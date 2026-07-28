Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

Tefi Valenzuela estrenó con Los Kipus una nueva versión del vals 'Nada Soy' en el Killa Fest realizado en el Maracaná de Jesús María.

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Tefi Valenzuela deslumbró en el Maracaná como parte del Killa Fest. La cantante y personalidad televisiva nacida en Arequipa se subió al escenario del Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, el domingo 26 de julio, y estrenó junto a Los Kipus una nueva versión del vals ‘Nada Soy’, una de las canciones más representativas del grupo en su historia.

La sala respondió con aplausos sostenidos y una ovación que acompañó la interpretación de principio a fin. El evento, organizado como un almuerzo show en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026 —el 28 y 29 de julio, Perú conmemora su 205° aniversario de independencia—, también contó con las actuaciones de Los Embajadores Criollos, Carlos Ardiles y Fernando Llantoy.

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Pero fue la aparición de Valenzuela sobre el escenario la que generó la mayor descarga emocional de la tarde.

La presentación de Tefi Valenzuela fue uno de los momentos centrales del Killa Fest, la serenata criolla previa a Fiestas Patrias en Perú.

La noche en que un sueño de diez años se hizo realidad en el Maracaná

La presentación tuvo un peso personal que la propia artista no ocultó. Visiblemente emocionada ante el público, Valenzuela tomó el micrófono y dirigió unas palabras que calaron hondo entre los asistentes: “Hace 10 años no me imaginaba cantar con Los Kipus. Dios no puede abrir puertas que ustedes no toquen, pero si ustedes persisten, se abrirán, y con esfuerzo sus sueños se van a cumplir“, expresó la cantante.

El mensaje resonó con fuerza porque tenía historia detrás. Días antes del show, en sus redes sociales, Valenzuela había compartido el origen de ese vínculo con la música criolla: “Cuando empezaba a cantar, con temor me subía a las peñas a cantar música criolla, y en ese momento jamás me hubiera imaginado esto posible con @loskipusoficial“, escribió la artista el 24 de julio, la misma fecha en que se anunció la colaboración.

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En un video publicado también en sus redes, Valenzuela fue más explícita sobre el camino recorrido. "El problema nunca fue el tiempo. Fue pensar que porque no pasaba rápido, nunca iba a pasar“, afirmó. Y agregó: “Hace como diez años iba a las peñas. A veces me invitaban a cantar una canción y yo estaba feliz. La música criolla y los valses siempre me encantaron. Nunca dejé de hacerlo, ni cuando nadie me miraba”.

Tefi Valenzuela hace un emotivo recorrido por su carrera, desde sus inicios cantando en las peñas hace 10 años hasta cumplir el sueño de grabar la canción 'Nada Soy' junto a los legendarios Los Kipus. Una historia sobre perseverancia y amor por la música peruana. Video: Instagram Tefi Valenzuela

Fue precisamente esa constancia la que, según relató, terminó por abrir la puerta: “La vida es tan mágica que un día llegó un mensaje que lo cambió todo. Era Paco de los Kipus. Me invitó a hacer una canción con ellos. Para mí ha sido un honor inmenso”.

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Los Kipus, más de seis décadas de vals criollo peruano

‘Nada Soy’ no es una canción cualquiera dentro del repertorio de Los Kipus. Es uno de los títulos que definen la identidad del grupo, una agrupación fundada en 1959 por Francisco “Paco” Maceda, Genaro Ganoza Torres y Carmen Montoro, con raíces en el vals criollo peruano. Maceda, nacido el 15 de enero de 1933 en la provincia de Piura, comenzó su vínculo con la guitarra a los 16 años y forjó su carrera en el género antes de asociarse con Ganoza para dar vida al trío.

La coautoría de ‘Nada Soy’ se atribuye precisamente a Ganoza Torres, quien nació el 10 de julio de 1931 en Virú, provincia de Trujillo. La canción fue interpretada originalmente por Maceda, Ganoza y una entonces joven cantante que luego se convertiría en una de las figuras más grandes de la música criolla peruana: Eva Ayllón, quien formó parte de Los Kipus entre 1970 y 1975.

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No es la primera vez que el tema recibe una nueva vida: la colaboración con Valenzuela tiene como antecedente una versión grabada junto a Ayllón, lo que refuerza el lugar que ocupa ‘Nada Soy’ dentro del canon del grupo.

La cantante arequipeña contó que Paco de Los Kipus la invitó a grabar una canción después de años de persistencia en la música criolla.

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, Los Kipus acumularon éxitos como ‘Perdiste’, ‘Cariñito’, ‘Rosaura Lindaura’, ‘Mal paso’ y ‘Huye de mí’. La banda también interpretó valses de otros autores, entre ellos ‘Ansias’, de Luis Abelardo Núñez, y ‘Amorcito’, de Lucas Borja. Tras la muerte de Maceda el 23 de abril de 2004 y la de Ganoza el 15 de diciembre de 2016, el grupo continúa en actividad con Paco Maceda Jr. como guitarrista principal.

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Tefi Valenzuela: de las peñas de Lima a los escenarios internacionales

La trayectoria de Stephanie Solange Valenzuela Yábar —su nombre completo— abarca varios frentes. Nacida el 20 de febrero de 1990 en Arequipa, se dio a conocer en los circuitos de belleza con su participación en el Miss Arequipa, antes de ganar visibilidad nacional como integrante de programas de televisión como ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’.

Con el tiempo, trasladó su carrera a México, donde participó en proyectos televisivos y musicales con inclinación hacia el reguetón y la cumbia mexicana, además de integrar el reality internacional ‘Los 50’ de Telemundo.

El afiche "Tour de Fiestas Patrias" presenta a Los Kipus y Tefi Valenzuela anunciando su gira promocional por Perú, con fechas programadas para el 26, 28 y 29 de julio.

La presentación en el Killa Fest marcó, según sus propias palabras, un reencuentro con sus raíces. “Sé que muchos no saben por qué es esta canción tan importante para mí, pero en especial me recuerda que nunca debemos abandonar nuestros sueños, cambiemos de plan, cuántas veces sea necesario con una sonrisa y con fe, pero no nos demos por vencidos amigos que con Dios todo es posible”, escribió Valenzuela en sus redes sociales el día del lanzamiento.

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Tras el show del Maracaná, la artista tiene prevista una serie de presentaciones en distintos eventos de Lima en el marco de las celebraciones patrias, con lo que consolida su regreso a los escenarios peruanos en uno de los momentos del año de mayor convocatoria cultural en el país.