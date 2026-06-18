Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”

El jefe polideportivo se refirió a la polémica salida de la voleibolista de San Martín. Créditos: Garra en la red / Youtube.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, se pronunció por primera vez sobre el fichaje de Aixa Vigil, jugadora cuya incorporación generó polémica porque, según versiones, tenía un año más de afiliación con la Universidad San Martín antes de sumarse al club ‘crema’.

Acerbi respaldó sus declaraciones en lo expresado recientemente por el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, y subrayó que el proceso se realizó bajo consulta directa con la FPV.

En diálogo con el podcast Garra en la red, explicó: “Nosotros hemos fichado una jugadora libre. A partir de que es jugadora libre, puede fichar por cualquier equipo, por mandato, como ustedes vieron, el documento que da la Federación Peruana de Vóley. Entonces, la ‘U’ no ha incurrido en ninguna falta. La ‘U’ no ha fichado por espalda de nadie. La ‘U’ ha hecho las consultas correspondientes a la federación, que es el ente regulador. No le voy a preguntar al panadero de mi esquina de mi casa si puedo fichar o no a una jugadora”.

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El dirigente añadió que la Federación condujo el proceso de consulta legal y mostró su satisfacción por la llegada de Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. “Fue todo un proceso largo. Al final, por lo que entiendo, dijo el presidente, ellos llevaron una consulta legal, la jugadora estuvo libre y a partir de ahí corre el contrato que tiene con nosotros. Y contento de tener una jugadora tan querida y tan importante para el equipo”.

Fabrizio Acerbi se defiende de críticas tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte sobre el nivel de la voleibolista.

Acerbi pide paciencia a los hinchas con Aixa Vigil

Fabrizio Acerbi también hizo un llamado a la paciencia de los hinchas de Universitario respecto a las expectativas sobre Aixa Vigil para la próxima temporada. “Le pido al hincha de la ‘U’ que entienda que es una jugadora más del plantel. Acá no es Messi, no es Ronaldo, no va a venir a salvar al equipo ni a llevarnos a un título”, expresó.

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El jefe polideportivo remarcó que la exjugadora de San Martín será una pieza importante dentro del equipo, pero insistió en la necesidad de apoyar a la deportista en todos los momentos. “Va a ser parte importante de un colectivo, pero la presión puede afectar a cualquier jugadora. Tendrá partidos buenos y partidos malos, como todas. Hay que estar ahí para respaldarla en los momentos difíciles, exigirle como a todas las deportistas y celebrar también sus buenos desempeños”.

Acerbi manifestó su inquietud por el nivel de exigencia que pueda recaer sobre Vigil y pidió moderación en las críticas. “Me preocupa que esto termine en una presión excesiva sobre una jugadora, como si tuviera que marcar la diferencia en cada partido. Bajemos un cambio en ese sentido desde nuestra parte”.

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Aixa Vigil estará bajo las órdenes de Francisco Hervás en Universitario. Crédito: X Universitario.

Los fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con la meta de conquistar por primera vez el título de la Liga Peruana de Vóley.

Además del fichaje de Aixa Vigil, el club incorporó a otras jugadoras nacionales, como Ingrid Herrada, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.

En cuanto a las incorporaciones extranjeras, destaca el regreso de Sarah Evaristo, quien vuelve al equipo tras la salida de Mara Leao.

También se confirmaron las renovaciones de jugadoras clave, entre ellas la líbero Mirian Patiño, las atacantes Daniela Muñoz, Karla Ortiz y Cat Flood, las armadoras Seleisa Elisaia y Lucía Magallanes, la central Taya Beller y la opuesta Maluh Oliveira.

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