Gabriela Herrera le manda una advertencia a Samahara Lobatón por su salto a un reality en Miami: "Ahí la quiero ver"

¿Está lista Samahara Lobatón para un reality sin filtros? Gabriela Herrera cree que no y no duda en decirlo. La conductora critica duramente a la hija de Melissa Klug, burlándose de sus posibles reacciones y advirtiéndole que esta vez no tendrá el apoyo de su familia. Video: TikTok @teamrealesyviboras

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Gabriela Herrera advirtió, con tono burlón, que la hija de Melissa Klug enfrentará sola los rigores de la convivencia extrema en el extranjero, lejos del respaldo familiar que la acompañó en ‘La Granja VIP Perú’. La bailarina volvió a encender las redes sociales con sus comentarios sobre Samahara Lobatón, luego de que se confirmara el ingreso de la influencer a un reality internacional. La bailarina no guardó silencio y, desde su espacio digital ‘Ya, ¿y?’, disparó una serie de advertencias con tono irónico que no tardaron en viralizarse.

La polémica llega en un momento en que Herrera acapara titulares por partida doble: sus comentarios sobre Lobatón y su naciente romance con el exfutbolista Diego Chávarri, también exintegrante de ‘La Granja VIP Perú’. Ambas situaciones mantienen a la bailarina en el ojo público.

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Herrera advierte a Samahara que esta vez no tendrá a su familia para defenderla

El detonante fue la confirmación de que Samahara Lobatón participará en un nuevo formato de convivencia fuera del país. Según reveló el creador de contenido Ric La Torre, la influencer —hija de Melissa Klug— integrará el elenco de ‘La Prisión del Destino’, un reality de YouTube grabado en Miami en el que también participará Youna, padre de su hija mayor.

Ante la noticia, Gabriela Herrera no tardó en pronunciarse. “Ojalá que le vaya bien porque no va a estar la mamá, el padrastro, el tío ni el primo para que la puedan ayudar. ¿Se acuerdan cuando se fue Pati (Lorena, del reality)? Un poco más y se ponía a llorar por toda la granja. Bebé, allí no va a estar tu familia para que te defienda”, manifestó la bailarina en su espacio digital ‘Ya, ¿y?’.

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Gabriela Herrera cuestionó el ingreso de Samahara Lobatón a un reality internacional y reavivó la polémica en redes sociales.

El comentario alude directamente a los episodios que protagonizó Lobatón durante su paso por ‘La Granja VIP Perú’, el reality de convivencia emitido por Panamericana Televisión, donde la influencer tuvo varios momentos de tensión y discusiones que quedaron registrados ante las cámaras.

Las advertencias de Herrera no se detuvieron ahí. La bailarina fue más lejos al referirse al nivel de exigencia del nuevo programa que enfrentará Lobatón. “A ese reality al que va, por si acaso, sí permiten los golpes e insultos bastante fuertes. Ahí la quiero ver. Que escondan los cuchillos, por favor”, sentenció. Sus palabras generaron inmediata reacción entre los seguidores de ambas figuras en redes sociales.

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El historial entre Herrera y Lobatón, marcado por la convivencia en ‘La Granja VIP Perú’

La tensión entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón tiene raíces en su convivencia dentro de ‘La Granja VIP Perú’, el primer reality de este formato en el país, que se emitió por Panamericana Televisión. Durante las semanas que ambas compartieron en el programa, protagonizaron momentos de fricción que quedaron grabados en la memoria de los televidentes.

Lobatón anunció su partida al extranjero en el programa ‘Q’ Bochinche’, donde adelantó que aceptó el nuevo reto profesional sin revelar inicialmente el nombre del formato ni el país de grabación. La influencer señaló que su prioridad es brindar un mejor futuro a sus hijos. “Ya van a saber cuál es la próxima semana. Sí (reality de convivencia), y en realidad estoy organizando a mi familia en casa, terminando de completar mis contratos. Me voy a ir a encerrar”, declaró Lobatón ante los medios.

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El integrante de ‘Esto es Guerra’ admitió que hubo atracción durante el reality, pero afirmó que no se concretó una relación.

El programa ‘La Prisión del Destino’ contará también con la presencia de Youna, expareja de Lobatón, lo que añade una capa adicional de expectativa a su participación. La propia influencer descartó tener inconvenientes en coincidir con sus exparejas en pantalla. “Sí, podría estar con mi ex en cualquier reality. Soy ‘open mind’, no tengo problema con ninguno”, afirmó, en referencia también a Bryan Torres, progenitor de sus otros dos hijos.

Pamela López lanza indirecta a Chávarri y Herrera tras su ausencia en el evento del Team Reales

La polémica en torno a Gabriela Herrera y Diego Chávarri no se limita a los comentarios de la bailarina sobre Lobatón. El domingo 26 de julio, el Team Reales —la comunidad de fans formada en torno a los participantes de ‘La Granja VIP Perú’— organizó un evento de reencuentro con sus ídolos. Chávarri y Herrera brillaron por su ausencia. Mientras el acto se desarrollaba, ambos compartieron imágenes en redes sociales desde el circo Montecarlo, lo que confirmó que tenían otros planes para esa jornada.

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La ausencia no pasó inadvertida para Pamela López, otra exintegrante del reality, quien acudió al evento y fue una de las figuras más esperadas por los asistentes. En una entrevista con el canal Showpe, López lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta a la pareja.

“Quiero mandar un saludo super especial a todo mi team Kitti Pan, a los team reales. De verdad, gracias por estar conectados, gracias por hacer posible este evento tan bonito que los han realizado con mucho amor. Uno en la vida hay que ser agradecidos por lo poco, por lo mucho. Uno siempre tiene que ser agradecido. Ojo, y lo vuelvo a repetir, uno tiene que ser agradecidos en la vida. Es algo que me inculcaron siempre y por eso estoy aquí presente, de verdad. Y al que le caiga el guante, que se lo chante”, afirmó López.

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Panamericana TV estrenará Vale Todo el lunes 3 de agosto a las 19:30 y sumará una cobertura digital en YouTube conducida por Pati Lorena y Pamela López, exparticipantes de La Granja VIP Perú.

La frase final de López resonó con fuerza en redes sociales, donde numerosos usuarios la leyeron como una referencia directa a Chávarri y Herrera, a quienes las organizadoras del evento habían apoyado con sus votos cuando ambos estuvieron en riesgo de eliminación durante el reality.

El romance entre Chávarri y Herrera, que ambos describieron como una etapa de “saliditas exclusivas”, dio un paso más a mediados de julio cuando protagonizaron su primer beso en público durante un evento transmitido en vivo por TikTok. El gesto fue celebrado por parte de sus seguidores, aunque otros recordaron a Thalía Bentín, expareja del exfutbolista.

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Herrera restó peso al momento: “Ha sido un piquito, no fue un beso. Estamos tranquilos, felices y conociéndonos para ver qué pasa”, declaró. Por su parte, Chávarri reconoció que la exposición pública lo tomó por sorpresa, pero ratificó el vínculo. “Obviamente que somos salientes exclusivos, pues si decimos que estamos saliendo no es que me van a ver con otra persona, estamos saliendo como para intentar algo serio después”, sostuvo el exfutbolista.