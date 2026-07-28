Diputado Harvey Colchado denuncia por faltas muy graves al jefe de la PNP, Óscar Arriola, y pide separarlo del cargo

El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, presentó una denuncia disciplinaria contra el jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, por presuntas infracciones calificadas como muy graves.
El documento, fechado el 24 de julio y difundido este lunes por la periodista de investigación Karla Ramírez, solicita a la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior iniciar un procedimiento disciplinario contra el jefe policial por la presunta comisión de las faltas MG-44 y MG-50.
Según la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, la primera infracción sanciona “contravenir deliberadamente procedimientos o protocolos del servicio policial”, mientras que la segunda castiga el “abuso de funciones que afecte la libertad personal, el patrimonio u otros bienes jurídicos protegidos por la ley”.
PUBLICIDAD
La denuncia se sustenta en declaraciones que Arriola brindó en 2025, en las que reveló la existencia de una presunta investigación policial contra Colchado y otros agentes, y afirmó que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”, hechos que el ahora diputado considera constituyen infracciones muy graves.
Colchado, coronel en retiro especializado en investigaciones de corrupción en las más altas esferas del poder, sostiene que existen elementos suficientes que, “prima facie”, evidenciarían la presunta comisión de dichas infracciones.
En ese sentido, solicita la separación temporal de Arriola mientras dure la investigación disciplinaria, así como la incorporación de los medios probatorios, la toma de declaraciones y el requerimiento de información y documentación institucional.
PUBLICIDAD
Colchado precisó que los hechos ocurrieron cuando Arriola era jefe del Estado Mayor General de la PNP y ya tenía el grado de oficial general, por lo que sostiene que la Oficina de Asuntos Internos era competente para investigarlo desde entonces.
Añade que su posterior designación como comandante general no lo exime del control disciplinario, pues este régimen “alcanza a todos los integrantes de la institución, incluidos los oficiales generales y la máxima autoridad policial”, cuando existan indicios de presuntas infracciones.
Arriola fue nombrado comandante general de la PNP en septiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, investigado por el presunto uso de jóvenes policías en trabajos de albañilería.
PUBLICIDAD
El nombramiento se hizo efectivo en una ceremonia en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), en el distrito de Chorrillos, y fue presidida por la mandataria Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana, y otras autoridades políticas y policiales.
El uniformado ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la PNP y anteriormente fue director nacional de Investigación Criminal de la PNP y también jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el valle cocalero más grande del país donde el narcotráfico convive con los remanentes de la banda terrorista Sendero Luminoso.
Más Noticias
Cuando las princesas dejaron de esperar el rescate: cómo el cine animado reinventó a sus protagonistas
De los clásicos protagonizados por jóvenes que aguardaban la llegada de un príncipe a historias sobre identidad, familia y libertad de elección. Un nuevo libro analiza este cambio a través de Mirabel, Mei y Asha
Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio
Daniel Noboa, José Raúl Mulino y el rey Felipe VI encabezan la llegada de autoridades extranjeras a la capital peruana por la transmisión de mando
Hasta tres días deberán esperar los turistas en Aguas Calientes para ingresar a Machu Picchu con la venta anticipada de boletos
El aforo diario se mantiene en 5.600 visitantes durante la temporada alta, mientras las autoridades evalúan cambios permanentes al sistema de acceso
Dengue aumenta 31% en Perú con 38.800 casos y 42 fallecidos mientras especialistas alertan que El Niño podría agravar la propagación
El incremento de temperaturas y lluvias favorecer la reproducción del mosquito transmisor. El especialista también advirtió limitaciones en la disponibilidad de vacunas y en la capacidad del sistema sanitario
Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio
La lideresa de Fuerza Popular jurará ante el Congreso a las 12:15 p.m. y ofrecerá un discurso de entre 45 minutos y una hora centrado en seguridad, economía y el fenómeno de El Niño. Jefes de Estado de la región y una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, estarán presentes en Lima
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD