San Martín optó por no renovar a Fernanda Tomé y cerró una etapa de tres temporadas en el club: ”Me habría gustado seguir en Perú”

Fernanda Tomé se marcha de la Universidad San Martín luego de tres temporada. Crédito: Vóley USMP.

San Martín ha comunicado oficialmente que Fernanda Tomé no continuará en las filas de la institución y pone punto final a la etapa de la atacante brasileña de 36 años luego de tres temporadas. ’Tomezinha’ usó sus redes sociales para despedirse y agradecer a la afición ’santa’, así como para señalar que le habría gustado seguir en la Liga Peruana de Vóley luego que la directiva del club de Santa Anita no le haga llegar la propuesta de renovar el vínculo contractual.

La salida de la voleibolista marca el final de uno de los ciclos más exitosos y representativos de los últimos años en la Universidad San Martín. Desde su llegada al club, la brasileña se convirtió en una de las principales referentes del equipo gracias a su experiencia, liderazgo y determinación dentro de la cancha, cualidades que la llevaron a ganarse el cariño de la hinchada y el respeto de sus rivales.

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La institución anunció su partida mediante un emotivo video publicado en redes sociales, acompañado de un mensaje cargado de agradecimiento. “¡Por siempre en nuestros corazones, Fer! Tres temporadas de entrega, pasión y momentos inolvidables que quedarán para siempre en nuestra historia. Más que una gran jugadora, te convertiste en una líder dentro de la cancha y en una inspiración fuera de ella”, escribió el club.

San Martín decidió no renovarle a Fernanda Tomé y se marcha de la institución luego de tres temporadas. Crédito: Instagram USMP vóley.

Los números respaldan la importancia de Tomé en el proyecto deportivo de las ‘santas’. En su primera campaña se proclamó subcampeona nacional, en la segunda obtuvo la medalla de bronce y en la recientemente concluida temporada volvió a subir al podio tras alcanzar un nuevo subcampeonato. En los tres años que defendió la camiseta de San Martín, el equipo nunca dejó de figurar entre los mejores del país.

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Su partida generó una inmediata reacción entre los aficionados. Decenas de mensajes inundaron las redes sociales del club lamentando la decisión y agradeciendo a la atacante brasileña por su compromiso con la institución. No fueron pocos los que consideraron que se marcha una de las jugadoras más queridas y representativas de toda la Liga Peruana de Vóley.

San Martín no le ofreció la renovación a Fernanda Tomé

La salida de Fernanda Tomé no respondió a una decisión de la jugadora. La propia atacante brasileña reveló que su intención era continuar en la Liga Peruana de Vóley, pero que nunca recibió una propuesta de la Universidad San Martín para extender su vínculo. A través de un mensaje dirigido a la afición, la voleibolista de 36 años confirmó que la dirigencia optó por cerrar su ciclo luego de tres temporadas.

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“Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, escribió la brasileña en sus redes sociales.

Fernanda Tomé se despidió de los hinchas de la San Martín y explicó que la dirigencia no le ofreció la renovación. Crédito: Instagram: Fernanda Tomé.

Tomé también dejó claro que le habría gustado seguir defendiendo la camiseta ‘santa’. “Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, añadió la atacante, quien se ganó un lugar especial entre los hinchas gracias a su entrega y liderazgo dentro de la cancha.

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Pese a la forma en que terminó su etapa en Santa Anita, la brasileña evitó cualquier tono de confrontación y prefirió despedirse con gratitud. “No me voy con frustración, sino con la sensación de que quizás todavía teníamos una hermosa historia por construir”, expresó. Asimismo, agradeció el cariño recibido durante su estadía en el país y aseguró que el afecto de los aficionados peruanos “quedará para siempre en mi memoria y en mi corazón”.

La experimentada atacante también destacó el trabajo realizado junto a los entrenadores Vinícius Gamino y Guilherme Schmitz, además de sus compañeras de equipo. “Crecí mucho y me siento orgullosa de cerrar esta etapa viviendo una de las mejores fases de mi carrera”, concluyó una de las extranjeras más influyentes que ha pasado por la Liga Peruana en los últimos años.

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