Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, se pronunció por primera vez sobre el fichaje de Aixa Vigil, jugadora cuya incorporación generó polémica porque, según versiones, tenía un año más de afiliación con la Universidad San Martín antes de sumarse al club ‘crema’.
Acerbi respaldó sus declaraciones en lo expresado recientemente por el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, y subrayó que el proceso se realizó bajo consulta directa con la FPV.
En diálogo con el podcast Garra en la red, explicó: “Nosotros hemos fichado una jugadora libre. A partir de que es jugadora libre, puede fichar por cualquier equipo, por mandato, como ustedes vieron, el documento que da la Federación Peruana de Vóley. Entonces, la ‘U’ no ha incurrido en ninguna falta. La ‘U’ no ha fichado por espalda de nadie. La ‘U’ ha hecho las consultas correspondientes a la federación, que es el ente regulador. No le voy a preguntar al panadero de mi esquina de mi casa si puedo fichar o no a una jugadora”.
PUBLICIDAD
El dirigente añadió que la Federación condujo el proceso de consulta legal y mostró su satisfacción por la llegada de Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. “Fue todo un proceso largo. Al final, por lo que entiendo, dijo el presidente, ellos llevaron una consulta legal, la jugadora estuvo libre y a partir de ahí corre el contrato que tiene con nosotros. Y contento de tener una jugadora tan querida y tan importante para el equipo”.
Acerbi pide paciencia a los hinchas con Aixa Vigil
Fabrizio Acerbi también hizo un llamado a la paciencia de los hinchas de Universitario respecto a las expectativas sobre Aixa Vigil para la próxima temporada. “Le pido al hincha de la ‘U’ que entienda que es una jugadora más del plantel. Acá no es Messi, no es Ronaldo, no va a venir a salvar al equipo ni a llevarnos a un título”, expresó.
PUBLICIDAD
El jefe polideportivo remarcó que la exjugadora de San Martín será una pieza importante dentro del equipo, pero insistió en la necesidad de apoyar a la deportista en todos los momentos. “Va a ser parte importante de un colectivo, pero la presión puede afectar a cualquier jugadora. Tendrá partidos buenos y partidos malos, como todas. Hay que estar ahí para respaldarla en los momentos difíciles, exigirle como a todas las deportistas y celebrar también sus buenos desempeños”.
Acerbi manifestó su inquietud por el nivel de exigencia que pueda recaer sobre Vigil y pidió moderación en las críticas. “Me preocupa que esto termine en una presión excesiva sobre una jugadora, como si tuviera que marcar la diferencia en cada partido. Bajemos un cambio en ese sentido desde nuestra parte”.
PUBLICIDAD
Los fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con la meta de conquistar por primera vez el título de la Liga Peruana de Vóley.
Además del fichaje de Aixa Vigil, el club incorporó a otras jugadoras nacionales, como Ingrid Herrada, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.
En cuanto a las incorporaciones extranjeras, destaca el regreso de Sarah Evaristo, quien vuelve al equipo tras la salida de Mara Leao.
También se confirmaron las renovaciones de jugadoras clave, entre ellas la líbero Mirian Patiño, las atacantes Daniela Muñoz, Karla Ortiz y Cat Flood, las armadoras Seleisa Elisaia y Lucía Magallanes, la central Taya Beller y la opuesta Maluh Oliveira.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé fichará por el club tras su salida de San Martín: “Me parece una gran jugadora”
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, respondió si ‘Tomezinha’ se vestirá de ‘crema’ para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Las selecciones que sumaron tres puntos en su estreno se citan en el Estadio Akron de Guadalajara. A continuación, los detalles del compromiso
Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Duelo trascendental por el liderato de la serie. Los protagonistas convergen en el estadio Akron con la idea de asestar un golpe que allane el acceso a la siguiente ronda. Conoce las frecuencias del juego
Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: ¿cuándo inicia la semana 2?
Tras culminar la semana 1, las 18 selecciones volverán al ruedo para continuar con las competencia por alcanzar la gloria. Conoce los detalles del segundo tramo de la competencia
¿Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026 HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo B del Mundial 2026
Los ‘canucks’, uno de los anfitriones de la cita mundialista, quieren conseguir su primer triunfo ante un cuadro asiático que viene de sumar un punto. Conoce los detalles del compromiso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD