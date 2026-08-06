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Esposa de César Sánchez sorprende al afirmar que Naldy Saldaña tuvo supuesta relación clandestina con él y otros músicos

Mary Meza, esposa del exdirector musical de La Bella Luz, aseguró que Naldy Saldaña habría mantenido una relación sentimental con César Sánchez y otros integrantes de la agrupación. La cantante ya había rechazado tajantemente esa versión

Mary Meza, esposa del exdirector musical de La Bella Luz, aseguró que Naldy Saldaña habría mantenido una relación sentimental con César Sánchez y otros integrantes de la agrupación. La cantante ya había rechazado tajantemente esa versión. Captura: Magaly TV La Firme.
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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando nuevas reacciones y versiones contrapuestas.

Luego de que la exvocalista denunciara públicamente presuntos tocamientos indebidos y relatara los momentos que vivió dentro de la agrupación, ahora fue Mary Meza, esposa del músico, quien decidió pronunciarse para ofrecer su versión de los hechos.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, donde la esposa de César Sánchez sostuvo que existen aspectos del caso que, según afirma, no han sido expuestos públicamente. Además, aseguró que su esposo no puede brindar declaraciones debido al proceso judicial que enfrenta actualmente.

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Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Mary Meza asegura que César Sánchez enfrenta un proceso judicial y no puede declarar

Al iniciar su intervención, Mary Meza explicó que tomó la decisión de hablar porque considera que su esposo no tiene la posibilidad de responder públicamente a las acusaciones mientras se desarrolla el proceso legal.

La esposa del exdirector musical manifestó sentirse profundamente afectada por toda la situación y afirmó que el caso tendría antecedentes que, según su versión, se remontan a varios años atrás.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi esposo no lo puede hacer porque está llevando un proceso judicial... es un tema demasiado delicado que yo como mujer me indigno, pero acá hay que ver el detrás. Lamentablemente no es de ahora, viene pasando desde hace dos años”, manifestó durante la entrevista.

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Con estas declaraciones, Mary Meza dejó entrever que, desde su perspectiva, existen elementos que aún no han sido considerados dentro del debate público que rodea la denuncia presentada por la exintegrante de La Bella Luz.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Esposa de César Sánchez afirma que existió una “relación clandestina” con Naldy Saldaña

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Mary Meza afirmó que su esposo le confesó haber mantenido una relación sentimental con Naldy Saldaña.

Según relató, dicha información llegó a su conocimiento hace apenas unos días y habría sido revelada por el propio César Sánchez en medio de la difícil situación que atraviesa.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi esposo ha llevado una relación clandestina con la señorita... de situaciones como se ha visto en las cámaras... la señorita ha tenido otras relaciones clandestinas con otros integrantes del grupo”, declaró ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

La esposa del músico sostuvo que esa confesión cambió la manera en que entendía los hechos y aseguró que decidió hacer pública esa versión debido a la gravedad de la denuncia que actualmente enfrenta su esposo.

Hasta el momento, César Sánchez Chavesta no ha emitido un pronunciamiento público sobre estas afirmaciones, mientras continúa el proceso judicial relacionado con la denuncia presentada por la cantante.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña negó cualquier relación sentimental con César Sánchez

Las declaraciones de Mary Meza se producen apenas un día después de la entrevista que ofreció Naldy Saldaña en ‘Magaly TV La Firme’, donde habló sobre la denuncia por presuntos tocamientos indebidos que presentó contra el exdirector musical de La Bella Luz.

Durante esa conversación con Magaly Medina, la exvocalista rechazó categóricamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con César Sánchez y aseguró que esperaba que aparecieran ese tipo de versiones luego de hacer pública su denuncia.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante manifestó que no le sorprendía que surgieran comentarios intentando relacionarla sentimentalmente con el músico, pues consideró que ello podría responder a un intento de desviar la atención del caso principal.

“Ahora, no me sorprendería, la verdad, que digan que yo he sido pareja o que he tenido algo sentimental con este señor, no me sorprendería porque tengo ya muchas personas que me lo están mencionando y, de verdad, me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones tan evidentes con ese tipo de cosas”, expresó.

Con estas declaraciones, Naldy Saldaña negó cualquier vínculo amoroso con el exdirector musical y sostuvo que ese tipo de afirmaciones solo buscan desacreditar la denuncia que decidió presentar públicamente.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante pidió que el caso continúe siendo investigado

En la misma entrevista, Naldy Saldaña reiteró que su decisión de denunciar no solo responde a una experiencia personal, sino también al deseo de que otras mujeres no permanezcan en silencio frente a situaciones similares.

La exintegrante de La Bella Luz señaló que espera que las investigaciones continúen su curso y que las autoridades competentes puedan esclarecer lo ocurrido conforme al debido proceso.

Asimismo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la denuncia presentada y no en versiones relacionadas con su vida privada o supuestos vínculos sentimentales que, según afirmó, nunca existieron.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Dos versiones enfrentadas en medio de un proceso en investigación

Las declaraciones de Mary Meza y Naldy Saldaña muestran dos versiones completamente opuestas sobre un caso que continúa generando gran repercusión dentro del ámbito artístico peruano.

Mientras la esposa de César Sánchez Chavesta asegura que el músico le confesó haber mantenido una “relación clandestina” con la cantante e incluso sostiene que ella habría tenido vínculos sentimentales con otros integrantes de La Bella Luz, la exvocalista rechaza tajantemente esas afirmaciones y considera que buscan restar atención a la denuncia que interpuso por presuntos tocamientos indebidos.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, el exdirector musical no se ha pronunciado públicamente debido al proceso judicial que, según indicó su esposa, viene afrontando. En tanto, Naldy Saldaña mantiene su versión de los hechos y ha reiterado que continuará colaborando con las investigaciones.

El caso sigue desarrollándose en el ámbito judicial y mediático, mientras ambas partes sostienen posturas distintas sobre lo ocurrido. Por ahora, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance la investigación.

Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña negó romance con César Sánchez, pero su esposa responde con inesperada acusación. Captura: Magaly TV La Firme.

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