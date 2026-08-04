Ignacio Buse vs Cameron Norrie: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Ignacio Buse se enfrentará este miércoles 5 de agosto a Cameron Norrie por la segunda ronda del certamen canadiense, en un partido que marcará el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. El compromiso se disputará en la Court 9 del IGA Stadium, complejo ubicado en el histórico Parque Jarry de Montreal.

‘Nacho’ llega al torneo ubicado en el puesto #33 del ranking ATP, mientras que Norrie aparece en el #37, por lo que será un duelo entre dos jugadores separados por apenas cuatro posiciones en la clasificación mundial. El británico consiguió su boleto a esta instancia después de derrotar al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7-6 y 6-4. El historial entre Buse y Norrie está en 0-0, por lo que el duelo será completamente inédito.

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Ignacio Buse vs Cameron Norrie: día y hora del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Montreal

El partido entre Ignacio Buse y Cameron Norrie se disputará este miércoles 5 de agosto y está programado para comenzar no antes de las 11:30 a. m. de Perú. El encuentro corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal y se desarrollará en la Court 9 del IGA Stadium.

Estos son los horarios para seguir el partido en los principales países:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 a. m.

México: 10:30 a. m.

Montreal, Canadá: 11:30 a. m.

Nueva York y Miami, Estados Unidos: 11:30 a. m.

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 12:30 p. m.

España: 5:30 p. m.

El Masters 1000 de Montreal dedicó un video al crecimiento de Ignacio Buse en el circuito ATP. Crédito: X Omnium Banque Nationale.

La hora indicada corresponde al inicio estimado del partido, por lo que podría sufrir alguna modificación dependiendo de la duración de los encuentros programados previamente en la jornada.

¿Dónde ver debut de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Montreal?

La transmisión del torneo canadiense estará a cargo de Disney+, a través de su plan Premium, que permite seguir los encuentros del ATP Tour. De esta manera, los aficionados peruanos podrán acompañar a Ignacio Buse en su primer partido de esta gira norteamericana sobre pista dura.

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Asimismo, a través de la web de Infobae Perú se podrá encontrar el resultado del encuentro y las principales repercusiones que deje la presentación del tenista nacional en Montreal.

Ignacio Buse debutará en la gira norteamericana rumbo al US Open ante el británico Cameron Norrie. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El historial de Buse ante tenistas Top 50

El desafío frente a Norrie representa otra oportunidad para que Buse siga mejorando sus registros frente a jugadores ubicados entre los 50 mejores del mundo. En lo que va de 2026, el peruano presenta un balance de 6 victorias y 8 derrotas ante rivales Top 50, aunque perdió sus últimos tres compromisos de esta naturaleza.

El antecedente más reciente fue contra el argentino Tomás Martín Etcheverry, quien derrotó al peruano en los cuartos de final de Kitzbühel. Antes de ese encuentro, Buse se enfrentó al estadounidense Brandon Nakashima en Queen’s y al ruso Andrey Rublev en Roland Garros.

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Ahora tendrá nuevamente enfrente a un jugador consolidado dentro de la élite del tenis mundial. Norrie, además, cuenta con una amplia experiencia en torneos Masters 1000 y Grand Slam, por lo que el desafío será importante para medir el crecimiento del peruano sobre cemento.

'Nacho' fue derrotado por Tomás Etcheverry en cuartos de final. Créditos: Tennis TV / X.

¿Cómo llegan ambos?

Buse llega al Masters 1000 canadiense después de una destacada gira sobre arcilla, en la que consiguió nada menos que su primer título ATP en Hamburgo. Ese campeonato significó uno de los puntos más importantes de su carrera y le permitió seguir escalando posiciones en el ranking mundial.

Posteriormente, el limeño alcanzó los cuartos de final en Kitzbühel, confirmando su buen momento sobre la superficie lenta. Antes de ello también dejó buenas sensaciones sobre césped: en Wimbledon consiguió la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam, otro hito dentro de su progresión.

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Para Buse, Montreal significará entonces el inicio de una nueva etapa. Será su primera presentación de la gira norteamericana sobre pista dura y tendrá la oportunidad de trasladar a una superficie distinta el nivel que mostró durante los últimos meses.

Cameron Norrie dejó en el camino al argentino Camilo Ugo Carabelli en su debut en Montreal. Crédito: Eric Bolte-Imagn Images

Norrie, por su parte, afronta esta etapa del año con una campaña marcada por los altibajos. El británico consiguió resultados importantes, como los cuartos de final en Indian Wells y las semifinales en Los Cabos, pero también atravesó una etapa complicada, con seis derrotas consecutivas entre arcilla y césped antes de su participación en el torneo mexicano.