Diputado Harvey Colchado denuncia por faltas muy graves al jefe de la PNP, Óscar Arriola, y pide separarlo del cargo

Harvey Colchado denunció disciplinariamente al jefe de la PNP, Óscar Arriola, por la presunta comisión de dos infracciones muy graves y pidió que se abra un procedimiento en su contra

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El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, presentó una denuncia disciplinaria contra el jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, por presuntas infracciones calificadas como muy graves.

El documento, fechado el 24 de julio y difundido este lunes por la periodista de investigación Karla Ramírez, solicita a la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior iniciar un procedimiento disciplinario contra el jefe policial por la presunta comisión de las faltas MG-44 y MG-50.

Según la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, la primera infracción sanciona “contravenir deliberadamente procedimientos o protocolos del servicio policial”, mientras que la segunda castiga el “abuso de funciones que afecte la libertad personal, el patrimonio u otros bienes jurídicos protegidos por la ley”.

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La denuncia se sustenta en declaraciones que Arriola brindó en 2025, en las que reveló la existencia de una presunta investigación policial contra Colchado y otros agentes, y afirmó que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”, hechos que el ahora diputado considera constituyen infracciones muy graves.

La acusación se basa en declaraciones de Arriola en 2025 sobre una presunta investigación contra Colchado y otros agentes, además de afirmar que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”

Colchado, coronel en retiro especializado en investigaciones de corrupción en las más altas esferas del poder, sostiene que existen elementos suficientes que, “prima facie”, evidenciarían la presunta comisión de dichas infracciones.

En ese sentido, solicita la separación temporal de Arriola mientras dure la investigación disciplinaria, así como la incorporación de los medios probatorios, la toma de declaraciones y el requerimiento de información y documentación institucional.

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Colchado precisó que los hechos ocurrieron cuando Arriola era jefe del Estado Mayor General de la PNP y ya tenía el grado de oficial general, por lo que sostiene que la Oficina de Asuntos Internos era competente para investigarlo desde entonces.

Añade que su posterior designación como comandante general no lo exime del control disciplinario, pues este régimen “alcanza a todos los integrantes de la institución, incluidos los oficiales generales y la máxima autoridad policial”, cuando existan indicios de presuntas infracciones.

El diputado solicitó la separación temporal de Arriola mientras dure la investigación, así como la incorporación de pruebas, la toma de declaraciones y el requerimiento de información institucional

Arriola fue nombrado comandante general de la PNP en septiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, investigado por el presunto uso de jóvenes policías en trabajos de albañilería.

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El nombramiento se hizo efectivo en una ceremonia en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), en el distrito de Chorrillos, y fue presidida por la mandataria Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana, y otras autoridades políticas y policiales.

El uniformado ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la PNP y anteriormente fue director nacional de Investigación Criminal de la PNP y también jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el valle cocalero más grande del país donde el narcotráfico convive con los remanentes de la banda terrorista Sendero Luminoso.