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Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” tendrá una prueba interesante ante uno de los debutantes en Copas del Mundo a lo largo de la historia

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Abdukodir Khusanov y James Rodríguez son los principales referentes del encuentro-crédito Perry Nelson-Imagn Images-Denis Poroy-Imagn Images
Abdukodir Khusanov y James Rodríguez son los principales referentes del encuentro-crédito Perry Nelson-Imagn Images-Denis Poroy-Imagn Images

La espera terminó: la selección Colombia ya calienta motores para lo que será su séptima participación en Copas del Mundo frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Para ello, el técnico Néstor Lorenzo contará con James Rodríguez y Luis Díaz como principales figuras ante un equipo que cuenta con un buen trabajo en defensa gracias a sus dos figuras: el excampeón del Mundo, el italiano Fabio Cannavaro, y el defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov.

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Luis Díaz jugará su primer Mundial representando la camiseta del cuadro "Cafetero"-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Díaz jugará su primer Mundial representando la camiseta del cuadro "Cafetero"-crédito Luisa González/REUTERS

El partido se jugará el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca desde de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como en sus aplicaciones.

También se podrá ver en Dsports (610-1610), la aplicación de DGO, Prime Video, Paramount Plus y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el inglés Anthony Taylor.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Uzbekistán

La selección uzbeka no viene en su mejor momento a nivel deportivo-crédito Perry Nelson/Imagn Images
La selección uzbeka no viene en su mejor momento a nivel deportivo-crédito Perry Nelson/Imagn Images

El cuadro asiático viene de caer en el Icahn Stadium por 2-1 ante Países Bajos, el 8 de junio de 2026.

El primer gol del partido llegó a través del tiro del punto penal, gracias a Cody Cakpo al minuto 32, guardando las emociones para el segundo tiempo.

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En la parte complementaria, el delantero del Persepolis de Irán Igor Sergeev empata el juego tras una buena jugada colectiva de los asiáticos en el área de Bart Verbruggen.

Pero en la última jugada, por la misma vía y el mismo autor del primer gol, Cody Gakpo anotó el 2-1 final.

A continuación, así viene Uzbekistán en sus últimos cinco partidos:

  • 8 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Países Bajos 2-1 Uzbekistán
  • 1 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Canadá 2-0 Uzbekistán
  • 30 de marzo de 2026 - FIFA Series: Uzbekistán 0-0 Venezuela
  • 27 de marzo de 2026 - FIFA Series: Uzbekistán 3-1 Gabón
  • 30 de enero de 2026 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 4-2 Urartu

Colombia

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La Tricolor venció a Jordania en San Diego-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 7 de junio de 2026 fue el último partido que jugó la selección Colombia de cara a su debut en Ciudad de México para jugar el Mundial de la FIFA de Norteamérica.

Con una victoria por 2-0 ante Jordania en el Snapdragon Stadium, con el doblete de Jhon Arias al minuto 41 y 55 de partido, el cuadro “Cafetero” se sacudió de lo ocurrido en la doble fecha FIFA de marzo cuando cayó ante Francia y Croacia, y cerró su preparación mundialista de buena forma.

A continuación, así viene Colombia en sus más recientes juegos:

  • 7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Jordania
  • 1 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 3-1 Costa Rica
  • 29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia
  • 26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Australia

En lo que se refiere a enfrentamientos directos, este será el primer duelo que los “Lobos Blancos” y el cuadro Tricolor se enfrenten entre sí a nivel internacional.

Esta sería la probable alineación de la selección Colombia para el duelo ante Uzbekistán

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La novedad de Gustavo Puerta sería la clave en el once inicial de Néstor Lorenzo-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia debutará ante Uzbekistán en el Mundial 2026 con un once que el técnico Néstor Lorenzo tendría prácticamente definido.

La principal novedad en la posible alineación es Gustavo Puerta, titular en ambos amistosos de junio y se habría ganado un lugar en la consideración del entrenador. El volante de Racing de Santander aparece con ventaja sobre Richard Ríos para acompañar a Jefferson Lerma en el doble cinco.

El único futbolista que no llegaría al 100% es Jhon Córdoba. El delantero de Krasnodar trabajó durante la semana con un taping en la zona posterior del muslo y una tendinitis lo afectó en México; el cuerpo técnico espera que integre el banco, con la opción de darle descanso para la segunda fecha ante RD Congo.

Colombia se instaló en Ciudad de México el 15 de junio de 2026 por la tarde-noche y el 16 tendrá su primer entrenamiento en el área, además de las conferencias de prensa previas de ambos equipos. El estreno corresponde a la fecha uno del Grupo K, que ese mismo día abrirá con el duelo entre Portugal y RD Congo.

La posible formación titular sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.

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