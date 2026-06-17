A qué hora juegan Uzbekistán vs Colombia HOY: Horario en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

La selección Colombia enfrentará a Uzbekistán este miércoles 17 de junio por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. En Perú, el partido empezará a las 21:00, con transmisión principal por DirecTV Sports y opción de seguirlo vía DGO, Disney+ y Paramount+.
Colombia iniciará su séptima participación en Copas del Mundo con un cruce inédito ante Uzbekistán, selección que disputa su primera cita mundialista. El encuentro se jugará en Ciudad de México, con arbitraje del inglés Anthony Taylor. El Grupo K también lo integran Portugal y República Democrática del Congo.
Para la Tricolor, el estreno llega tras amistosos de preparación en los que alternó resultados, mientras que el equipo asiático aterriza luego de una racha reciente sin victorias.
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¿A qué hora es el Uzbekistán vs Colombia por el Mundial 2026?
El partido entre Uzbekistán y Colombia se disputará hoy miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México. En Perú, el pitazo inicial está programado para las 21:00.
El horario también coincide con el de Colombia y Ecuador (21:00). En México, el cruce está fijado para las 20:00.
El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K, que comparte con Portugal y República Democrática del Congo. Para Colombia, el debut representa el inicio de un recorrido en el que buscará sumar desde el arranque ante un rival con poca historia mundialista, pero con jugadores consolidados en su base.
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Canales TV en Perú para ver el Uzbekistán vs Colombia
En Perú, el partido se verá en vivo por DirecTV Sports (DSports). Para streaming, la señal estará disponible en DGO, además de plataformas incluidas en la cobertura regional como Disney+ y Paramount+.
En Colombia, la transmisión incluye señales abiertas y de pago. Según la programación difundida por medios colombianos, el encuentro se emitirá en Caracol TV y RCN Televisión, además de DSports, con alternativas digitales en aplicaciones de los mismos canales.
En territorio uzbeko, la cobertura televisiva figura con Zo’r TV y MTRK Sport TV, de acuerdo con la distribución mencionada en la previa del partido.
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¿Cómo llegan Colombia y Uzbekistán y posibles alineaciones
Colombia llegará al debut con James Rodríguez y Luis Díaz como referencias del equipo. En su preparación más reciente, la Tricolor venció 2-0 a Jordania en el Snapdragon Stadium, con dos goles de Jhon Arias (41 y 55). Antes de ese amistoso, el equipo también registró una victoria 3-1 ante Costa Rica y dos caídas en la doble fecha de marzo frente a Francia (1-3) y Croacia (1-2), además de un 3-0 ante Australia en noviembre de 2025.
Para Uzbekistán, la antesala incluyó derrotas en amistosos: cayó 2-1 ante Países Bajos el 8 de junio y perdió 2-0 contra Canadá el 1 de junio. En su secuencia reciente también figuran un 0-0 ante Venezuela, un triunfo 3-1 sobre Gabón y una victoria 4-2 ante Urartu.
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En cuanto a las formaciones, las proyecciones de prensa plantean variantes distintas para Colombia. Una de las alineaciones probables ubica a David Ospina en el arco con Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez en el medio; y Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez en ataque.
En esa misma previa se indicó que Jhon Córdoba no llegaría al 100% por una molestia física y que el cuerpo técnico evaluaba su presencia, con opción de integrarlo como alternativa en el banco.
Para Uzbekistán, una alineación tentativa incluye a Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; y Eldor Shomurodov.
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El cruce marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones a nivel internacional, con un debut mundialista para Uzbekistán y el inicio del camino para Colombia en un grupo que también pondrá en escena a Portugal y a República Democrática del Congo.
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