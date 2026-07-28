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Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

La falta de confianza en el Rímac repercutió en el hermano menor de Catriel, quien desea forjar su propio camino lejos de los focos. La UCV le abrió sus puertas para que cumpla su objetivo personal toda vez que contribuya con los propósitos institucionales

Axel Cabellos acordó su llegada a la UCV. - Crédito: Universidad César Vallejo
Axel Cabellos acordó su llegada a la UCV. - Crédito: Universidad César Vallejo
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La Universidad César Vallejo acaba de sumar un refuerzo talentoso y con proyección de primer nivel. A sus filas se ha unido Axel Cabellos en una maniobra hermética. Llega en calidad de contratación definitiva, luego de que el club comprase el 100% de su ficha a Racing Club, institución en la que se formó desde la etapa infantil.

Cabellos, hermano menor de Catriel, aceptó la propuesta de la UCV sin pensarlo demasiado. Sin un futuro claro en la ‘academia’, decidió trasladarse a la ciudad de Trujillo para iniciar un proceso distinto en la Liga 2. Con su presencia, la defensa del equipo gana a un efectivo sólido como lateral izquierdo, que, además, posee buena llegada a campo contrario. A todas luces, la operación es bastante buena para el equipo ‘poeta’.

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Axel Cabellos al lado de Luis Gálvez, Gerente Deportivo del club. - Crédito: UCV
Axel Cabellos al lado de Luis Gálvez, Gerente Deportivo del club. - Crédito: UCV

Comunicado de UCV

El Club Deportivo Universidad César Vallejo informa que ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético Racing de Argentina, para la transferencia definitiva del futbolista Axel Cabellos, quien se incorporará al plantel profesional para disputar la Liga 2 2026.

El extremo se suma al cuadro poeta con el objetivo de aportar su talento y compromiso en la búsqueda de los objetivos deportivos de la presente temporada.

Desde Trujillo, le damos la más cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores.

Axel va por revancha

Axel Cabellos no es ningún desconocido en el medio local. A inicios del año pasado tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano al acordar su llegada a Sporting Cristal a través de una cesión anual. Su llegada, evidentemente, respondió a la decisión de contar con más alternativas en la parcela defensiva de los ‘celestes’.

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A lo largo del curso, Axel experimentó una suplencia sostenida con dos cuerpos técnicos distintos. Si bien jugaba a su favor la juventud, aspecto capital por el que se hizo un esfuerzo para incorporarlo, la carencia de jerarquía para acoplarse a un ritmo definido le pasó factura. Apenas participó en cinco partidos —uno de ellos de Copa Libertadores— dejando una imagen gris. Culminado el año, se optó por no renovar la cesión y el peruano volvió a Argentina.

Axel Cabellos pasó por las filas de Sporting Cristal sin pena ni gloria. - Crédito: Difusión
Axel Cabellos pasó por las filas de Sporting Cristal sin pena ni gloria. - Crédito: Difusión

César Vallejo, en mal ritmo

Acostumbrado a convivir en la élite de Perú, la Universidad César Vallejo atraviesa una realidad más que incómoda. Por segundo periodo consecutivo disputa la Liga 2 y no existe un rastro claro de un probable ascenso. En su reciente campaña está más cerca de luchar por la permanencia que volver a la categoría principal.

El problema, evidentemente, radica en la irregularidad marcada en el Grupo 1, donde apenas suma 11 de 33 unidades posibles. A pesar de que la UCV cuenta con los galones de José Guillermo del Solar en el banquillo, le ha sido imposible encontrar un ritmo ascendente que pueda acercarlo siquiera a la lucha por los Grupos de Campeonato.

A ello, conviene añadir, que la Universidad César Vallejo ha perdido a dos piezas capitales de su proyecto por lesión: Osnar Noronha y Brian Arias. Para reponerse de esas ausencias, el área directiva se ha lanzado al mercado de pases para hallar recambios adecuados.

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