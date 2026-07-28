María Pía Copello relanza su canal de streaming como Q+ y anuncia fecha de estreno: "Queremos ser más reales, más empáticos"

María Pía Copello, directora y fundadora de lo que era el canal de streaming QTV, anuncia que se renueva y cambia de nombre al canal y ahora son Q . " QTV evoluciona para convertirse en Q . Acompáñanos en esta nueva etapa con más entretenimiento, más cercanía y más de ti", anunció. Video: Instagram Q

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El misterio que dejó en suspenso a miles de seguidores tuvo respuesta este lunes 27 de julio: la conductora María Pía Copello anunció el relanzamiento de su plataforma digital bajo el nombre ‘Q+’, con estreno programado para el 3 de agosto y una plantilla de figuras conocidas del entretenimiento peruano.

La noticia llegó días después de que la presentadora generara una ola de especulaciones al anunciar, el viernes 24 de julio, el cierre de su canal de streaming ‘+QTV’, un proyecto que arrancó este 2026 y que acumuló tanto seguidores como críticas en su corta trayectoria.

El anuncio del fin de ‘+QTV’ no pasó desapercibido. En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes lamentaban la decisión y quienes cuestionaban la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, la conductora no tardó en despejar las dudas: el cierre no era un adiós definitivo al mundo digital, sino el inicio de una transformación.

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‘+QTV’ da paso a ‘Q+’: el relanzamiento que cambia el enfoque del proyecto

A través de un video promocional difundido este lunes, Copello explicó las razones detrás del cambio de nombre y de identidad. La conductora de ‘Sin + que decir’ sostuvo que, con el tiempo, el equipo comprendió que el objetivo del canal no debía centrarse en lo que el proyecto es, sino en cómo hace sentir a su audiencia.

María Pía Copello anunció el relanzamiento de su canal de streaming con el nombre Q+ y fijó su estreno para el 3 de agosto.

“Al principio te comunicamos algo importante. Somos más que TV, pero con el tiempo entendimos que no se trata de lo que somos, sino de cómo te hacemos sentir. De estar allí, de acompañarte y de reírnos juntos”, expresó Copello como voz en off del spot.

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La conductora fue más directa al anunciar el cambio: “Y hoy queremos ser más. Más cercanos. Más reales. Más empáticos. Más de ustedes. Por eso nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer para estar cerca de ti? ¿Qué más podemos hacer para ser mejores? ¿Qué más? +QTV ahora es Q+. Más entretenimiento”, indicó en el mismo material audiovisual.

El estreno del canal ‘Q+’ está fijado para el lunes 3 de agosto, y el equipo que lo conformará incluye a figuras que ya formaban parte de ‘+QTV’: Ethel Pozo, Israel Dreyfus, Mario Hart, Luciana Roy, Samuel Suárez, Diego ‘El Loco’ Vásquez, ‘Flaco’ Granda, Richard de la Piedra y la propia Copello.

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Las reacciones del elenco no tardaron en aparecer. Pozo celebró la noticia con entusiasmo: “Amo. Vamos con todo. Yeeeee!!!”, comentó en la publicación de Copello. Por su parte, Dreyfus se sumó con un escueto “Amamos”. Suárez, conductor de ‘Q’Bochinche’, fue quien más anticipó el tono del nuevo canal: “Ya muero por empezar la nueva temporada... Los chismes no faltarán nunca. Emoción”, escribió.

El cierre de +QTV, comunicado el 24 de julio, dio paso a una transformación del proyecto digital de María Pía Copello.

Además, fue el propio Suárez quien alertó sobre la incorporación de un nuevo programa al canal, cuyo logo apareció brevemente en el video promocional. “Alguien me puede explicar ¿qué programa es este que se apoderará del mediodía? Ese logo nunca lo había visto”, escribió el conductor, sin revelar más detalles sobre el nuevo espacio.

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El contexto detrás del cambio: de las críticas al relanzamiento

El anuncio del cierre de ‘+QTV’ el viernes 24 de julio tomó por sorpresa a la comunidad digital que había seguido el canal desde su lanzamiento a inicios de 2026. Las especulaciones sobre un posible regreso en agosto circularon de inmediato en redes sociales, pero fue la propia Copello quien confirmó los rumores apenas tres días después.

El relanzamiento llega en un momento en que la conductora atraviesa una agenda pública intensa. En días recientes, Copello fue consultada por la prensa sobre el lanzamiento de las ‘Timotejas’, un nuevo producto impulsado por Ricardo Bonilla, el actor que da vida al personaje Timoteo, que guarda similitudes con las ‘Catitejas’, el emprendimiento de su hija Catalina.

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La conductora respondió sin tensión: “Me parece que está bien”, declaró, y prefirió centrar su atención en el crecimiento del negocio familiar. “Estoy muy orgullosa de mi hija. Estamos felices de seguir creciendo y lanzando novedades, como las nuevas Catitejas fresa; tienen que probarlas, están buenas”, comentó.

La plataforma de streaming Q+ de María Pía Copello presenta su parrilla de programación con los horarios de lunes a viernes.

La mención a Bonilla no es menor. Semanas atrás, en su pódcast, Copello reveló que la amistad con su excompañero de conducción del recordado programa infantil ‘María Pía y Timoteo’ llegó a su fin por diferencias relacionadas con el dinero durante la época de los espectáculos infantiles.

La conductora contó que percibía 100 dólares por cada presentación, una cifra que con el tiempo consideró insuficiente frente al éxito que alcanzaban los shows. Bonilla, por su parte, optó por no responder directamente a esas declaraciones y prefirió agradecer públicamente el respaldo del público a través de las redes sociales.

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El elenco y la apuesta por la cercanía con la audiencia

El regreso de Copello al mundo de los pódcast y el streaming viene acompañado de un giro en la propuesta editorial del canal. Mientras ‘+QTV’ se presentó inicialmente como una plataforma de contenido televisivo en formato digital, ‘Q+’ apunta a una experiencia más cercana y participativa, según se desprende del propio mensaje de relanzamiento.

María Pía Copello lanza sorpresivo anuncio de su canal de YouTube tras fuertes críticas: “Hoy muere QTV”.

La incorporación de Ethel Pozo como uno de los nuevos jales del proyecto refuerza esa apuesta. La conductora, que ya reaccionó con entusiasmo al anuncio, forma parte de una plantilla que mezcla figuras con trayectoria en televisión y en el mundo del entretenimiento digital. Suárez, con su perfil orientado al chisme y la farándula, y Mario Hart, con presencia en el mundo deportivo y de los realitys, completan un elenco que busca cubrir distintos perfiles de audiencia.

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El video promocional también adelantó la llegada de al menos un programa inédito para el mediodía, aunque los detalles sobre su formato y conductores aún no han sido revelados oficialmente. El canal ‘Q+’ operará en YouTube y sus contenidos estarán disponibles para la comunidad hispanohablante que siguió a Copello en su etapa anterior.