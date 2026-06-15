La Selección Uzbekistán le hizo una advertencia a Colombia en el previo de su debut en la Copa del Mundo 2026

Esta fotografía es del 20 de junio de 2023, en el previo del partido amistoso entre Uzbekistán y los Emiratos Árabes Unidos - crédito Rula Rouhana/Reuters

La Selección Colombia ya tiene puesta la mirada en su estreno en la Copa del Mundo 2026, pero en Uzbekistán la motivación está por las nubes. La selección asiática disputará por primera vez en su historia un Mundial y uno de sus principales talentos, Abbosbek Fayzullaev, lanzó una advertencia antes del enfrentamiento contra la Tricolor: no llegan al torneo solamente a participar, sino con la ilusión de competir y sorprender.

Fayzullaev llega a esta cita como una de las grandes promesas de Uzbekistán. Actualmente juega en el fútbol turco con el Basaksehir, donde ha tenido una temporada destacada con cuatro goles y cuatro asistencias en 28 partidos. Ahora, con apenas 22 años, afronta el desafío más importante de su carrera y reconoce que la experiencia de Cannavaro ha sido clave para manejar la presión de disputar un Mundial por primera vez.

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Fabio Cannavaro es el director técnico de la Selección de Uzbekistán para la Copa del Mundo 2026 - crédito Brian Snyder/Reuters

El futbolista habló con el medio ruso Sport-express y explicó que el mensaje principal del entrenador italiano ha sido quitarle peso a la responsabilidad de este debut histórico.

Para Cannavaro, la selección debe disfrutar el momento y competir sin miedo ante rivales de mayor recorrido. “Nos está quitando presión. Él mismo se encarga de ello y nos dice que, ante todo, debemos disfrutar de estos días, porque hemos llegado a nuestro primer Mundial”, aseguró Fayzullaev.

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El jugador también dejó claro que Uzbekistán entiende la dificultad del grupo, en el que, además de Colombia tendrá que enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo.

Sin embargo, considera que el hecho de no tener la obligación de ser favorito puede convertirse en una ventaja. “Simplemente tenemos que jugar, porque no tenemos nada que perder”, afirmó el extremo.

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Uzbekistán y la prueba superada ante Países Bajos

Los jugadores uzbekos expresaron su emoción de jugar ante futbolistas de primer nivel como Virgil Van Djik y Frenkie de Jong - crédito Reuters

A pesar de ser debutante, Uzbekistán llega con confianza después de enfrentarse a selecciones de alto nivel durante su preparación. Uno de los partidos que más fortaleció al grupo fue el amistoso contra Países Bajos del pasado 8 de junio, donde cayó 2-1, pero dejó buenas sensaciones frente a jugadores reconocidos internacionalmente.

Fayzullaev explicó que ese encuentro les sirvió para comprobar que pueden competir contra futbolistas de élite. “Nos analizamos contra los Países Bajos y sentimos que podemos competir con futbolistas de muy alto nivel, como Frenkie de Jong y Virgil van Dijk”, comentó.

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Además, agregó que ese partido aumentó la confianza del plantel antes del Mundial: “Sí, ahora tenemos más confianza. Creemos que estamos listos para luchar y podemos dar la sorpresa”.

Ese es precisamente el mensaje que Uzbekistán quiere transmitir antes del duelo ante Colombia. Aunque reconoce que la Tricolor tiene más experiencia en este tipo de torneos, el equipo asiático confía en que su crecimiento futbolístico le permita disputar partidos cerrados y competir por avanzar de fase.

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Parte de esa preparación estuvo marcada por el exigente trabajo físico impuesto por Cannavaro. Fayzullaev contó que el entrenador italiano realizó una concentración intensa para mejorar la condición del equipo antes del Mundial, con entrenamientos largos y cargas importantes. “Trabajamos mucho físicamente. Hacíamos sesiones de dos horas y media y recorríamos alrededor de nueve kilómetros por día”, explicó el jugador.

Uzbekistán vs. Portugal: martes 23 de junio a las 12:00 p.m.

La Selección de Portugal tiene como sede a California, para la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters

Además de hablar sobre Colombia, Fayzullaev también se refirió a Portugal, otro de los rivales fuertes del grupo, y especialmente a Cristiano Ronaldo.

El futbolista uzbeko reconoció la importancia que tiene el delantero portugués dentro del equipo dirigido por Roberto Martínez. “Quizás Portugal presione mejor sin él. Pero cuando Cristiano está en el campo, le da confianza al equipo. Ronaldo puede decidir un partido en cualquier momento”, afirmó.

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Con estas declaraciones, Fayzullaev dejó claro que Uzbekistán no llega al Mundial solamente para cumplir el sueño de participar. La selección asiática quiere competir, demostrar su evolución y aprovechar cada oportunidad para sorprender. Colombia, que parte como favorita por su experiencia y calidad individual, tendrá enfrente a un equipo motivado, sin presión y convencido de que puede hacer historia.