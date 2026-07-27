Gianluca Lapadula confesó el motivo por el que se animó a firmar por Universitario y jugar la Liga 1: “Otros clubes me llamaron”

En la sede Campomar, Gianluca Lapadula expresó su entusiasmo por el inicio de su etapa en Universitario de Deportes y explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta. En su primera entrevista con el canal oficial del club, el delantero destacó que la decisión tuvo un componente familiar, que la institución lo buscó durante varios años y que su experiencia con la selección reforzó un vínculo con el país que ahora quiere vivir de manera cotidiana.
Lapadula aseguró que el respaldo de su entorno resultó decisivo para dar el paso. “No creo difícil, pero ha sido un cambio importante y yo necesitaba el apoyo de toda mi familia”, afirmó. También remarcó el rol de su madre y el acompañamiento de sus hermanos al momento de resolver el cambio de vida.
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Además, el atacante contó que Universitario insistió con llamadas y contactos a lo largo del tiempo, una continuidad que interpretó como una señal de interés real. Ese proceso, sumado a referencias recibidas por personas cercanas y su impresión del estadio Monumental, terminó por inclinar la balanza en favor del club crema.
Las razones detrás de la elección: familia, constancia y vínculo con el fútbol peruano
Lapadula relató que su llegada se consolidó tras un camino de acercamiento que no comenzó ahora. “Universitario me llamó la primera vez hace tres años y siguió haciéndolo todos los años. A pesar que otros equipos también me llamaron. Y eso es una demostración de mucha voluntad y cariño y siempre la valoré a través a Antonio (García Pye)”, señaló en el diálogo grabado en Campomar.
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El delantero remarcó que su entorno fue clave en el tramo final de la decisión. “Sin duda mi familia y mi mamá, toda mi familia me apoyó en eso”, dijo, y explicó que el cambio no se limitó a lo deportivo. “Era un cambio importante, no solo para el fútbol, también de vida”, agregó.
En esa línea, recordó una publicación que hizo con la camiseta de Universitario y la frase “una decisión familiar”. Sobre ese mensaje, detalló que el anuncio se vivió como un hecho íntimo. “Hemos armado una celebración, toda familiar, con todos. Y había todo, había un pastel, había todo. Y lo celebramos muchísimo esa, esa noche”, contó.
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Lapadula también puso el foco en el nexo que mantiene con el país desde su etapa en la selección. “Yo llevo como casi seis años en la selección y la verdad, la selección me ayudó mucho en crecer, en conocer cosas que yo no conocía y sobre todo la manera de vivir el fútbol que hay en Perú, que se vive con mucha pasión”, afirmó. Luego añadió: “Sigo queriendo a todo el Perú y los peruanos y los agradezco muchísimo”.
Ese componente afectivo se combinó con información que recibió por distintos canales. Indicó que conoció más del club a partir de conversaciones con integrantes del plantel y por comentarios de personas cercanas. “Conocí a un montón de muchachos y, y fue importante para mí. A través de los muchachos conocí el equipo. También tengo, tengo amigos peruanos en Italia que me hablaron sobre la U”, explicó. También mencionó que sus primos en Lima, en su mayoría, simpatizan con Universitario.
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Primeros días en Campomar y el impacto del Monumental
En sus primeras jornadas con el plantel, Lapadula describió un recibimiento positivo y valoró el clima interno. “Los muchachos me recibieron muy bien y la verdad ha sido algo que yo quise muchísimo y estoy muy emocionado y contento”, sostuvo. También contó que ya acumuló “dos días de entrenamiento fuertes” y que vivió momentos distendidos con sus compañeros: “Me hacía falta”.
En el mismo diálogo, mencionó a Aldo Corzo como una de las primeras personas que lo contactó cuando se confirmó su llegada. “Sin duda Corzo. Me llamó y la verdad me alegró mucho su llamada”, dijo. Consultado por el contenido de esa conversación, agregó: “Me habló en una manera muy buena y la verdad me ayudó mucho también para tomar mi decisión”.
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El atacante también se refirió a su contacto inicial con el entrenador Héctor Cúper. “Lo he conocido y me parece que sabe mucho sobre fútbol, tiene mucha, mucha historia el profe”, expresó. Aclaró que el vínculo recién empieza y que espera profundizarlo con el paso de los días.
Uno de los puntos que más lo impresionó fue el estadio Monumental. Lapadula recordó que lo visitó por primera vez en un contexto anterior y que la imagen le quedó marcada. “Hace tres años, cuando fui la primera vez al Monumental, el ‘Bebito’ (Corzo) me llevó a conocer el director y me regalaron la camiseta y ahí se quedó en mi casa”, relató.
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Ahora, ya como jugador del club, aseguró que quiere vivir el escenario con las tribunas colmadas. “Vi algunos vídeos y la verdad me quedé impresionado porque es increíble esa hinchada y tengo muchas ganas de ver todo el estadio lleno”, sostuvo. Ante la idea de jugar con el recinto repleto, insistió: “Me gustaría lo más pronto posible”.
También admitió que el cambio le generó dudas en el inicio. “Al comienzo tenía alguna, tenía miedo de hacer este cambio, te soy sincero. Pero yo conozco a Perú y sé que me va a ayudar mucho”, afirmó.
Objetivos inmediatos, aporte al club y un gesto hacia la hinchada
Lapadula señaló que su prioridad en esta etapa inicial pasa por alcanzar su mejor forma para debutar. “En ese momento tengo el objetivo de llegar lo mejor posible, de la mejor manera a los primeros partidos. Es muy importante la pretemporada, trabajar mucho y ese es mi primer objetivo”, explicó.
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En paralelo, habló de lo que espera darle a Universitario dentro y fuera del campo. “Me gustaría ayudar a los jóvenes, más los goles”, dijo.
Además, destacó las condiciones de trabajo en Campomar y las instalaciones para el día a día. “Lo tiene todo. Las canchas, el gym, hay cuartos para la recuperación y creo que es algo muy importante para subir el nivel”, afirmó. También se refirió a un detalle que le resultó novedoso: “Nunca me había entrenado tan cerca a la playa y hoy en la mañana le saqué mi foto. Me, me encanta”.
Consultado por el peso histórico de la institución, Lapadula definió al club en términos contundentes. “Es un club muy, muy grande, con mucha historia, también sin mi presencia. Lo que me gustaría sería sumarle algo mío a la U, me gustaría mucho”, señaló.
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En la entrevista, también dejó un mensaje para los hinchas que lo recibieron con expectativa. “Los agradezco muchísimo por el cariño, por cómo me recibieron. no me esperaba algo así. Sé que es una gran hinchada”, expresó. Luego agregó una promesa personal: “Lo que puedo decir que nunca faltará mi actitud”.
El cierre del encuentro incluyó un gesto que reflejó su intención de acercarse a la cultura del club. Lapadula cantó fragmentos de cánticos asociados a Universitario, con frases como: “Aquí solo sirve ganar. Cada partido es una final. Vamos, Universitario. Ponga huevo, que ganamos”.
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