Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Jaime Bayly afirmó que tiene "muy bajas" expectativas sobre el próximo gobierno de Keiko Fujimori y anunció que asumirá una posición de oposición frente a su gestión

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El escritor y periodista Jaime Bayly (Lima, 1965) afirmó este lunes que tiene escasas expectativas sobre el próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y anunció que asumirá una posición de “oposición” frente a la administración que iniciará funciones este 28 de julio.

En diálogo con el programa Beto a Saber de Willax, el autor de No se lo digas a nadie reveló que no votó en las elecciones de abril pasado y reafirmó su profunda desconfianza hacia la clase política.

“Mis expectativas son muy bajas. No espero grandes cosas. En realidad, no voté por nadie, no quise votar. Pero he aprendido a desconfiar profundamente de los políticos”, dijo a la televisora.

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“Yo no me voy a sumar al coro de adulones de la señora Keiko. Yo voy a estar en la oposición. Ahí me corresponde estar como escritor y como periodista. Le deseo suerte, pero la vida me ha enseñado a desconfiar profundamente de los políticos. Al final siempre nos decepcionan”, agregó.

Bayly rechazó respaldar al nuevo gobierno, al señalar: “Yo no me voy a sumar al coro de adulones de la señora Keiko. Yo voy a estar en la oposición”

Las declaraciones marcan un contraste con la postura que adoptó en las elecciones presidenciales de 2011, cuando anunció su respaldo a la lideresa de Fuerza Popular en la segunda vuelta frente a Ollanta Humala, quien finalmente ganó esos comicios.

“Mi voto lo tengo decidido hace ya bastante tiempo. Votaré con entusiasmo por la señora Keiko Fujimori (...) tendrá el desafío histórico de demostrar que la fuerza política que fundó su padre y que ahora ella representa con bríos ha aprendido de sus errores”, escribió entonces en la columna que publicó en el diario Perú21.

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Bayly llegó a Lima para presentar en la Feria Internacional del Libro su novela Los golpistas, publicada por el sello Galaxia Gutenberg, la cual los convulsos tres días de abril de 2002, cuando el dictador Hugo Chávez fue derrocado temporalmente y apartado del poder en Venezuela.

La política inaugurará la segunda era del fujimorismo cuando este martes la invistan presidenta para el siguiente quinquenio (2026-2031), un momento que llevaba buscando toda su trayectoria política, desde hacía más de veinte años.

El periodista llegó a Lima para presentar Los golpistas, su más reciente novela, que reconstruye los tres días de abril de 2002 en los que Hugo Chávez fue derrocado temporalmente en Venezuela

Derrotada en tres elecciones presidenciales y tras permanecer cerca de un año y medio en prisión preventiva, entre 2018 y 2020, por un presunto caso de lavado de dinero vinculado a sus campañas electorales, ganó los comicios de este año por un margen de menos de 50.000 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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Keiko ha prometido combatir a las bandas criminales de la misma manera que su padre derrotó al terrorismo de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una estrategia que logró su propósito, pero llevó al exdictador a que lo condenaran por violaciones a derechos humanos.

Ello hace que el antifujimorismo, y especialmente las víctimas de la violencia estatal, desconfíe de sus llamados a la reconciliación y se mantenga vigilante a sus primeras decisiones.

La primera mujer en resultar electa presidenta asumirá el cargo después de una década de gran inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho jefes del Estado en diez años, por una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con votos del fujimorismo cuando los mandatarios no se alineaban con sus demandas.

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