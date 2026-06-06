San Martín reveló estrategia de Universitario para fichar a Aixa Vigil pese a tener vínculo vigente: “Mandaron una carta a la FPV”

Yudy Balcázar, gerente deportiva del club de Santa Anita, dio detalles del tema de la atacante. (Bloqueo y punto)

La situación contractual de Aixa Vigil atraviesa un momento de incertidumbre, condicionado por las normativas de la Federación Peruana de Vóley (FPV). El reglamento de afiliaciones impide que la jugadora se desligue de San Martín antes de completar los dos años de permanencia exigidos, pues hasta la fecha solo ha cumplido un año en el club, lo que complica su desvinculación.

El interés de Universitario de Deportes por incorporar a la atacante generó nuevas negociaciones. La directiva ‘santa’ estableció un monto específico para permitir la salida de la atacante, pero los recursos de los ‘cremas’ no alcanzan para cubrir esa suma, lo que pone en pausa el avance de la operación.

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El tema sigue sin solucionarse, pero salió Yudy Balcázar, gerente deportiva del club de Santa Anita, a revelar la estrategia que estaría realizando la ‘U’ para concretar su fichaje pese a que tiene vínculo vigente con la institución.

“No tiene que ver nada la Federación, no tendría que intervenir porque es un tema de clubes. Yo creo que sí ha querido intervenir porque yo tengo entendido que la ‘U’ ha mandado una carta a la Federación, incluso Aixa Vigil también, y yo también. ¿Por qué? Porque como me mandaron el documento incluyendo federación, yo he enviado el documento correspondiente, indicando que Aixa tiene un documento firmado con nosotros por dos años. Ahora, lo que quiera pensar el representante, que quiera vender humo acá, eso es otra cosa. Nosotros sabemos, todos los dirigentes, no de ahora, sabemos desde siempre cómo son las cosas", apuntó la dirigente en el programa ‘Bloqueo y punto’.

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Fabrizio Acerbi señaló que alcanzaron un entendimiento con la jugadora de la San Martín. Créditos: TV Perú / X.

“No sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer”

La incertidumbre marca el presente de Aixa Vigil, quien, en medio del conflicto por su carta pase, decidió responder públicamente sobre su situación. La voleibolista compartió su preocupación y la falta de claridad respecto a su futuro inmediato para la próxima temporada.

Durante una transmisión en vivo, Vigil fue directa al abordar las dudas que le plantean sus seguidores: “No sé en qué equipo voy a jugar y realmente no lo sé. No quiero hablar nada del tema porque realmente no sé qué decirles. Todo está como que a la mitad; no sé a dónde voy, no sé en qué equipo estoy, no sé qué voy a hacer. Entonces, no es que no les quiera contestar. No puedo porque no sé”, expresó la jugadora.

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La atacante rompió su silencio y se pronunció sobre su polémica salida de San Martín. (Alex crema)

¿Aixa Vigil tiene acuerdo con Universitario?

La posible incorporación de Aixa Vigil al plantel de vóley de Universitario de Deportes mantiene en vilo a la afición crema, mientras la dirigencia del club avanza en las gestiones para asegurar su llegada de cara a la Liga Peruana 2026/2027. El principal obstáculo sigue siendo la situación contractual de la jugadora con la Universidad San Martín, que aún no ha sido resuelta.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, detalló en diálogo con TV Perú Deportes que ya existe un acuerdo verbal con Vigil. “El tema de la liberación, como sabemos. Nada más. Después, con ella ya hay un acercamiento bastante cerca y ya nos hemos entendido”, señaló el directivo, subrayando que solo resta solucionar el vínculo contractual con su club actual.

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El directivo reconoció el nivel de la voleibolista y destacó el interés genuino por sumarla al equipo, aunque pidió mantener la cautela mientras se resuelve el trámite de desvinculación. “Veremos cómo se desencadena y si al final ella se puede vestir de crema. Es una gran jugadora. ¿Quién no la quisiera tener? Pero paso a paso”, manifestó, dejando en claro que el proceso exige paciencia y discreción.

Dentro del club predomina el optimismo, aunque el directivo fue categórico al afirmar que no existe una confirmación oficial hasta que todos los aspectos legales y contractuales estén definidos. “Hasta que no se confirme cómo va a ser, cómo se hará y cómo es, no podemos decir sí ni no. Que esperemos unos días que seguramente, esperemos, se resuelva de manera positiva”, concluyó.

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