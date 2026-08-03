El norte del Perú enfrenta un escenario complejo por el fenómeno de El Niño: "No hay tiempo para prevenir"

La visita presidencial a Piura elevó las expectativas sobre la atención a la emergencia por El Niño costero en una región afectada por episodios previos. (EFE/Elías Agustín)

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La ciudad de Piura, ubicada al norte del Perú, enfrenta un escenario complejo por la inminencia del fenómeno de El Niño costero. El alcalde Juan Francisco Ceballos advirtió que ya no hay tiempo para prevenir, sino solamente para mitigar los daños que se avecinan.

Durante una entrevista con RPP Noticias, la máxima autoridad edil expuso las carencias presupuestarias, la urgencia de medidas correctivas y la expectativa generada por la visita presidencial a la región.

El reciente arribo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a Piura elevó las expectativas en torno a la atención que recibirá la región, golpeada fuertemente por episodios previos del fenómeno de El Niño.

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Ceballos detalló que la emergencia constituye la verdadera prioridad y explicó que el Ministerio de Agricultura ha movilizado maquinaria para realizar trabajos de limpieza y descolmatación en tramos del río Piura, centrando los esfuerzos en la zona urbana y en el bajo Piura, sectores históricamente vulnerables.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

El alcalde señaló que en una reciente reunión con la mandataria y siete de los ocho alcaldes provinciales de la región, los representantes locales solicitaron dos decretos de urgencia. El primero se relaciona con la asignación de maquinaria, así como la cobertura presupuestal para combustible y pago de operarios. El segundo apunta a la transferencia de fondos para proyectos de agua, saneamiento, pistas y veredas, cuyos desembolsos permanecen pendientes.

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Ceballos, además, afirmó que, en el caso de la municipalidad de Piura, solo con el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, existen cinco convenios firmados que requieren la transferencia de cuarenta millones de soles para su culminación.

Riesgos multiplicados

El retraso en la transferencia de recursos pone en riesgo la continuidad de obras esenciales. El alcalde precisó que, si las lluvias inician antes de concluir estos trabajos, el costo de las intervenciones podría multiplicarse por ocho o diez. De acuerdo con RPP Noticias, estos proyectos, al quedar inconclusos, aumentan la vulnerabilidad de Piura y sus poblaciones ante eventuales desbordes e inundaciones.

Ceballos comentó que la identificación de puntos críticos no se limita a los señalados por el Ministerio de Vivienda, ya que los municipios provinciales y distritales han aportado información adicional sobre zonas susceptibles a aniegos. Subrayó que el mayor reto ya no es solo la posible inundación por lluvias, sino el desborde del río Piura, cuya salida al mar considera prioritaria para evitar daños mayores.

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Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)

El presupuesto

Consultado sobre el presupuesto necesario, Ceballos indicó que resulta difícil precisar una cifra global debido a la diversidad de realidades provinciales. Hay distritos que suelen quedar aislados, como Huancabamba, Ayabaca y Morropón, y otros donde la agricultura y el comercio resultan gravemente afectados.

El alcalde remarcó que “ya no hay tiempo para prevenir” y que la tarea inmediata es reducir el impacto de los daños. En el caso de Piura, se han elaborado cuatro fichas técnicas para descolmatar sectores del bajo Piura, por un monto de cuarenta y un millones de soles. Este monto solo cubre un distrito, mientras que las necesidades regionales superan ampliamente cualquier presupuesto disponible.

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Sobre los avances en prevención, el titular del municipio informó que operan siete sistemas de emergencia (SARES) para evacuar aguas pluviales, administrados directamente por la municipalidad.

Según describió a RPP Noticias, en las próximas dos semanas se iniciará la puesta en operatividad de estos sistemas, mientras que se gestionan recursos para la limpieza de drenes y la descolmatación de microcuencas urbanas. El Ministerio de Agricultura y el gobierno regional han comenzado trabajos de descolmatación en el río Piura, aunque el alcalde insistió en que el progreso depende de la definición clara de responsabilidades y del acceso efectivo al presupuesto.

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El río Piura desbordado, con el puente Sánchez Cerro parcialmente sumergido y estructuras edilicias afectadas por el "Meganiño" de 1983 en la región de Piura, Perú. (Universidad de Piura)

Peticiones legislativas y contexto de inseguridad

Ceballos consideró necesario que el Congreso bicameral otorgue facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materia de mitigación del fenómeno de El Niño. Sostuvo que, dada la magnitud de la emergencia, el gobierno central requiere competencias directas para actuar con rapidez. El alcalde advirtió sobre los múltiples daños económicos y sociales que puede ocasionar el fenómeno, desde la pérdida de cosechas agroexportadoras hasta el desplazamiento de personas por desbordes e inundaciones.

El funcionario hizo hincapié en que las proyecciones académicas y técnicas señalan que este fenómeno tendría similitudes con el de 1997-1998, considerado devastador. Se prevén lluvias prolongadas durante más de cuatro meses, una capa de agua subterránea de trescientos metros y temperaturas hasta cinco grados por encima del promedio histórico, lo que no se registraba desde hace seis u ocho décadas.

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El diálogo con RPP Noticias también abordó la situación de inseguridad en Piura, donde, según cifras oficiales, ocho de cada diez habitantes se sienten inseguros. Ceballos respaldó el anuncio de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el sicariato y la extorsión, una problemática que afecta gravemente a pequeños comerciantes y ciudadanos. “Todo esfuerzo en seguridad nos va a permitir, sobre toda la población, al pequeño empresario, a aquel persona que tiene una bodega, un quiosco y que ahora se ve extorsionada como, como pasaba solamente antes con los grandes empresarios”, expresó el alcalde.

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Escenario complejo

El alcalde de Piura reiteró ante RPP Noticias que el escenario que enfrenta la región es “bastante complicado” y que la prioridad ahora es ejecutar acciones de mitigación, requiriendo la colaboración de todas las instancias del Estado.

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Mientras la población aguarda respuestas concretas, la expectativa se concentra en la capacidad de las autoridades para articular esfuerzos y evitar que el impacto del fenómeno de El Niño costero supere los daños sufridos en años anteriores.