Detrás del asesinato del deportista bolivariano de bádminton: PNP apunta a un atentado dirigido contra Brian Roque

La vida del joven campeón de bádminton, Brian Roque, fue apagada por un sicario. Su ascendente carrera, los recuerdos de sus seres queridos y la dolorosa despedida, mientras las autoridades investigan el móvil de este crimen. | Video: Domingo Al Día

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El asesinato de Brian Roque Caycho dejó consternada a la comunidad deportiva peruana. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha señalado que se trató de un atentado directo contra el joven atleta en La Victoria, por lo que las investigaciones continúan en la misma línea para detener a los involucrados.

Una carrera forjada en el esfuerzo

Roque fue considerado una de las principales promesas del bádminton peruano. Desde niño, halló en el deporte un refugio y una vía para superarse. Ingresó al Centro Educativo Deportivo Experimental del Instituto Peruano de Deporte cuando tenía diez años. Su carrera deportiva avanzó con rapidez y perseverancia, consiguiendo medallas de oro, plata y bronce en campeonatos sudamericanos, panamericanos y en los Juegos Bolivarianos. En 2020, a los diecisiete años, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano, lo que marcó un hito en su trayectoria.

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La policía descartó móviles de robo o secuestro tras el ataque mortal sufrido por el joven medallista, quien tenía como meta clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027| Foto: Domingo Al Día

“Su vida era el bádminton, su vida era su familia, sus sueños”, relató su madre, Gisela Caycho, al recordar el compromiso de su hijo con el deporte y la familia.

Bryan también trabajaba como repartidor para ayudar en el hogar y soñaba con estudiar mecánica automotriz. Sin embargo, la madrugada del domingo 26 de julio, su vida fue interrumpida de forma violenta.

El joven salió junto a un grupo de amigos a un evento musical en La Victoria. Testigos indicaron que, mientras se encontraba en la cuadra once de la avenida Luna Pizarro, sujetos en motocicleta abrieron fuego contra él. Los disparos —ocho en total— acabaron con la vida del deportista de 23 años. Según la PNP, el ataque estuvo dirigido específicamente a Roque, descartando robo o secuestro.

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El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, afirmó que la investigación apunta a un ataque planificado.

Detrás del asesinato de Bryan Roque: PNP apunta a un atentado dirigido contra el deportista | Foto: Domingo Al Día

“Esta persona ya anteriormente, de acuerdo al trabajo de inteligencia, tenía una conspiración de sicariato. Hay selección de víctima. Por el momento no hay delito conexo y por el momento no hay robo, no hay secuestro, por lo que se presume que haya una elección de víctima”, señaló a Domingo Al Día.

Un legado dentro y fuera de la cancha

Brian Roque no solo fue un deportista destacado, sino también un referente para su familia y compañeros. Su hermana, Estefani Roque, lo describió como “un chico humilde, carismático, muy noble, muy amiguero”.

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La pasión de Bryan por el bádminton contagió a sus dos hermanas, quienes también llegaron a integrar la selección peruana. El joven acumuló logros nacionales e internacionales, incluyendo dos medallas de plata en los Juegos Bolivarianos y participaciones en mundiales y campeonatos sudamericanos y panamericanos.

La familia exige que las autoridades esclarezcan el crimen y capturen a los responsables. “Lo único que yo pediría es que encuentren a las personas que le hicieron eso a mi hermano. Era muy joven para irse en estos momentos”, reclamó Estefani Roque.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el móvil y a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Roque. Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un ataque dirigido, sin elementos de robo ni secuestro.

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