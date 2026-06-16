Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

El atacante fue autocrítico con el juego del equipo azul tras la derrota en el estadio Teniente de Rancagua, Chile-crédito @MillosFCoficial/X

Este 17 de junio de 2026, el atacante samario Radamel Falcao García se estrenará como comentarista de la selección Colombia en la cadena Espn junto al narrador salvadoreño Fernando Palomo en el juego del Mundial de Norteamérica ante Uzbekistán.

En este contexto, las críticas hacia el delantero no se han hecho esperar en redes sociales, y tras conocerse su nueva labor en el periodismo deportivo, por lo que en su defensa, el volante de Atlético Nacional, excompañero en la Tricolor durante el Mundial de Rusia 2018 salió a defender al “Tigre”.

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El volante de Atlético Nacional se refirió al máximo goleador histórico de la selección Colombia en su nuevo rol-crédito @matheus_uribe/Instagram

El 15 de junio de 2026, Matheus Uribe puso como ejemplo a Radamel Falcao García por su trabajo como comentarista durante el Mundial 2026 y lanzó un mensaje sobre el debate en televisión: dijo que para “ser tendencia o volverte viral” no hace falta “denigrar a nadie”, sino hablar con educación y argumentos.

El volante de Atlético Nacional publicó el mensaje en una historia de Instagram, donde destacó la forma en que el exdelantero de la Selección Colombia analiza los partidos y el respeto con el que interviene frente a las cámaras en ESPN.

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“Siendo ejemplo siempre... Estás demostrando que para ser tendencia o volverte viral con un micrófono no tienes que denigrar a nadie, solo con educación, argumentos claros y respetando las opiniones de los demás, se puede hablar de fútbol. ADMIRACIÓN TOTAL CAPITÁN @falcao”, escribió Uribe.

La publicación generó reacciones porque algunos usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta hacia exfutbolistas y panelistas que suelen protagonizar controversias en programas deportivos. Sin mencionar nombres, el mediocampista insistió en que se puede debatir de fútbol con argumentos, sin ataques personales ni descalificaciones.

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Falcao atraviesa una nueva etapa ligada a los medios durante el torneo y ha recibido elogios por sus intervenciones. Uribe compartió vestuario con el delantero en procesos de Selección Colombia y en el Mundial de Rusia 2018.

El concepto de Radamel Falcao García sobre la selección Colombia en el Mundial 2026

El 11 de junio de 2026, Radamel Falcao García dijo que Colombia llega con buenas sensaciones al Mundial 2026 y aseguró: “Hay equipo”. El máximo goleador de la selección habló en el programa GOOL Morning de Espn.

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El delantero sostuvo que, tras la Copa América 2024, el equipo no sostuvo la regularidad que se esperaba pese a haber llegado a la final.

“Se clasificó de tercero pero el desarrollo de la eliminatoria no fue el que quizá esperábamos todos”, afirmó García, según declaraciones a Espn.

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Falcao también se refirió a los amistosos ganados por la Tricolor ante Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego, y dijo que el rendimiento le dejó tranquilidad porque cree que el equipo irá “de menos a más”. El “Tigre” señaló que en la antesala de una Copa del Mundo “es entendible que días previos al inicio de la Copa del Mundo, los jugadores no quieran exponerse”.

“Quizá no llegan como nosotros en Colombia esperaríamos que llegaran pero eso no es un problema. Yo creo que el problema empieza en el primer partido”.

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De cara a la fase de grupos, en la que Colombia enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal además de Uzbekistán, García destacó la unión del plantel y apuntó a recuperar una versión similar a la del último torneo continental:

“Necesitamos que el equipo se encuentre, algo parecido a lo que pasó en la Copa América 2024”.

Estos son los dorsales con los que jugarán los 26 jugadores de la selección Colombia

Colombia jugará su séptimo mundial en la historia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

David Ospina. Daniel Muñoz. Jhon Lucumí. Santiago Arias. Kevin Castaño. Richard Ríos. Luis Díaz. Jorge Carrascal. Jhon Córdoba. James Rodríguez. Jhon Arias. Camilo Vargas. Yerry Mina. Gustavo Puerta. Juan Camilo Portilla. Jefferson Lerma. Johan Mojica. Willer Ditta. Juan Camilo “Cucho” Hernández. Juan Fernando Quintero. Jaminton Campaz. Deiver Machado. Davison Sánchez. Álvaro Montero. Luis Suárez. Carlos Andrés Gómez.