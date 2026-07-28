Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina

Sebastián Domínguez reinventó su carrera en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

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La salida de Sebastián Domínguez marca un nuevo capítulo en el Deportivo Garcilaso. Tras una comunicación oficial, ambas partes acordaron finalizar la relación contractual que unía al entrenador y su comando técnico con el equipo nacional.

Ante este escenario, Lizandro Greppo asumirá la dirección técnica de manera interina. Esta designación temporal tiene como objetivo mantener la continuidad del trabajo deportivo y preparar al plantel cusqueño para los próximos encuentros, mientras la directiva define el futuro entrenador que deberá empezar funciones sobre la marcha del Torneo Clausura 2026.

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026.

La institución expresó su agradecimiento a Domínguez, mediante una esquela, y a su equipo por la dedicación y profesionalismo demostrados durante su etapa en el club. Les deseó, además, éxito en los proyectos que emprendan a partir de ahora.

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La directiva aprovechó, además, para enviar un mensaje de unidad en medio de este cambio. Resaltó que las verdaderas fortalezas del Deportivo Garcilaso se revelan en la manera de afrontar las dificultades, reafirmando el compromiso de seguir luchando por los objetivos propuestos.

El mensaje también estuvo dirigido a jugadores, personal, socios e hinchas, instando a todos a mantenerse unidos. Según la institución, cada obstáculo representa una oportunidad para crecer y para demostrar el orgullo de representar al Cusco.

El Club Deportivo Garcilaso se comprometió a seguir trabajando con responsabilidad y humildad durante la campaña. El comunicado cerró destacando que la grandeza del club se construye día a día, con esfuerzo colectivo y determinación.

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Christopher Olivares lo viene haciendo muy en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Seba revitalizador

Al momento que Sebastián Domínguez agarró los mandos del Deportivo Garcilaso se encontró con un plantel alicaído y abatido por una suerte de malos resultados consecutivos, los cuales avivaron la posibilidad de una lucha constante por mantener la categoría en Perú.

El ‘pedacito de cielo’ tardó un poco en adaptarse a la idea propuesta por el ‘Seba’, basada en el equilibrio de cada una de las demarcaciones para luego ejecutar una estrategia de profundidad plena, sobre todo plasmada con detenimiento en la altura del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Aunque, definitivamente, una de las labores más exitosas de Sebastián Domínguez fue recuperar a Beto da Silva y repotenciar a Christopher Olivares. Ambos delanteros se despuntaron en materia de goles, contribuyendo con la recuperación del Garcilaso, y sostuvieron una condición física plena.

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Con la salida de Domínguez de la dirección técnica, es claro que el conjunto cusqueño pierde a su líder vestuario, con el que encontró un franco ascenso en cuestión de meses. Sin embargo, pronto las autoridades deberán hallar a un reemplazo ideal para que su labor no pierda sentido.

Sebastián Domínguez enmendó el camino del 'pedacito de cielo' sacando la mejor versión de Beto da Silva y Christopher Olivares. - Crédito: Deportivo Garcilaso

El ‘Seba’ seguirá su recorrido como entrenador en Argentina, tras haber acordado su vinculación con Central Córdoba, institución que se convenció en acelerar las negociaciones luego de apreciar como el estratega levantó anímica y futbolísticamente al Deportivo Garcilaso.

Para Domínguez su nueva experiencia en el país será más una revancha, dado que en el pasado falló con estrépito al conducir los destinos de un Vélez, que finalmente acabó desmarcándolo por una concatenación de malos resultados en la Liga Profesional Argentina.

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