Emanuel Herrera no oculta su emoción por Sporting Cristal: “Es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente”

Emanuel Herrera dejó una huella profunda en Sporting Cristal por su oficio goleador único. - Crédito: Difusión

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El vínculo de Emanuel Herrera con Sporting Cristal no se ha deteriorado; por el contrario, se ha hecho mucho más fuerte con el avance de los años. Una buena prueba de ello ha sido el reciente encuentro del argentino con un grupo numeroso de simpatizantes ‘celestes’ durante un viaje familiar a Lima.

Aquel episodio, del que ha profundizado en una charla con Fútbol Del Sud, lo ha marcado demasiado: “En esos viajes tuve que ir para allá, la gente me escribía para verme y recibí a algunos hinchas en un shopping cerca; eso es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente de Sporting Cristal”.

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Ema Herrera fue verdugo de Alianza Lima durante su etapa en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Unas palabras que confirman un sentimiento único hacia la institución del Rímac, en cuyos pasillos ‘Ema’ dejó su nombre grabado al convertirse en el último goleador extranjero con mayor relevancia antes de que el equipo se descarrilara por más de un lustro.

De igual manera, Herrera no puede dejar de lado un cariño único por el suelo andino que lo catapultó como un artillero de estirpe. “Perú desde que llegué me ha ido muy bien, me trataron espectacular; me sentí muy cómodo en el país. Siempre digo que es mi segunda casa después de Argentina, porque pasé muchos momentos lindos y difíciles también, porque tuve una lesión jodida. La verdad que disfruté mucho”, cerró.

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'Ema', hace no mucho, se reunió con simpatizantes 'celestes' para compartir un momento especial. | VIDEO: Fútbol Del Sud

Herrera, goleador inolvidable

Aunque el camino de Emanuel Herrera comenzó en FBC Melgar, su eclosión en un año calendario surgió en Sporting Cristal. Allí cayó de pie en el periodo 2018 y se destapó como un artillero de catálogo, cumpliendo al pie de letra cada ordenanza del entrenador Mario Salas, quien se hizo cargo de explotar su potencial en el área.

Junto a Gabriel Costa, ‘Ema’ se transformó en un ‘killer’ sin igual al registrar un récord de 40 goles en el Torneo Descentralizado a lo largo de 42 presencias. Nadie, hasta el día de hoy, ha logrado igualar o superar esa marca con la que terminó de cautivar a los seguidores ‘celestes’.

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Emanuel Herrera abrazando a Gabriel Costa, su socio goleador en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Con esa exponencial contribución, Cristal se convirtió en el campeón de aquel año al tiempo que Herrera trajo la atención del Atlético Nacional, que se obsesionó con ficharlo para el arranque de la siguiente temporada; sin embargo, una cruel lesión a la rodilla echó todo por tierra.

Lejos de hundirse, Emanuel cumplió al pie de la letra un largo proceso de rehabilitación y apareció sobre el final del curso, aunque lejos de su mejor versión. Para el año siguiente recuperó su estado de momento, pero su impacto goleador distaba demasiado de esa vieja versión. Aun así, se apuntó 20 dianas finales que fueron claves para la consecución del último título nacional en el Rímac.

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Ema se dispone a una pausa

A pesar de que el ocaso de su trayectoria es inminente, Emanuel Herrera no tiene en sus planes retirarse. Lo que si desea hacer es disponerse a una pausa para recuperar tiempo de calidad con los suyos, en especial con su esposa. Durante ese receso indeterminado cumplirá con una serie de compromisos personales.

Uno de ellos, de hecho, pasó por un viaje relámpago por Perú. Aunque pudo haber atendido temas relacionados a su carrera, prefirió mimetizarse en unas pequeñas vacaciones en la capital toda vez que se dio un breve tiempo para atender a hinchas de Sporting Cristal en un centro comercial.

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De regreso a su natal Argentina, Herrera ha seguido al pie de la letra su itinerario, que abarca una prioridad total con su familia toda vez que se encargará de realizar una serie de trámites personales. Zanjado ese asunto, seguirá centrado en ejecutar viajes pactados de años atrás.

“Siempre prioricé el fútbol con la familia detrás de mí; entonces, ahora estamos tratando de instalarnos en la ciudad de Figuera. Estoy con eso, me cuesta despegarme, no quiero viajar. Por ahora estaré casa disfrutando”, externó con total serenidad el que fuera uno de los extranjeros prodigiosos del fútbol peruano.

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