de las precipitaciones y facilitaron el ingreso del agua a las viviendas. Para retirar el agua acumulada, varias familias utilizaron baldes, escobas y otros implementos con el propósito de reducir los daños dentro de sus hogares.

Los afectados solicitaron a las autoridades supervisar el avance de la obra y garantizar su culminación en el menor tiempo posible. Después de la emergencia, las familias iniciaron labores de limpieza mientras continuaban los trabajos de evaluación y atención a los damnificados.

Defensa Civil mantiene vigilancia por nuevas precipitaciones

Vecinos atribuyen parte de los daños a una obra vial inconclusa y exigen culminar el sistema de drenaje. Difusión
Vecinos atribuyen parte de los daños a una obra vial inconclusa y exigen culminar el sistema de drenaje. Difusión

Tras la emergencia, las autoridades desplegaron personal para atender a la población afectada y continuar con la verificación de daños en los sectores comprometidos por las lluvias.

Defensa Civil exhortó a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas y al riesgo de nuevas inundaciones.

Los reportes oficiales precisan que no se registraron víctimas mortales durante la emergencia. Mientras tanto, las entidades responsables mantienen el monitoreo de la situación y coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

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