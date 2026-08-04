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Mujeres del VRAEM lideran asociaciones que impulsan cacao, café y miel como alternativas a la hoja de coca con productos de valor agregado

Productores y lideresas del VRAEM explicaron a Infobae Perú cómo el impulso al cacao y sus derivados busca generar mayores ingresos, recuperar prácticas agrícolas y ampliar oportunidades económicas

El VRAEM desarrolla iniciativas para diversificar la producción agrícola con cacao, café, miel y otros cultivos como alternativas económicas. Difusión
El VRAEM desarrolla iniciativas para diversificar la producción agrícola con cacao, café, miel y otros cultivos como alternativas económicas. Difusión
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El cultivo de la hoja de coca en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) empieza a convivir con nuevas alternativas productivas impulsadas por asociaciones de agricultores y organizaciones de desarrollo. La producción de cacao, café, miel y otros cultivos gana espacio en distintas localidades mediante iniciativas que buscan ampliar las oportunidades económicas de las familias y reducir, de forma voluntaria, la dependencia de un solo cultivo.

Esa transformación formó parte de una entrevista realizada por Infobae Perú a Gladis Vila, coordinadora del proyecto VRAEM Sostenible, y a Dina Mendoza, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos Sumaq Sunqu. Ambas explicaron cómo avanza un proceso basado en la diversificación productiva, el fortalecimiento de organizaciones locales y el liderazgo de mujeres productoras.

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Según las entrevistadas, el cambio no responde únicamente a la incorporación de nuevos sembríos. También incluye recuperación de suelos, capacitación, acceso a mercados y transformación del cacao en productos con mayor valor agregado. El objetivo consiste en ofrecer nuevas fuentes de ingreso para las familias participantes y fortalecer las organizaciones económicas existentes en la zona.

Las representantes también destacaron que el VRAEM posee condiciones para desarrollar diversos cultivos y emprendimientos, una realidad que, según indicaron, recibe menor atención frente a la cobertura relacionada con la producción de hoja de coca y las intervenciones contra el narcotráfico.

Un proyecto orientado a la diversificación productiva

Durante la entrevista con Infobae Perú, Gladis Vila explicó que el proyecto VRAEM Sostenible cuenta con una duración de cuatro años y atraviesa actualmente su tercer año de ejecución. La iniciativa trabaja en 28 localidades de los distritos de Santa Rosa y Samugari junto con ocho organizaciones económicas vinculadas a la producción de cacao, café y crianza de abejas, además de incorporar nuevas actividades relacionadas con gallinas, cuyes y porcinos.

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De acuerdo con Vila, el propósito consiste en acompañar a las familias para que diversifiquen sus actividades agrícolas mientras reducen de forma voluntaria y gradual la superficie destinada a la hoja de coca.

La coordinadora señaló que el proyecto trabaja mediante cuatro componentes. El primero se centra en el fortalecimiento organizativo y la gestión territorial, con énfasis en el liderazgo femenino y el diagnóstico participativo de las comunidades. El segundo aborda la recuperación de suelos y fuentes de agua, debido al uso intensivo de agroquímicos en áreas destinadas previamente al cultivo de coca.

El tercer componente impulsa la diversificación con un enfoque agroecológico. Según explicó, las familias producen sus propios plantones de cacao con semillas y materiales proporcionados por el proyecto, además de recibir acompañamiento técnico durante todo el proceso productivo.

Recuperación de prácticas agrícolas y fortalecimiento de capacidades

El proyecto VRAEM Sostenible trabaja con alrededor de 760 familias y ocho organizaciones productivas en Santa Rosa y Samugari. Difusión
El proyecto VRAEM Sostenible trabaja con alrededor de 760 familias y ocho organizaciones productivas en Santa Rosa y Samugari. Difusión

Gladis Vila indicó que el programa también promueve la recuperación de prácticas agroecológicas presentes en el VRAEM. Entre las acciones mencionó la identificación de semillas tradicionales, la elaboración de recetas con productos locales y la instalación de parcelas demostrativas para conservar variedades agrícolas que, según explicó, disminuyen en varias comunidades.

La representante precisó que el proyecto acompaña actualmente a cerca de 760 familias y registra más de 500 hectáreas de cacao instaladas en campo definitivo, además de más de 25 hectáreas destinadas a cafés especiales.

Otro aspecto destacado corresponde a la formación de lideresas mediante escuelas especializadas. Vila informó que las dos primeras promociones reunieron a más de un centenar de mujeres y que actualmente se desarrolla una tercera edición. Según explicó, estos espacios incluyen contenidos relacionados con liderazgo, realidad social, economía y organización comunitaria.

La coordinadora sostuvo que la metodología prioriza el acompañamiento antes que la imposición de decisiones. “Nosotros no imponemos, sino siempre hemos dicho que somos acompañantes. Vamos a ir siempre al lado de ella y nunca imponiéndonos sobre este proceso”, afirmó durante la entrevista con Infobae Perú.

El acceso a mercados forma parte del proceso

La estrategia del proyecto también incorpora acciones para fortalecer la comercialización de los productos elaborados por las organizaciones participantes.

Gladis Vila explicó que existe un especialista encargado de identificar oportunidades comerciales según el volumen y la calidad de la producción disponible. Esa labor incluye la participación en ferias nacionales, ruedas de negocios y espacios como el Salón del Cacao y Chocolate.

La entrevistada señaló que anteriormente muchos productores comercializaban únicamente cacao en grano. En la actualidad, distintas asociaciones elaboran chocolates, mermeladas, galletas y otros derivados con valor agregado.

Según los datos compartidos durante la entrevista con Infobae Perú, el proyecto registra hasta el momento una reducción voluntaria y gradual de 250 hectáreas destinadas al cultivo de hoja de coca, además de la instalación de más de 500 hectáreas de cacao y la participación de organizaciones locales en diversos eventos comerciales.

El crecimiento de Sumaq Sunqu desde el liderazgo femenino

Se han instalado más de 500 hectáreas de cacao, más de 25 hectáreas de cafés especiales y reducido voluntariamente 250 hectáreas de coca. Difusión
Se han instalado más de 500 hectáreas de cacao, más de 25 hectáreas de cafés especiales y reducido voluntariamente 250 hectáreas de coca. Difusión

Dina Mendoza explicó que llegó al VRAEM hace más de ocho años y que ingresó en 2022 a la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos Sumaq Sunqu después de adquirir una hectárea de cacao en producción, requisito para integrarse a la organización.

Según relató durante la entrevista con Infobae Perú, la asociación nació en 2017 con mayoría de socios varones. Con el paso de los años esa composición cambió hasta alcanzar actualmente una participación aproximada del 75 % de mujeres.

Mendoza señaló que la organización permitió ampliar sus conocimientos mediante capacitaciones y el trabajo conjunto con distintas instituciones.

“Como asociación me ha dado muchísimas oportunidades”, expresó durante la conversación.

También destacó la importancia de participar en el Salón del Cacao y Chocolate. Según indicó, ese evento permitió establecer contacto con nuevos compradores interesados en adquirir sus productos al por mayor.

Durante la entrevista, Dina Mendoza explicó que la asociación cuenta con una planta procesadora instalada en Santa Rosa gracias al apoyo recibido anteriormente. Sin embargo, señaló que el crecimiento de la producción exige nuevos equipos para mantener la calidad del chocolate.

Entre las necesidades identificadas mencionó la instalación de un sistema de aire acondicionado debido a las altas temperaturas registradas en la zona.

“Nuestro producto no nos sale la calidad que buscamos”, señaló al explicar que el calor dificulta el proceso de moldeado del chocolate.

Respecto a las exigencias comerciales, Mendoza indicó que los compradores solicitan principalmente un adecuado temperado del chocolate y el registro sanitario correspondiente, requisito que, según afirmó, ya cumplen todos los productos comercializados por la asociación.

La representante también explicó que la organización amplió progresivamente su equipamiento mediante la incorporación de moldes, molinos y maquinaria para elaborar distintos derivados del cacao.

El potencial productivo del VRAEM

La estrategia promueve la reducción voluntaria y gradual del cultivo de hoja de coca mediante nuevas actividades productivas. Difusión
La estrategia promueve la reducción voluntaria y gradual del cultivo de hoja de coca mediante nuevas actividades productivas. Difusión

En otro momento de la entrevista, Gladis Vila sostuvo que la percepción del VRAEM suele concentrarse únicamente en la producción de hoja de coca y los problemas vinculados al narcotráfico.

Según explicó, su experiencia de trabajo permitió identificar una importante diversidad de climas, productos agrícolas y recursos naturales presentes en la zona, además de comunidades indígenas con conocimientos tradicionales.

La coordinadora señaló que el proyecto también busca recuperar cultivos que muchas familias dejaron de sembrar para concentrarse en la coca. Entre ellos mencionó yuca, plátano, chirimoya, tubérculos y otras especies agrícolas.

Asimismo, indicó que parte del cacao producido en el VRAEM llega a mercados internacionales tanto en grano como transformado en tabletas de chocolate.

“Hay mucho que dar”, expresó Vila al referirse al potencial productivo del territorio.

Mujeres que impulsan nuevos emprendimientos

Dina Mendoza también resaltó el papel que cumplen las mujeres dentro de Sumaq Sunqu. Según explicó, actualmente ocupa el cargo de tesorera y participa en el desarrollo de nuevos productos derivados del cacao.

Entre ellos mencionó chocolates ecológicos, mermeladas, galletas y otros alimentos elaborados con mucílago y placenta de cacao deshidratada.

La representante atribuyó ese crecimiento al trabajo colectivo desarrollado dentro de la organización y al apoyo recibido por diversas instituciones.

Durante la parte final de la entrevista con Infobae Perú, Gladis Vila también destacó el liderazgo de otras integrantes de la asociación y recordó que varias mujeres del VRAEM asumieron cargos representativos dentro del sector cacaotero y participaron incluso en actividades fuera del país gracias al fortalecimiento de sus capacidades y a la articulación con diferentes espacios comerciales.

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