Una Noche de Salsa 15 en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todo sobre el festival

Artistas y agrupaciones de salsa posan para la promoción del festival Una Noche de Salsa 15, que se celebrará en el Estadio San Marcos de Lima.

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Una Noche de Salsa 15 prepara su llegada al Estadio San Marcos, en Lima, con una edición que promete reunir a miles de seguidores y algunas de las voces más reconocidas de la salsa internacional. Por primera vez, el festival salsero más relevante del país se traslada a este recinto, dando un salto en capacidad y en experiencia para el público. El evento se realizará el sábado 27 de marzo de 2027 y marca un nuevo capítulo para una cita que ha logrado consolidarse como referente del género en Perú y en la región.

El cartel ya confirmado incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y, como novedad, Puerto Rican Power. Todavía quedan seis artistas por anunciar para completar la nómina principal de la noche, lo que incrementa la expectativa y la atención de los fanáticos. A lo largo de sus quince ediciones, Una Noche de Salsa ha reunido a exponentes históricos y nuevas propuestas, y se caracteriza por mantener un ambiente familiar, con precios pensados para facilitar la asistencia de grupos de amigos y familias.

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El traslado al Estadio San Marcos responde a la necesidad de un espacio más amplio y moderno, capaz de albergar la magnitud que ha cobrado el festival. Esta locación permitirá desplegar una producción de alto nivel, con equipamiento técnico, propuestas audiovisuales y organización logística enfocada en la comodidad y seguridad de los asistentes. El público podrá disfrutar de la salsa en un entorno preparado para un espectáculo de talla internacional.

Un afiche promocional anuncia el festival Una Noche de Salsa 15 con artistas como El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Sonora Ponceña en el Estadio San Marcos el 27 de marzo de 2027.

La organización busca mantener el carácter inclusivo de la cita, con boletos accesibles y promociones especiales durante la preventa. El festival apuesta por una experiencia integral, donde tanto los seguidores habituales como quienes se acercan por primera vez podrán disfrutar de una noche dedicada al ritmo caribeño, con figuras consagradas y la promesa de nuevas sorpresas.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para Una Noche de Salsa 15 comienza el martes 4 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de la plataforma digital de Teleticket. Durante los primeros días estará activa una preventa especial con un 20% de descuento, válida hasta el viernes 7 de agosto. Luego de ese periodo, continuará la venta regular de los boletos para todas las zonas habilitadas del estadio.

El Gran Combo estará en Una Noche de Salsa 15

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso de compra es totalmente digital y está diseñado para ser ágil y seguro. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets. Buscar el evento “Una Noche de Salsa 15” con el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Se recomienda no actualizar la página para conservar la posición asignada. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago, con la alternativa de utilizar el beneficio de Interbank si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta. Al finalizar, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

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