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Cuando las princesas dejaron de esperar el rescate: cómo el cine animado reinventó a sus protagonistas

De los clásicos protagonizados por jóvenes que aguardaban la llegada de un príncipe a historias sobre identidad, familia y libertad de elección. Un nuevo libro analiza este cambio a través de Mirabel, Mei y Asha

El comunicador y docente Álvaro Iparraguirre presenta su libro 'De princesas a heroínas', donde propone una nueva lectura sobre el viaje de la heroína en las películas más recientes de Disney, analizando films como 'Encanto', 'Turning Red' y 'Wish'.
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Durante décadas, muchas princesas del cine animado compartieron un destino parecido: escapar de una amenaza, romper un hechizo o esperar la llegada de alguien capaz de cambiar sus vidas. Cenicienta y La bella durmiente, entre otros clásicos, ayudaron a instalar la figura de la joven en peligro cuyo futuro dependía, en gran medida, del rescate y del amor romántico.

Las protagonistas más recientes enfrentan otro tipo de conflictos. Ya no necesitan derrotar únicamente a una villana ni encontrar al príncipe indicado: deben comprender quiénes son, responder a las expectativas familiares, aceptar aquello que las hace diferentes y decidir qué quieren hacer con su futuro.

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El cambio no solo transformó los argumentos de las películas. También modificó los modelos de identidad, valentía y autonomía que el cine animado presenta a niños, adolescentes y adultos. Las nuevas heroínas actúan, se equivocan, cuestionan los mandatos que reciben y avanzan sin tener todas las respuestas.

Un libro de tapa magenta y letras amarillas titulado 'De Princesas a Heroínas', sobre una mesa de madera. Al fondo hay estantes borrosos con libros
El libro 'De princesas a heroínas. Nuevas protagonistas en el cine de animación', de Álvaro Iparraguirre, aborda la evolución de los personajes femeninos en el cine animado.

De la damisela en apuros a la protagonista que decide

Esta evolución es el punto de partida de De princesas a heroínas. Nuevas protagonistas en el cine de animación, una investigación de Álvaro Iparraguirre publicada por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. El libro sigue la transformación de los personajes femeninos de Disney a través de Mirabel, de Encanto; Mei, de Red; y Asha, de Wish.

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Para Iparraguirre, la animación cuenta con herramientas particulares para imaginar otras formas de heroísmo. “La animación tiene la capacidad de mostrar lo imposible como si fuera natural. Su libertad para transformar cuerpos, espacios y formas le permite imaginar nuevas maneras de narrar el heroísmo”, señala el investigador.

La transformación, sostiene, va más allá de reemplazar vestidos, escenarios o fórmulas románticas. En estas historias aparecen con mayor fuerza asuntos como la pertenencia, los vínculos familiares, la construcción de la identidad y la búsqueda de un propósito propio. El conflicto principal ya no siempre está fuera de la protagonista: muchas veces ocurre dentro de ella o en su entorno más cercano.

La imagen muestra un libro en primer plano a la izquierda y, a la derecha, un hombre sonriente sostiene una copia del mismo libro frente a una estantería
Álvaro Iparraguirre, autor de De princesas a heroínas, analiza cómo la evolución de las protagonistas animadas refleja cambios culturales sobre identidad, autonomía y libertad de elección.

Mirabel, Mei y Asha: tres maneras de romper el molde

Mirabel, protagonista de Encanto, vive en una familia donde cada integrante posee una habilidad extraordinaria. Ella es la única que aparentemente no recibió un don, una diferencia que la obliga a preguntarse cuál es su lugar dentro de una familia construida alrededor de las capacidades excepcionales.

Su fortaleza, sin embargo, no está en levantar montañas ni controlar el clima. Está en observar aquello que los demás prefieren callar, escuchar y conectar con quienes la rodean. Su historia pone sobre la mesa una pregunta reconocible fuera de la pantalla: ¿el valor de una persona depende de lo que puede demostrar?

En Red, Mei atraviesa una transformación física que funciona también como metáfora de la adolescencia. La película aborda los cambios corporales, las emociones intensas y la tensión entre cumplir las expectativas familiares o desarrollar una identidad propia.

Un triptico de tres personajes femeninos animados: Mirabel de Encanto, Mei de Red y Asha de Wish, en sus respectivos entornos fílmicos
Las protagonistas de Encanto, Red y Wish, Mirabel, Mei y Asha, simbolizan la evolución de las heroínas en el cine de animación, según el libro De princesas a heroínas de Álvaro Iparraguirre. (Pixar / Disney)

Su recorrido no consiste en eliminar aquello que la vuelve diferente, sino en aprender a convivir con esa parte de sí misma. El desafío deja de ser recuperar una supuesta normalidad y pasa a ser la aceptación, incluso cuando esta genera desacuerdos con las personas más cercanas.

Asha, en Wish, lleva el conflicto hacia la libertad de decidir. Vive en un lugar donde los deseos de los habitantes son entregados a una autoridad que controla si podrán cumplirse. Cuando descubre lo que implica ese sistema, deja de aceptar el orden establecido y reclama el derecho de cada persona a intervenir en su propio futuro.

Las tres protagonistas parten de realidades distintas, pero comparten una característica: ninguna espera que alguien llegue a resolver su historia. Son ellas quienes identifican el conflicto, toman posición y asumen las consecuencias de sus decisiones.

Heroínas que dudan, fallan y no necesitan ser perfectas

Las nuevas protagonistas tampoco responden al modelo de una heroína invulnerable. Mirabel se siente insuficiente; Mei intenta complacer a todos; y Asha debe actuar sin saber si alcanzará el resultado que busca. Sus dudas no aparecen como una debilidad que deba esconderse, sino como parte de su recorrido.

Un hombre y una mujer jóvenes miran el libro rosa 'De princesas a heroínas' en una biblioteca con estantes llenos de libros al fondo
De princesas a heroínas examina cómo el cine de animación dejó atrás a la damisela en apuros para crear protagonistas más autónomas, complejas y cercanas a los dilemas actuales.

Esa complejidad emocional permite que públicos de distintas edades reconozcan experiencias propias en historias aparentemente fantásticas: la presión por destacar, el temor a decepcionar a la familia, la dificultad de aceptar los cambios o la necesidad de defender una decisión personal.

El heroísmo, entonces, deja de medirse únicamente por la capacidad de vencer a un enemigo. También puede encontrarse en hablar sobre un problema familiar, aceptar una característica que antes provocaba vergüenza o cuestionar un destino elegido por otros.

El libro en la FIL Lima 2026

De princesas a heroínas. Nuevas protagonistas en el cine de animación se encuentra disponible en el stand 57 de la Universidad de Lima durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, hasta el 6 de agosto.

Quienes visiten la feria este martes 28 de julio también podrán participar en la “Noche de los Libros”, una jornada especial que se realizará de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. Durante esas dos horas, librerías, editoriales y fondos universitarios ofrecerán descuentos, promociones por volumen, paquetes, sorteos, regalos por compra y otras dinámicas definidas por cada expositor.

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La Universidad de Lima forma parte de los fondos editoriales que participarán en la iniciativa, junto con universidades públicas y privadas, librerías, grupos editoriales y sellos independientes. Los beneficios específicos de cada stand serán difundidos mediante las redes sociales de los participantes.

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